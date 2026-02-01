Тур на Кольский полуостров зимой — лучшее, что можно подарить себе и друзьям! Это настоящее путешествие, насыщенное интересными и романтическими моментами.
Позвольте себе увлечься суровым очарованием севера и окунуться в его морозные, но гостеприимные объятия. Северные туры в Мурманск невероятно популярны!
Описание тура
Нитка маршрута тура на Кольский полуостров: г. Мурманск, экскурсия по Мурманску, ледокол Ленин — г. Кандалакша, Белое море, прогулка на снегоступах — с. Териберка, качели, скелет кашалота, арт-объект лодки, кладбище кораблей, ледяной водопад, пляж драконов — г. Кировск, катание на снегоходах, Снежная деревня, канатная дорога, Таинственный лес — Экскурсия в саамскую деревню — г. Мурманск. Самые интересные локации Мурманска:
- Площадь Пяти Углов — центр и сердце города.
- Забавный памятник треске. Ей нужно обязательно потереть носик.
- Арт-объект «На севере жить» — любимая локация наших туристов.
- Скульптура Ждущая. Верная девушка, которая ждет своего моряка.
- Комплекс «Маяк» — красивый маяк, возле которого находится огромный якорь. А еще здесь отличная смотровая площадка.
- Монумент Алёша — 42-метровый богатырь, защитник города.
- Атомный ледокол Ленин. Это достопримечательность из разряда must seen. Ничего подобного в своей жизни Вы еще не видели.
•Покатаемся на качелях, которые стоят на берегу моря-океана. Сделаем здесь эффектные фото!:
- Увидим огромный скелет кашалота, который был использован во время съемок фильма «Левиафан».
- Посмотрим на выброшенный на берег Териберки старый корабль.
- Посетим арт-объект лодки, кладбище кораблей.
- Сфотографируем замерзший Батарейный водопад.
- И погуляем по пляжу Драконьих яиц.
- И, конечно, Северное сияние. Важно знать: Чтобы увидеть Северное сияние на Кольском полуострове, нужно, чтобы совпала ясная погода и еще ряд хитрых факторов. Наш инструктор тщательно следит за погодой и в самый лучший день выезжаем ловить сияние. Если в первую поездку мы не увидим сияние, то поедем его искать в следующий удачный по погоде день. В Кандалакше. В нашей поездке откроем для себя несколько новых морей: Белое море и Баренцево моря. Начнем с Белого. Гора Волосяная — это бесконечно красивое место с волшебным лесом! Вдоль нашей тропы будет множество ёлочек, которые именно в этом месте совершенно потрясающе укутывает снег. Поверьте нам, вы сделаете десятки фоточек с этими волшебными ёлочками. Поднимемся чуть выше – и сразу откроется Белое море с высоты! Оно огромное, отсюда даже кажется бескрайним. Поднявшись чуть выше, нас ждет новый пейзаж: здесь деревья уже гораздо ниже, они полностью укутаны снегом. Снег пригибает их к земле и кажется, что на горе вокруг тебя стоят десятки сказочных существ! Это так непривычно нашему глазу и потрясающе красиво!! Затем выйдем на главную смотровую, откуда в солнечный день Белое море открывается во всей красе. В этом месте пьем чай и наслаждаемся панорамой! Чем займемся в Териберке? Наши планы:.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
- В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура в Мурманск и на Кольский полуостров может быть изменен.
- Ограничение по возрасту: от 10 до 60 лет.
- Уровень сложности маршрута: умеренный (90% маршрута), средний (10% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков.
- После бронирования мы вышлем вам список необходимого снаряжения.
См. календарь
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в г. Мурманск в гостинице"Огни Мурманска ": двухместные номера /"Стандарт/
- Удобства в номере ", "Завтраки (день 2-6) - шведский стол"
- Катание на снегоходах. На одном снегоходе едет 2 человека
- Прокат снегоступов
- Посещение Саамской деревни
- Входные билеты в Снежную деревню (только в турах с января по март)
- Входные билеты в Таинственный лес (только в турах с января по март)
- Экскурсия по предприятию (только в турах в декабре)
- Входные билеты в Тропическую купальню (только в турах в декабре)
- Входные билеты на атомный ледокол «Ленин»
- Входные билеты в Природный парк Териберка
- Один выезд на охоту за Северным сиянием
- Второй выезд на охоту за Северным сиянием (в случае, если в первый раз окажется неудачным)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Мурманск)
- Обеды, ужины. Стоимость обеда / ужина в кафе: от 700 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 16000 руб. (туры в декабре, марте), 18000 руб. (туры в феврале)
- Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: 14:00 - сбор группы в аэропорту г. Мурманск
Завершение: 10:00-11:00 - прибытие в аэропорт г. Мурманск, отъезд домой
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
