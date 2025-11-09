На комфортабельном автобусе мы отправимся из Санкт-Петербурга, культурной столицы России,
Программа тура по дням
Фермерская усадьба. Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Водопад Кивач. Переезд в Беломорск
Переезд в Петрозаводск.
По пути – трассовая экскурсия, знакомство с регионом, историей, культурой и местными традициями.
По пути остановка в «Фермерской усадьбе».
Фермерская усадьба – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.
На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки, карельскую выпечку и многое другое.
Прибытие в Петрозаводск.
Комплексный обед в кафе (доп. плата).
Обзорная экскурсия по городу с прогулкой по Онежской набережной.
Петрозаводск, как и его ровесник Санкт-Петербург, был основан по воле Петра Великого.
Царь, зная о наличии в Олонецком уезде рудных месторождений и железоделательных производств, распорядился подыскать подходящее место для закладки пушечного завода.
Таким местом было определено устье реки Лососинки.
В августе 1703 года ближайший сподвижник царя А. Д. Меншиков заложил первый камень в основание завода, получившего название Петровского.
Постепенно вокруг завода сформировалась слобода.
Статус города, названного Петрозаводском, слобода получила в 1777 году.
Много в истории города было взлетов и падений.
Сейчас современный Петрозаводск – один из самых красивых и зеленых городов России.
Одновременно он является крупным промышленным, культурным, научным и туристским центром.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями города – ансамблем Круглой Площади, набережной Онежского озера с установленными на ней скульптурами городов-побратимов, Музыкальным театром и Русским театром драмы, Кафедральным собором во имя св. Благоверного князя Александра Невского и другими.
Переезд к водопаду Кивач.
Прогулка по эко-тропе и осмотр водопада.
Своеобразная красота карельской природы складывается из противоборства двух различных стихий: грозной, ревущей ярости воды, бушующей на порогах и водопадах, и торжественной тишины сосновых боров.
В этом чарующем краю есть особенно поэтичные места. Одно из них – водопад Кивач.
Расположенный на реке Суне, Кивач прекрасен всегда, когда бы вы ни приехали на встречу с ним. О Киваче сложено немало стихов, песен и поэтических легенд. Полюбуемся и мы его торжественной красотой.
Переезд в Беломорск.
Заселение в отель.
Беломорские петроглифы. Пересечение полярного круга
Завтрак в кафе отеля, освобождение номеров.
Экскурсия «Петроглифы Залавруги».
Всего в 6 километрах от Беломорска расположено уникальное скопление Беломорских петроглифов.
Возраст древних наскальных изображений насчитывает около 6 тыс. лет.
Комплекс рукотворных выбивок в местечке «Залавруга» содержит более 2 тысяч фигур.
Считается, что изображения были созданы еще до появления египетских пирамид, и это – настоящая энциклопедия каменного века, правдиво описывающая жизнь и представления о мире наших далеких предков.
До самих петроглифов ведет лесная дорога (около 1 км), прогуливаясь по которой будем любоваться на окружающую природу.
Обратите внимание! В случае неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть заменена на осмотр петроглифов в крытом музее «Бесовы следки».
Возвращение в Беломорск.
Комплексный обед в кафе отеля (доп. плата).
Большой переезд в Кандалакшу с фотоостановками.
Нас ждет достаточно длинный переезд в Кандалакшу (365 км), а за окном вокруг будет мелькать лишь тайга, болота и редкие поселения.
Мы обязательно сделаем несколько остановок для разминки и отдыха, а также отметим пересечение полярного круга.
Прибытие в Кандалакшу.
Заселение в отель.
Свободное время.
Каменная река. Лапландский заповедник. Чунозерская усадьба
09:00 Завтрак в кафе отеля, освобождение номеров.
Осмотр «каменной реки».
В Кандалакше мы осмотрим «каменную реку» – прямо в центре промышленного города открывается вид на долину, полную камней.
Она навевает образы стремительных горных потоков и вызывает в памяти легенды о великанах.
Через реку перекинут живописный висячий мост.
Переезд и посещение Лапландского заповедника.
Это четвертый по величине заповедник в европейской части России.
Главная его особенность в том, что до его создания на территории никогда не проживали люди и не занимались производственной деятельностью.
Поэтому практически вся территория представлена дикой нетронутой природой – основной ценностью заповедника.
Вас ждет экскурсия по Чунозерской усадьбе, чаепитие и прогулка по эко-тропе с инспектором заповедника, а также прекрасные виды на горы и море!
Переезд в Мурманск.
Заселение в отель.
Ужин с морскими деликатесами в ресторане.
Один из лучших способов познакомиться с регионом — это попробовать местные блюда. Вас ждет ужин с морскими деликатесами.
Мурманск. Териберка. Треккинг на мыс Долгий
07:00 Завтрак у кафе отеля.
Обзорная экскурсия по г. Мурманску.
Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.
В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века.
Вы посетите главную городскую площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».
Переезд в природный парк Териберка.
Мы на целый день уедем в уже ставшую легендой Териберку.
Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.
Дорога безлюдная, пролегает в очень живописной местности, сравнимой с суровой природой Норвегии.
Каждая остановка доставляет огромное удовольствие: здесь мы увидим тундровую растительность, россыпи огромных валунов, множество рек и озер в окружении сопок.
Треккинг в Териберке – посещение водопада Батарейский, пляжа «Яйца драконов».
Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад срывается со скалы глубоко вниз, а пляж из «яиц драконов» поражает своим размахом.
Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!
Треккинг на мыс Долгий.
Кульминационная точка нашей программы – треккинг на мыс Долгий.
Путь на мыс ведет через сопки и болотца, где растут северные ягоды.
Под ногами – тундра, вокруг – скалы, а вдали – океан…
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий маршрут прогулки может быть сокращён.
Возвращение в поселок.
Обед в ресторане (доп. плата).
Свободное время на пляже Териберки.
Берите с собой купальные принадлежности и искупайтесь в водах Северного Ледовитого океана!
Прогуляйтесь вдоль берега северного океана, вдыхая соленый воздух и устройте себе пикник.
Просто наслаждайтесь прекрасными видами и запомните этот момент.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Деревня коренных народов Севера. Треккинг в Хибинские горы
08:00 Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров.
Отправление в этническую деревню коренных народов Севера.
Саамы, или лопари, — это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии.
В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров.
По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.
Программа в этнической деревне.
Нас ждет традиционная встреча гостей, прогулка по деревне и посещение чума,истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у очага, уникальные объекты и артефакты саамов, кормление северных оленей, общение с хаски, кроликами и другими животными, народные игры и забавы – метание аркана, саамский футбол, стрельба из лука.
Обед с блюдами этнической кухни.
Переезд в Кировск.
Обзорная экскурсия и треккинг в Хибинские горы.
Хибины – крупнейшие горы Кольского полуострова, у подножия которых расположен город Кировск.
Высшая точка Хибин поднимается над уровнем моря на 1200 м.
В Хибинах встречается множество видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу.
Хибины очень популярны среди туристов – летом они прекрасно подходят альпинистам, зимой – лыжникам.
Мы прогуляемся по склонам Хибинских гор, узнаем массу интересных сведений о добываемых здесь минералах и главное – сможем насладиться прекрасными видами.
Внимание! Прогулка проводится только при условии ясной и сухой, безветренной погоды. В случае плохих погодных условий группа посетит горно-геологический музей.
Переезд в Кандалакшу.
Заселение в отель.
Треккинг к древнему каменному лабиринту «Вавилон»
08:00 Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров.
Треккинг к древнему каменному лабиринту «Вавилон».
Лабиринты Кольского полуострова – сооружения в форме спирали, выложенные из камней на поверхности земли.
В Мурманской области найдено более 10 таких сооружений.
Мы отправимся к одному из них.
Поморы называли каменные лабиринты вавилонами, что означает «извилистый, волнистый».
По одной из гипотез, лабиринты напоминали поморам вавилонскую башню, которая строилась со спиральным подъемом к вершине.
По другой, Вавилон – это искаженное название мифического города или острова Авалон, куда могут попасть лишь чистые духом.
Возвращение в город.
Комплексный обед в кафе (доп. плата).
Большой переезд в Беломорск.
И снова нас ждет достаточно большой переезд в Беломорск, мы постепенно направляемся в сторону дома.
Не забудем сделать несколько бытовых остановок и будем настраиваться на легкую и незаметную дорогу.
Прибытие в Беломорск.
Заселение в отель.
Мраморный карьер Белая Гора. Древний вулкан Гирвас
07:00 Завтрак в кафе отеле.
Переезд к Мраморному карьеру Белая Гора.
Прогулка по карьеру среди множества интересных мест, которыми богата Карелия, вызывает большой интерес деревня Белая Гора, которая расположилась на берегу Хижозера.
Здесь расположены бывшие Тивдийские каменоломни по добыче мрамора, которые по красоте не уступают Рускеальскому карьеру.
Более сотни лет Белая Гора была центром по добыче мрамора на Русском Севере.
Со стороны берега Белая Гора представляет собой обрывистую стену, сложенную из мрамора и местами поросшую лесом.
Наверх ведет тропинка, а сверху открывается завораживающий вид на лес, озеро и прилегающие окрестности.
Переезд к древнему вулкану Гирвас.
Осмотр кратера вулкана, водопада.
Окруженный хвойными лесами, скрывается от глаз вулкан Гирвас – древнейшая достопримечательность Карелии.
Этот потухший вулкан до сих пор привлекает геологов со всего мира.
По словам ученых, это самый древний из сохранившихся на Земле вулканических кратеров.
От былого величия сохранились жерло Гирваса, левая часть вулкана и трубка взрыва.
Застывшие лавовые потоки перемежаются вулканическими бомбами – каменными вставками в виде шаров и столбов.
Сейчас кратер наполнен чистой водой, а неподалеку расположена одноименная достопримечательность – водопад Гирвас.
Переезд в кафе.
Комплексный обед в кафе (доп. плата).
Переезд в Санкт-Петербург с бытовыми остановками и посещением «Фермерской усадьбы».
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Ул. Дыбенко» ориентировочно в 23:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместное – 74200 руб.
- одноместное – 92600 руб.
Варианты проживания
Отель 3* в Беломорске
Отель 3* в Кандалакше
Отель 3* в Мурманск
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Питание, указанное в программе (завтрак, начиная со второго дня, 1 саамский обед, 1 ужин с морскими деликатесами ичаепитие в Лапландском заповеднике)
- Услуги гида
- Входные билеты на все объекты тура
- Персональное радиооборудование
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Пакет питания (5 комплексных обедов - в 1, 2, 4, 6, 7 дни) - 8200 рублей
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Несмотря на летнее время проведения тура, рекомендуем взять комплект теплых вещей. Также необходимо иметь с собой:
- удобную треккинговую обувь с устойчивым жестким голеностопом;
- ветровку;
- головной убор (шапка, панама) — для защиты от комаров и ветра;
- средство от комаров и других насекомых;
- обязательно личную аптечку с необходимыми для вас индивидуальными медикаментами;
Рекомендуем взять купальные принадлежности — будет несколько возможностей искупаться!
Если у вас есть палки для скандинавской ходьбы — вы можете взять их с собой.
При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.