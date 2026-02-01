Нитка маршрута тура на Кольский полуостров: г. Мурманск, экскурсия по Мурманску, ледокол Ленин — г. Кандалакша, Белое море, прогулка на снегоступах — с. Териберка, качели, скелет кашалота, арт-объект лодки, кладбище кораблей, ледяной водопад, пляж драконов — г. Кировск, катание на снегоходах, Снежная деревня, канатная дорога, Таинственный лес — Экскурсия в саамскую деревню — г. Мурманск. Самые интересные локации Мурманска:

Площадь Пяти Углов — центр и сердце города.

Забавный памятник треске. Ей нужно обязательно потереть носик.

Арт-объект «На севере жить» — любимая локация наших туристов.

Скульптура Ждущая. Верная девушка, которая ждет своего моряка.

Комплекс «Маяк» — красивый маяк, возле которого находится огромный якорь. А еще здесь отличная смотровая площадка.

Монумент Алёша — 42-метровый богатырь, защитник города.

Атомный ледокол Ленин. Это достопримечательность из разряда must seen. Ничего подобного в своей жизни Вы еще не видели.

•Покатаемся на качелях, которые стоят на берегу моря-океана. Сделаем здесь эффектные фото!:

Увидим огромный скелет кашалота, который был использован во время съемок фильма «Левиафан».

Посмотрим на выброшенный на берег Териберки старый корабль.

Посетим арт-объект лодки, кладбище кораблей.

Сфотографируем замерзший Батарейный водопад.

И погуляем по пляжу Драконьих яиц.

И, конечно, Северное сияние. Важно знать: Чтобы увидеть Северное сияние на Кольском полуострове, нужно, чтобы совпала ясная погода и еще ряд хитрых факторов. Наш инструктор тщательно следит за погодой и в самый лучший день выезжаем ловить сияние. Если в первую поездку мы не увидим сияние, то поедем его искать в следующий удачный по погоде день. В Кандалакше. В нашей поездке откроем для себя несколько новых морей: Белое море и Баренцево моря. Начнем с Белого. Гора Волосяная — это бесконечно красивое место с волшебным лесом! Вдоль нашей тропы будет множество ёлочек, которые именно в этом месте совершенно потрясающе укутывает снег. Поверьте нам, вы сделаете десятки фоточек с этими волшебными ёлочками. Поднимемся чуть выше – и сразу откроется Белое море с высоты! Оно огромное, отсюда даже кажется бескрайним. Поднявшись чуть выше, нас ждет новый пейзаж: здесь деревья уже гораздо ниже, они полностью укутаны снегом. Снег пригибает их к земле и кажется, что на горе вокруг тебя стоят десятки сказочных существ! Это так непривычно нашему глазу и потрясающе красиво!! Затем выйдем на главную смотровую, откуда в солнечный день Белое море открывается во всей красе. В этом месте пьем чай и наслаждаемся панорамой! Чем займемся в Териберке? Наши планы:.

