4 дня
Север на ладони: Мурманск, Териберка, Хибины
Начало: Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Расписание: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 30.01-2.02, 7.01-10.01, 20.02-23.02, 6.03-9.03.
19 дек в 10:00
3 янв в 15:00
49 380₽ за человека
3 дня
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
Начало: По месту вашего пребывания в Мурманске
Расписание: Выезды по пятницам.
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
33 000₽ за человека
3 дня 18 часов
Весь Кольский за 4 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Ак. Книповича, д. 17, Парк Инн
Сегодня в 15:00
12 дек в 15:00
47 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена6 октября 2024Здравствуйте! Всё великолепно! На высшем уровне! Подвела, немного, погода. Морская прогулка не состоялась. Экскурсовод Мария очаровала! Адам, увлеченный охотник за северным сиянием, объяснил доходчиво его природу, сделал фото. Организация экскурсий безукартельная. Я в восторге! Всего вам доброго!
- ЛЛиманская1 октября 2024Отдых был потрясающим, несмотря на изменения погоды и заменой, в связи с этим, некоторых экскурсий. Природы необыкновенна, краски осени во
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник Ждущей»
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