1 день

Добро пожаловать на Крайний Север, в город-герой Мурманск

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 в первый день, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер не включен в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска. Сервисы Яндекс такси на территории региона работают.

Приветственный арктический ужин в ресторане в центре города Мурманска. Включен в стоимость тура. Мы попробуем арктическую кухню и познакомимся с командой.

При благоприятном прогнозе выезд в тур на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3–5 часов. Фотосъемка включена в стоимость тура.

В программу тура включено 2 выезда на охоту за северным сиянием без доплат, что значительно повышает наши шансы его поймать!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на охоту мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Как проходит тур на северное сияние: