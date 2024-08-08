Только 3 недели в году Кольский полуостров может похвастаться уникальным сочетанием буйства осенних красок, началом сезона охоты за северным сиянием и еще теплой погодой для путешествия по летним локациям.
Добро пожаловать в столицу Арктики в сентябре, побывать в Мурманске в этот период — настоящее удовольствие!
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Крайний Север, в город-герой Мурманск
Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 в первый день, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.
Трансфер не включен в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска. Сервисы Яндекс такси на территории региона работают.
Приветственный арктический ужин в ресторане в центре города Мурманска. Включен в стоимость тура. Мы попробуем арктическую кухню и познакомимся с командой.
При благоприятном прогнозе выезд в тур на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3–5 часов. Фотосъемка включена в стоимость тура.
В программу тура включено 2 выезда на охоту за северным сиянием без доплат, что значительно повышает наши шансы его поймать!
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на охоту мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Как проходит тур на северное сияние:
- Сбор туристов проходит на паркинге у входа в гостиницу «Азимут» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.
- Отправляемся в тур! Длительность охоты составляет 3–5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем чистое небо. Само северное сияние может проявиться в любой момент!
- Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
- Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
- После данной экскурсии вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.
- Вы получите фотографии в течение 3–4 дней после окончания экскурсионного тура в формате ссылки на Google Drive, Яндекс Диск или иное облачное хранилище.
Териберка, край земли и морская прогулка с поиском китов
Завтрак в отеле, встреча с гидом.
Выезд в Териберку.
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала программы. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.
Длительность пути до Териберки составляет в среднем 3 часа с учетом остановок (130 км в пути).
По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения восхитительных пейзажей арктической тундры, наслаждаемся озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на расширенную пешеходную.
Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.
Длительность морской прогулки составляет примерно 2 часа. Если повезет, то увидим китов, дельфинов и других морских обитателей Баренцева моря.
Арктический обед в местном ресторане (включен в стоимость).
Наземная программа:
- Батарейский водопад;
- «небесные» качели;
- побережье океана;
- пляж «яйца драконов».
Возвращение в Мурманск. Свободное время.
При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием. Всего в программе предусмотрено 2 (два) выезда на охоту.
Величественные и древние Хибинские горы
Ранний подъем, сборы, завтрак. Нас ждет очень насыщенный день!
Отправляемся в Хибинские горы! Длительность в пути до Кировска составляет в среднем 3 часа (220 км в пути).
Прибытие в город Кировск.
По возможности, подъем на вершину горы на фуникулере горнолыжного склона Big Wood, откуда при ясной погоде нам откроются панорамные виды на просторы Кольского полуострова. Важно: фуникулер может не работать.
Панорамная экскурсия на вездеходной технике без сложных физических нагрузок ИЛИ, при неблагоприятных погодных условиях, посещение инсталляции «Таинственный лес» или Ботанический сад.
Обед в ресторане на вершине горы (если подъемник не будет работать, обед в ресторане на земле).
Возвращение в Мурманск к гостинице «Азимут», завершение экскурсии.
При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием. Всего в программе предусмотрено 2 (два) выезда на охоту.
Треккинг-тур в древние Ловозерские тундры
Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш первый дневной тур в Ловозерские тундры.
Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».Точное время и место сообщит координатор накануне.
Время в дороге приблизительно 2,5 часа.
Прибываем в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы. Проезд к началу подъема в тундру.
Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв. Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.
После окончания треккинга обед в ланч-боксах.
Групповой трансфер в аэропорт после окончания экскурсии в последний день тура.
Завершение программы. Да пребудет с вами Север!
Важно! Если тур в Ловозерские тундры не состоится по причине плохой погоды (сильного ветра, дождя, тумана и т. д.), мы сделаем замену экскурсионной программы данного дня.
Внимание! Треккинг-тур в Ловозерские тундры требует минимальной физической подготовки! Если у вас есть ограничения по физическим нагрузкам и другие нюансы, то обязательно предупреждайте менеджера отдела бронирования об этом до внесения предоплаты.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человек, руб:
|Формат тура
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Отель:«Гларус»
|68 900
|75 700
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Отели: «Азимут», «Меридиан»
|73 900
|80 900
Скидка для ребенка 6–13 лет включительно — 2 500 руб.
Варианты проживания
Отель «Гларус» 3
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.
Отель «Азимут» 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.
В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.
Отель «Меридиан» 4
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 2 выезда на охоту за северным сиянием
- Проживание 3 ночи в отелях 3*/4* на протяжении тура
- Панорамная экскурсия в горы
- Тур в Териберку к побережью океана
- Посещение пляжа «яйца драконов» и Териберского водопада
- Треккинг-тур в Ловозерские тундры
- Профессиональный гид со стажем от 5 лет и экскурсионное обслуживание по программе
- Питание по программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсийприветственный арктический ужин в первый день тура
- Завтраки в отеле, обеды во время экскурсий
- Приветственный арктический ужин в первый день тура
- Трансфер в аэропорт в завершающий день тура
- Экскурсия в Хибины, г. Кировск
- Выход на морскую прогулку в Териберке
- Оформление пропусков в Териберку
- Арктическая кухня и морепродукты в ресторанах по программе
- Входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание по программе на современных Mercedes Sprinter
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер в первый день тура
- Питание вне программы
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров.
После бронирования мы направим вам памятку, в которой будет представлен перечень необходимых вещей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На какие дни и время брать билеты?
Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг) до 16:00.
Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье) после 22:00.
Очень важно, чтобы вы приобретали билеты в соответствии с указанным нами временем, чтобы не нарушить график программы тура.
Какой минимальный возраст участников? Какие скидки?
Минимальный возраст участников 6 лет.
Размер скидки для детей 6–13 лет включительно составляет 2 500 рублей на 1 ребенка.
Какое питание включено в стоимость?
В стоимость тура включены завтраки в отеле (при бронировании опции с проживанием), обеды во время дневных экскурсий, приветственный ужин в первый день тура (четверг).
Ужины в Мурманске после дневных туров (2 и 3 дни) не включены в стоимость тура.
В каких отелях мы можем проживать во время тура?
В течение тура наши гости размещаются в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) и отеле 4* («Азимут» или подобный).
Сбор туристов происходит у отеля Азимут.
Возможно одноместное размещение за доплату.
Увидим ли мы китов в Териберке?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. киты — это природное явление. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.
Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.
Если морская прогулка отменится?
Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий (сильный ветер, высокая волна и др.), то будет осуществлен частичный возврат денежных средств за невыход на морскую прогулку.
Будет ли северное сияние?
Наш 8-летний опыт охоты за полярным сиянием позволяет нам совершать успешные выезды до 98% туров. Успех в туре во многом зависит от погодных условий: если небо будет затянуто облаками, то сияние увидеть своими глазами не получится.
Мы используем современные спутниковые прогнозы, чтобы определять участки с чистым небом в Мурманской области. Именно в этих участках, откуда хорошо видно звездное небо, мы будем ожидать появления северного сияния.
Есть ли смысл брать с собой свою камеру и штатив для съемки северного сияния?
Если вы владеете навыками фотосъемки, то гид-фотограф покажет вам, как выстроить нужные настройки во время охоты за северным сиянием. Сегодня современные смартфоны с развитыми камерами могут также качественно запечатлеть северное сияние.
Всех наших гостей мы фотографируем на профессиональную фототехнику.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
Если тур в Ловозерские тундры не состоится по причине плохой погоды (сильного ветра, дождя, тумана и т. д.), мы сделаем замену экскурсионной программы данного дня.
Почему стоит выбрать именно этот тур?
- Длительность тура 4 дня и 3 ночи, что повышает шансы увидеть северное сияние до 98%. Мы уже включили 2 выезда, чтобы у вас была возможность дважды поохотиться за сиянием без доплат.
- Морская прогулка в Териберке (2 часа) уже включена в стоимость. Если нам повезет, сможем наблюдать китов.
- Ловозерские тундры, саамская деревня, Хибины и горный тур — это единственный тур в Мурманске, который включает самые живописные и уникальные локации в регионе.
- Арктическая кухня. Только лучшие рестораны и питание. Вы попробуете свежую икру морских ежей, гребешков, вкуснейшую рыбу Баренцева моря и иные деликатесы Севера. Где еще вы сможете попробовать такую кухню?