Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр

Тур разработан специально для самого красочного периода арктической осени — первой половины сентября.

Только 3 недели в году Кольский полуостров может похвастаться уникальным сочетанием буйства осенних красок, началом сезона охоты за северным сиянием и еще теплой погодой для путешествия по летним локациям.

Добро пожаловать в столицу Арктики в сентябре, побывать в Мурманске в этот период — настоящее удовольствие!
5
3 отзыва
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Крайний Север, в город-герой Мурманск

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 в первый день, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер не включен в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска. Сервисы Яндекс такси на территории региона работают.

Приветственный арктический ужин в ресторане в центре города Мурманска. Включен в стоимость тура. Мы попробуем арктическую кухню и познакомимся с командой.

При благоприятном прогнозе выезд в тур на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3–5 часов. Фотосъемка включена в стоимость тура.

В программу тура включено 2 выезда на охоту за северным сиянием без доплат, что значительно повышает наши шансы его поймать!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на охоту мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Как проходит тур на северное сияние:

  1. Сбор туристов проходит на паркинге у входа в гостиницу «Азимут» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.
  2. Отправляемся в тур! Длительность охоты составляет 3–5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем чистое небо. Само северное сияние может проявиться в любой момент!
  3. Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
  4. Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
  5. После данной экскурсии вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.
  6. Вы получите фотографии в течение 3–4 дней после окончания экскурсионного тура в формате ссылки на Google Drive, Яндекс Диск или иное облачное хранилище.
Добро пожаловать на Крайний Север, в город-герой МурманскДобро пожаловать на Крайний Север, в город-герой МурманскДобро пожаловать на Крайний Север, в город-герой МурманскДобро пожаловать на Крайний Север, в город-герой МурманскДобро пожаловать на Крайний Север, в город-герой МурманскДобро пожаловать на Крайний Север, в город-герой МурманскДобро пожаловать на Крайний Север, в город-герой МурманскДобро пожаловать на Крайний Север, в город-герой МурманскДобро пожаловать на Крайний Север, в город-герой Мурманск
2 день

Териберка, край земли и морская прогулка с поиском китов

Завтрак в отеле, встреча с гидом.

Выезд в Териберку.

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала программы. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.

Длительность пути до Териберки составляет в среднем 3 часа с учетом остановок (130 км в пути).

По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения восхитительных пейзажей арктической тундры, наслаждаемся озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на расширенную пешеходную.

Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.

Длительность морской прогулки составляет примерно 2 часа. Если повезет, то увидим китов, дельфинов и других морских обитателей Баренцева моря.

Арктический обед в местном ресторане (включен в стоимость).

Наземная программа:

  • Батарейский водопад;
  • «небесные» качели;
  • побережье океана;
  • пляж «яйца драконов».

Возвращение в Мурманск. Свободное время.

При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием. Всего в программе предусмотрено 2 (два) выезда на охоту.

Териберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китовТериберка, край земли и морская прогулка с поиском китов
3 день

Величественные и древние Хибинские горы

Ранний подъем, сборы, завтрак. Нас ждет очень насыщенный день!

Отправляемся в Хибинские горы! Длительность в пути до Кировска составляет в среднем 3 часа (220 км в пути).

Прибытие в город Кировск.

По возможности, подъем на вершину горы на фуникулере горнолыжного склона Big Wood, откуда при ясной погоде нам откроются панорамные виды на просторы Кольского полуострова. Важно: фуникулер может не работать.

Панорамная экскурсия на вездеходной технике без сложных физических нагрузок ИЛИ, при неблагоприятных погодных условиях, посещение инсталляции «Таинственный лес» или Ботанический сад.

Обед в ресторане на вершине горы (если подъемник не будет работать, обед в ресторане на земле).

Возвращение в Мурманск к гостинице «Азимут», завершение экскурсии.

При благоприятных погодных условиях отправляемся на охоту за северным сиянием. Всего в программе предусмотрено 2 (два) выезда на охоту.

Величественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горыВеличественные и древние Хибинские горы
4 день

Треккинг-тур в древние Ловозерские тундры

Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш первый дневной тур в Ловозерские тундры.

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».Точное время и место сообщит координатор накануне.

Время в дороге приблизительно 2,5 часа.

Прибываем в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы. Проезд к началу подъема в тундру.

Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв. Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.

После окончания треккинга обед в ланч-боксах.

Групповой трансфер в аэропорт после окончания экскурсии в последний день тура.

Завершение программы. Да пребудет с вами Север!

Важно! Если тур в Ловозерские тундры не состоится по причине плохой погоды (сильного ветра, дождя, тумана и т. д.), мы сделаем замену экскурсионной программы данного дня.

Внимание! Треккинг-тур в Ловозерские тундры требует минимальной физической подготовки! Если у вас есть ограничения по физическим нагрузкам и другие нюансы, то обязательно предупреждайте менеджера отдела бронирования об этом до внесения предоплаты.

Треккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундрыТреккинг-тур в древние Ловозерские тундры

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человек, руб:

Формат тураДвухместное размещениеОдноместное размещение
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Отель:«Гларус»		68 90075 700
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Отели: «Азимут», «Меридиан»		73 90080 900

Скидка для ребенка 6–13 лет включительно — 2 500 руб.

Варианты проживания

Отель «Гларус» 3

3 ночи

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.

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Отель «Азимут» 4

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.

В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4

Отель «Меридиан» 4

3 ночи

Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.

Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.

Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 выезда на охоту за северным сиянием
  • Проживание 3 ночи в отелях 3*/4* на протяжении тура
  • Панорамная экскурсия в горы
  • Тур в Териберку к побережью океана
  • Посещение пляжа «яйца драконов» и Териберского водопада
  • Треккинг-тур в Ловозерские тундры
  • Профессиональный гид со стажем от 5 лет и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание по программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсийприветственный арктический ужин в первый день тура
  • Завтраки в отеле, обеды во время экскурсий
  • Приветственный арктический ужин в первый день тура
  • Трансфер в аэропорт в завершающий день тура
  • Экскурсия в Хибины, г. Кировск
  • Выход на морскую прогулку в Териберке
  • Оформление пропусков в Териберку
  • Арктическая кухня и морепродукты в ресторанах по программе
  • Входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание по программе на современных Mercedes Sprinter
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер в первый день тура
  • Питание вне программы
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров.

После бронирования мы направим вам памятку, в которой будет представлен перечень необходимых вещей.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На какие дни и время брать билеты?

Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг) до 16:00.

Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье) после 22:00.

Очень важно, чтобы вы приобретали билеты в соответствии с указанным нами временем, чтобы не нарушить график программы тура.

Какой минимальный возраст участников? Какие скидки?

Минимальный возраст участников 6 лет.

Размер скидки для детей 6–13 лет включительно составляет 2 500 рублей на 1 ребенка.

Какое питание включено в стоимость?

В стоимость тура включены завтраки в отеле (при бронировании опции с проживанием), обеды во время дневных экскурсий, приветственный ужин в первый день тура (четверг).

Ужины в Мурманске после дневных туров (2 и 3 дни) не включены в стоимость тура.

В каких отелях мы можем проживать во время тура?

В течение тура наши гости размещаются в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) и отеле 4* («Азимут» или подобный).

Сбор туристов происходит у отеля Азимут.

Возможно одноместное размещение за доплату.

Увидим ли мы китов в Териберке?

Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. киты — это природное явление. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.

Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.

Если морская прогулка отменится?

Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий (сильный ветер, высокая волна и др.), то будет осуществлен частичный возврат денежных средств за невыход на морскую прогулку.

Будет ли северное сияние?

Наш 8-летний опыт охоты за полярным сиянием позволяет нам совершать успешные выезды до 98% туров. Успех в туре во многом зависит от погодных условий: если небо будет затянуто облаками, то сияние увидеть своими глазами не получится.

Мы используем современные спутниковые прогнозы, чтобы определять участки с чистым небом в Мурманской области. Именно в этих участках, откуда хорошо видно звездное небо, мы будем ожидать появления северного сияния.

Есть ли смысл брать с собой свою камеру и штатив для съемки северного сияния?

Если вы владеете навыками фотосъемки, то гид-фотограф покажет вам, как выстроить нужные настройки во время охоты за северным сиянием. Сегодня современные смартфоны с развитыми камерами могут также качественно запечатлеть северное сияние.

Всех наших гостей мы фотографируем на профессиональную фототехнику.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

Если тур в Ловозерские тундры не состоится по причине плохой погоды (сильного ветра, дождя, тумана и т. д.), мы сделаем замену экскурсионной программы данного дня.

Почему стоит выбрать именно этот тур?
  1. Длительность тура 4 дня и 3 ночи, что повышает шансы увидеть северное сияние до 98%. Мы уже включили 2 выезда, чтобы у вас была возможность дважды поохотиться за сиянием без доплат.
  2. Морская прогулка в Териберке (2 часа) уже включена в стоимость. Если нам повезет, сможем наблюдать китов.
  3. Ловозерские тундры, саамская деревня, Хибины и горный тур — это единственный тур в Мурманске, который включает самые живописные и уникальные локации в регионе.
  4. Арктическая кухня. Только лучшие рестораны и питание. Вы попробуете свежую икру морских ежей, гребешков, вкуснейшую рыбу Баренцева моря и иные деликатесы Севера. Где еще вы сможете попробовать такую кухню?
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
8 авг 2024
Передвигались мы на комфортабельном автобусе, гид Виктор оставил для нас неизгладимое впечатление о Кольском и вселил желание вернуться.
Е
6 авг 2024
Спасибо за такую профессиональную организацию тура.
Спасибо за такую профессиональную организацию тура.Спасибо за такую профессиональную организацию тура.Спасибо за такую профессиональную организацию тура.Спасибо за такую профессиональную организацию тура.Спасибо за такую профессиональную организацию тура.Спасибо за такую профессиональную организацию тура.Спасибо за такую профессиональную организацию тура.Спасибо за такую профессиональную организацию тура.Спасибо за такую профессиональную организацию тура.Спасибо за такую профессиональную организацию тура.
П
4 авг 2024
Всё хорошо организовано, кормят все 4е дня
Всё хорошо организовано, кормят все 4е дняВсё хорошо организовано, кормят все 4е дня

Тур входит в следующие категории Мурманска

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