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отметить гибкий подход к пожеланиям туристов. Учитывая, что в первый день нам удалось поймать лишь немного северного сияния, во второй день у группы была возможность выбора: отправляться на новую «охоту» или возвращаться в гостиницу, если устали. Кто хотел ехать, того оперативно присоединили к другой группе, а мы решили отдохнуть. Кстати, взятый с собой в Териберку перекус не понадобился, так как там есть несколько ресторанов на разный кошелек, где можно было спокойно пообедать. Вероятно, рекомендация взять запас еды - это перестраховка, которая основывается на непредсказуемой дороге, которую внезапно может замести в любой момент, и туристы могут застрять в снежном плену. При этом все же организаторы следят за погодой и в случае ее ухудшения просто заменят поездку на другое направление. Так что много еды набирать с собой вряд ли так уж необходимо. В целом туром довольна, с удовольствием вернулась бы летом.