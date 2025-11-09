1 день

Фермерская усадьба. Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад Кивач. Переезд в Беломорск

Переезд в Петрозаводск.

По пути – трассовая экскурсия, знакомство с регионом, историей, культурой и местными традициями.

По пути остановка в «Фермерской усадьбе».

Фермерская усадьба – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.

На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки, карельскую выпечку и многое другое.

Прибытие в Петрозаводск.

Комплексный обед в кафе (доп. плата).

Обзорная экскурсия по городу с прогулкой по Онежской набережной.

Петрозаводск, как и его ровесник Санкт-Петербург, был основан по воле Петра Великого.

Царь, зная о наличии в Олонецком уезде рудных месторождений и железоделательных производств, распорядился подыскать подходящее место для закладки пушечного завода.

Таким местом было определено устье реки Лососинки.

В августе 1703 года ближайший сподвижник царя А. Д. Меншиков заложил первый камень в основание завода, получившего название Петровского.

Постепенно вокруг завода сформировалась слобода.

Статус города, названного Петрозаводском, слобода получила в 1777 году.

Много в истории города было взлетов и падений.

Сейчас современный Петрозаводск – один из самых красивых и зеленых городов России.

Одновременно он является крупным промышленным, культурным, научным и туристским центром.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города – ансамблем Круглой Площади, набережной Онежского озера с установленными на ней скульптурами городов-побратимов, Музыкальным театром и Русским театром драмы, Кафедральным собором во имя св. Благоверного князя Александра Невского и другими.

Переезд к водопаду Кивач.

Прогулка по эко-тропе и осмотр водопада.

Своеобразная красота карельской природы складывается из противоборства двух различных стихий: грозной, ревущей ярости воды, бушующей на порогах и водопадах, и торжественной тишины сосновых боров.

В этом чарующем краю есть особенно поэтичные места. Одно из них – водопад Кивач.

Расположенный на реке Суне, Кивач прекрасен всегда, когда бы вы ни приехали на встречу с ним. О Киваче сложено немало стихов, песен и поэтических легенд. Полюбуемся и мы его торжественной красотой.

Переезд в Беломорск.

Заселение в отель.

