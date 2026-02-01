Мои заказы

Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием

Экскурсии по Мурманску и Белому морю: тур на Кольский полуостров на снегоступах
Тур на Кольский полуостров зимой — лучшее, что можно подарить себе и друзьям! Это настоящее путешествие, насыщенное интересными и романтическими моментами.

Позвольте себе увлечься суровым очарованием севера и окунуться в его морозные, но гостеприимные объятия. Северные туры в Мурманск невероятно популярны!
Описание тура

Нитка маршрута тура на Кольский полуостров: г. Мурманск, экскурсия по Мурманску, ледокол Ленин — г. Кандалакша, Белое море, прогулка на снегоступах — с. Териберка, качели, скелет кашалота, арт-объект лодки, кладбище кораблей, ледяной водопад, пляж драконов — г. Кировск, катание на снегоходах, Снежная деревня, канатная дорога, Таинственный лес — Экскурсия в саамскую деревню — г. Мурманск. Самые интересные локации Мурманска:
  • Площадь Пяти Углов — центр и сердце города.
  • Забавный памятник треске. Ей нужно обязательно потереть носик.
  • Арт-объект «На севере жить» — любимая локация наших туристов.
  • Скульптура Ждущая. Верная девушка, которая ждет своего моряка.
  • Комплекс «Маяк» — красивый маяк, возле которого находится огромный якорь. А еще здесь отличная смотровая площадка.
  • Монумент Алёша — 42-метровый богатырь, защитник города.
  • Атомный ледокол Ленин. Это достопримечательность из разряда must seen. Ничего подобного в своей жизни Вы еще не видели.

•Покатаемся на качелях, которые стоят на берегу моря-океана. Сделаем здесь эффектные фото!:

  • Увидим огромный скелет кашалота, который был использован во время съемок фильма «Левиафан».
  • Посмотрим на выброшенный на берег Териберки старый корабль.
  • Посетим арт-объект лодки, кладбище кораблей.
  • Сфотографируем замерзший Батарейный водопад.
  • И погуляем по пляжу Драконьих яиц.
  • И, конечно, Северное сияние. Важно знать: Чтобы увидеть Северное сияние на Кольском полуострове, нужно, чтобы совпала ясная погода и еще ряд хитрых факторов. Наш инструктор тщательно следит за погодой и в самый лучший день выезжаем ловить сияние. Если в первую поездку мы не увидим сияние, то поедем его искать в следующий удачный по погоде день. В Кандалакше. В нашей поездке откроем для себя несколько новых морей: Белое море и Баренцево моря. Начнем с Белого. Гора Волосяная — это бесконечно красивое место с волшебным лесом! Вдоль нашей тропы будет множество ёлочек, которые именно в этом месте совершенно потрясающе укутывает снег. Поверьте нам, вы сделаете десятки фоточек с этими волшебными ёлочками. Поднимемся чуть выше – и сразу откроется Белое море с высоты! Оно огромное, отсюда даже кажется бескрайним. Поднявшись чуть выше, нас ждет новый пейзаж: здесь деревья уже гораздо ниже, они полностью укутаны снегом. Снег пригибает их к земле и кажется, что на горе вокруг тебя стоят десятки сказочных существ! Это так непривычно нашему глазу и потрясающе красиво!! Затем выйдем на главную смотровую, откуда в солнечный день Белое море открывается во всей красе. В этом месте пьем чай и наслаждаемся панорамой! Чем займемся в Териберке? Наши планы:.
  • Ах, да! И постоянно будем любоваться Баренцевым морем, сразу за которым Северный Ледовитый океан! Териберка всегда славилась своими рыбными промыслами. Поэтому на обед заглянем в уютное, местное кафе с видом на северные пейзажи. И уж здесь отведаем настоящие местные лакомства;)) Важно знать: Иногда из-за сильных снегопадов и ветра дорогу в Териберку полностью заметает снегом, проезд невозможен. В этом случае данную локацию мы не посещаем. Но в течение тура наш инструктор приложит все силы, чтобы поймать хорошую погоду и показать Вам Териберку. Снежный город Кировск Горный массив, который окружает Кировск, называется Хибины. И именно в Хибинах мы будем кататься на снегоходах. Нам выдадут специальные костюмы, перчатки, шлем. Инструктор быстро научит управлять этим железным конём. И поехалиии! Трасса проходит по очень красивому ущелью, которое со всех сторон окружают горы! На одном снегоходе едет 2 человека, активность (инструктаж + поездка) занимают около 1-1,5 часа. Снежная деревня Этот огромный комплекс занимает более 2000 кв. м. и является самым крупным снежным сооружением в России! Здесь изо льда созданы фигуры, сделана красивая подсветка. Залы и стены зданий украшены ледяными барельефами и кружевными орнаментами. Важно знать: Снежная деревня начинается свою работу с конца декабря, поэтому посещаем ее только в турах с января по март. Дальше поднимемся по канатной дороге на гору Айкуайвенчорр. Не смогли прочесть это название с первого раза – не беда, не расстраиваемся)) Эту гору очень любят горнолыжники, здесь масса комфортных трасс! Нас, в первую очередь, интересуют виды. Посмотрим сверху на город Кировск и сфотографируем Хибины. Таинственный лес Далее по пути заглянем на старый жд вокзал. Наш инструктор расскажет Вам его любопытную историю. И в завершении дня, когда немного стемнеет, отправляемся в самую волшебную локацию, она так и называется – «Таинственный лес». Хозяева этой локации очень красиво украсили лес подсветкой, сделали снежные скульптуры. Здесь настоящие лабиринты, которые ходить – не переходить)). Идешь, любуешься, фотографируешь. В лесу всегда гораздо теплее, чем на открытом воздухе. Поэтому здесь можно долго и комфортно гулять! Экскурсия в саамскую деревню Саамы – это коренные жители Кольского полуострова. Чтобы немного познакомиться с бытом этого народа и получить массу положительных эмоций от общения с животными, отравляемся в гости к саамам! На территории деревни мы погладим и пообнимаем дружелюбных хаски, покормим северных оленей. Увидим национальные строения саамов и отведаем потрясающий обед! И, конечно, посетим сувенирную лавку. Здесь найдете магические обереги, амулеты, горный чай, магнитики с северным сиянием – одним словом, всё, что Вашей туристической душе угодно! Важная информация:.
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
  • В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура в Мурманск и на Кольский полуостров может быть изменен.
  • Ограничение по возрасту: от 10 до 60 лет.
  • Уровень сложности маршрута: умеренный (90% маршрута), средний (10% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков.
  • После бронирования мы вышлем вам список необходимого снаряжения.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в г. Мурманск в гостинице"Огни Мурманска ": двухместные номера /"Стандарт/
  • Удобства в номере ", "Завтраки (день 2-6) - шведский стол"
  • Катание на снегоходах. На одном снегоходе едет 2 человека
  • Прокат снегоступов
  • Посещение Саамской деревни
  • Входные билеты в Снежную деревню (только в турах с января по март)
  • Входные билеты в Таинственный лес (только в турах с января по март)
  • Экскурсия по предприятию (только в турах в декабре)
  • Входные билеты в Тропическую купальню (только в турах в декабре)
  • Входные билеты на атомный ледокол «Ленин»
  • Входные билеты в Природный парк Териберка
  • Один выезд на охоту за Северным сиянием
  • Второй выезд на охоту за Северным сиянием (в случае, если в первый раз окажется неудачным)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Мурманск)
  • Обеды, ужины. Стоимость обеда / ужина в кафе: от 700 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 16000 руб. (туры в декабре, марте), 18000 руб. (туры в феврале)
  • Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: 14:00 - сбор группы в аэропорту г. Мурманск
Завершение: 10:00-11:00 - прибытие в аэропорт г. Мурманск, отъезд домой
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

