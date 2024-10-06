Памятник Ждущей в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Памятник Ждущей» в Мурманске, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
На машине
4 дня
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
Начало: Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Расписание: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 30.01-2.02, 7.01-10.01, 20.02-23.02, 6.03-9.03.
19 дек в 10:00
3 янв в 15:00
49 380 за человека
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
На машине
3 дня
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
Начало: По месту вашего пребывания в Мурманске
Расписание: Выезды по пятницам.
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
33 000 за человека
Весь Кольский за 4 дня
4 отзыва
3 дня 18 часов
Весь Кольский за 4 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Ак. Книповича, д. 17, Парк Инн
Сегодня в 15:00
12 дек в 15:00
47 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    6 октября 2024
    Весь Кольский за 4 дня
    Здравствуйте! Всё великолепно! На высшем уровне! Подвела, немного, погода. Морская прогулка не состоялась. Экскурсовод Мария очаровала! Адам, увлеченный охотник за северным сиянием, объяснил доходчиво его природу, сделал фото. Организация экскурсий безукартельная. Я в восторге! Всего вам доброго!
  • Л
    Лиманская
    1 октября 2024
    Весь Кольский за 4 дня
    Отдых был потрясающим, несмотря на изменения погоды и заменой, в связи с этим, некоторых экскурсий. Природы необыкновенна, краски осени во
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    всем спектре! Огдельная благодарность Адаму за неутомимую, веселую и позитивную охоту за северным сиянием! Это непередаваемый восторг! Владислава провела для нас интереснейший тур в Териберку! Отдельная ей благодарность за богатую, грамотную русскую речь!!! Ваша команда влюбила нас в Север! Мы вернёмся! Спасибо вам огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник Ждущей»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
  2. Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
  3. Весь Кольский за 4 дня
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Сейдозеро
  6. Снежная деревня
  7. Площадь пяти углов
  8. Полуостров Средний
  9. Долина Славы
  10. Памятник Ждущей
Сколько стоит тур в Мурманске в декабре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Памятник Ждущей" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 49 380. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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