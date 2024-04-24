Сияние в Териберке – туры в Мурманске

Найдено 24 тура в категории «Сияние в Териберке» в Мурманске, цены от 28 700 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«Будем жить в отеле «Норд Пилигрим» на берегу бухты в Териберке, 2-местное размещение»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«В Териберке постоянно дует сильный холодный ветер»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
«В нашем туре мы отправимся на охоту за северным сиянием, побываем в Териберке на побережье океана, познакомимся с северным оленем, прокатимся на упряжках с хаски по хвойному лесу, устроим экскурсию по городу Мурманску»
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900 за человека
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
«Мы отправимся на охоту за северным сиянием с профессиональным гидом-фотографом, совершим путешествие в легендарную Териберку, познакомимся с культурой народа саами и выйдем в Баренцево море на поиски китов»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900 за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Нас ждет путешествие в легендарную Териберку, в Хибинские горы со снегоходным заездом (подходит для новичков), экскурсия в топовый хаски-парк Северо-Запада «Лесная Елань», и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
«Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону»
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 35 000 за человека
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
«Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону»
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 35 000 за человека
Сияние севера. Новый год на Кольском
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
«Мы посетим самые отдаленные места Кольского полуострова: побываем на Краю света в Териберке, прогуляемся по побережью океана, узнаем о тайне появления каменного пляжа»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900 за человека
Киты и сияние Севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
«Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700 за человека
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
«Переезжаем в Териберку (в пути примерно 3 часа на машине в зависимости от состояния дороги)»
31 дек в 10:00
от 109 000 за человека
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«Переезжаем в Териберку (в пути примерно 3 часа на машине в зависимости от состояния дороги)»
4 янв в 10:00
от 87 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
«Затем мы едем на самый край Земли — в Териберку»
7 дек в 10:00
от 109000102 000 за человека
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
«Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и едем на самый край Земли — в Териберку»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
«Вы зарядитесь энергией Северного Ледовитого океана, съездите на самый край Земли — в Териберку и побываете в гостях у саамов»
3 ноя в 10:00
от 98 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«После завтрака мы берем вещи и на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км)»
5 мар в 10:00
70 000 за человека
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
«После завтрака мы собираем вещи и на микроавтобусе отправляемся дальше, в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км)»
31 окт в 10:00
86 000 за человека
Северное сияние на 69 параллели
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Северное сияние на 69 параллели
Начало: г. Мурманск
«По прибытии в Териберку вам покажут места съёмок знаменитого фильма «Левиафан»»
1 янв в 10:00
от 72 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«После завтрака мы берем вещи, которые пригодятся нам на день, и на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км)»
7000061 500 за человека
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
«Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках»
20 июня в 08:00
15 авг в 08:00
54 888 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
«Мы исследуем основные достопримечательности Мурманска, проедем по бескрайней зимней тундре в знаменитую Териберку»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000 за человека
За северным сиянием на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием на выходные
Начало: Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропо...
«Путь в Териберку займёт остаток дня»
2 дек в 10:00
35 000 за человека
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Погуляем по знаменитой Териберке и рассмотрим её достопримечательности: гигантские качели на побережье, Батарейский водопад и пляж с огромными круглыми валунами»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Мы не несём ответственности за закрытие дороги в Териберку, но, в случае если это произойдет, мы вправе скорректировать программу»
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Мы заедем в гости к саамам, пообщаемся с оленями, вдохновимся видом на океан в Териберке, прогуляемся по городу-герою и отправимся на охоту за северным сиянием»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)
  • С
    Светлана
    26 марта 2024
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
    Тур очень понравился, гид замечательный, Руслан внимательный и доброжелательный человек, с ним было очень интересно общаться, спасибо Вам за доставленные удовольствие и радость от данного тура.
  • Д
    Дарья
    9 марта 2024
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
    Впервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть все самое интересное. Отдельно хочу
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    отметить гибкий подход к пожеланиям туристов. Учитывая, что в первый день нам удалось поймать лишь немного северного сияния, во второй день у группы была возможность выбора: отправляться на новую «охоту» или возвращаться в гостиницу, если устали. Кто хотел ехать, того оперативно присоединили к другой группе, а мы решили отдохнуть. Кстати, взятый с собой в Териберку перекус не понадобился, так как там есть несколько ресторанов на разный кошелек, где можно было спокойно пообедать. Вероятно, рекомендация взять запас еды - это перестраховка, которая основывается на непредсказуемой дороге, которую внезапно может замести в любой момент, и туристы могут застрять в снежном плену. При этом все же организаторы следят за погодой и в случае ее ухудшения просто заменят поездку на другое направление. Так что много еды набирать с собой вряд ли так уж необходимо. В целом туром довольна, с удовольствием вернулась бы летом.

    Впервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть всеВпервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть всеВпервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть всеВпервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть всеВпервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть всеВпервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть все
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Интересный тур, для начального знакомства с севером вполне подойдёт. Жаль, что с природными явлениями не совсем повезло увидеть, хотелось бы программу, которая меньше зависит от погодных условий.
  • А
    Анна
    5 марта 2024
    Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
    Тур очень понравился, разнообразный, хорошо организованный. Даже удивительно, как за такой короткий срок удалось столько увидеть. Из наиболее ярких впечатлений
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    - природный парк в Териберке и дорога по заснеженной тундре до него, экскурсия на ледокол «Ленин» и, конечно, охота за северным сиянием. Рекомендуем! Особенно в группу к Руслану Тулупову.

    Тур очень понравился, разнообразный, хорошо организованный. Даже удивительно, как за такой короткий срок удалось столько увидетьТур очень понравился, разнообразный, хорошо организованный. Даже удивительно, как за такой короткий срок удалось столько увидетьТур очень понравился, разнообразный, хорошо организованный. Даже удивительно, как за такой короткий срок удалось столько увидеть
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Е
    Елена
    25 февраля 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Добрый день! Сам по себе тур замечательный, природа чудесная и замечательный гид Олег. Не понравилось1- вторая охота на северное сияние.
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    Очевидно не было открытого неба и покататься на автобусе 3 часа, потому что заплатили, глупо. Лучше честно сказать, что вам не повезло и дать выбор хочешь ехать при 0 шансах или нет. А в итоге разочарование и ещё и все не выспались. При организации тура был задан вопрос об аллергии на продукты, но вы не уточнили для чего это вам. В результате не имея никакой аллергии пару раз остались слегка голодными, так как в питание не входит лук и вся еда приготовленная с луком, также молочные соусы не входят в рацион. Но почему-то все считают, что залить прекрасную рыбу молочным соусом это правильно. Вообще соус подавать надо отдельно, что бы не возникало проблем. Необходимо более точно задавать вопросы, что бы не оставалось неприятного осадка от отдыха.

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
    читать дальше

    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сияние в Териберке»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
  2. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  3. Арктические каникулы под северным сиянием
  4. Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
  5. Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
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