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Авторский тур
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«Будем жить в отеле «Норд Пилигрим» на берегу бухты в Териберке, 2-местное размещение»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«В Териберке постоянно дует сильный холодный ветер»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
«В нашем туре мы отправимся на охоту за северным сиянием, побываем в Териберке на побережье океана, познакомимся с северным оленем, прокатимся на упряжках с хаски по хвойному лесу, устроим экскурсию по городу Мурманску»
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
«Мы отправимся на охоту за северным сиянием с профессиональным гидом-фотографом, совершим путешествие в легендарную Териберку, познакомимся с культурой народа саами и выйдем в Баренцево море на поиски китов»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Нас ждет путешествие в легендарную Териберку, в Хибинские горы со снегоходным заездом (подходит для новичков), экскурсия в топовый хаски-парк Северо-Запада «Лесная Елань», и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
«Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону»
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сияние Севера. Осенний тур на Кольский. Сокращенная программа
Начало: Мурманск
«Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону»
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
«Мы посетим самые отдаленные места Кольского полуострова: побываем на Краю света в Териберке, прогуляемся по побережью океана, узнаем о тайне появления каменного пляжа»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
«Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
«Переезжаем в Териберку (в пути примерно 3 часа на машине в зависимости от состояния дороги)»
31 дек в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«Переезжаем в Териберку (в пути примерно 3 часа на машине в зависимости от состояния дороги)»
4 янв в 10:00
от 87 000₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
«Затем мы едем на самый край Земли — в Териберку»
7 дек в 10:00
от 109000102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
«Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и едем на самый край Земли — в Териберку»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
«Вы зарядитесь энергией Северного Ледовитого океана, съездите на самый край Земли — в Териберку и побываете в гостях у саамов»
3 ноя в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«После завтрака мы берем вещи и на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км)»
5 мар в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
«После завтрака мы собираем вещи и на микроавтобусе отправляемся дальше, в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км)»
31 окт в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Северное сияние на 69 параллели
Начало: г. Мурманск
«По прибытии в Териберку вам покажут места съёмок знаменитого фильма «Левиафан»»
1 янв в 10:00
от 72 000₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«После завтрака мы берем вещи, которые пригодятся нам на день, и на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км)»
7000061 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
«Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках»
20 июня в 08:00
15 авг в 08:00
54 888₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
«Мы исследуем основные достопримечательности Мурманска, проедем по бескрайней зимней тундре в знаменитую Териберку»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием на выходные
Начало: Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропо...
«Путь в Териберку займёт остаток дня»
2 дек в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Погуляем по знаменитой Териберке и рассмотрим её достопримечательности: гигантские качели на побережье, Батарейский водопад и пляж с огромными круглыми валунами»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Мы не несём ответственности за закрытие дороги в Териберку, но, в случае если это произойдет, мы вправе скорректировать программу»
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Мы заедем в гости к саамам, пообщаемся с оленями, вдохновимся видом на океан в Териберке, прогуляемся по городу-герою и отправимся на охоту за северным сиянием»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААнна2 апреля 2024Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
- ССветлана26 марта 2024Тур очень понравился, гид замечательный, Руслан внимательный и доброжелательный человек, с ним было очень интересно общаться, спасибо Вам за доставленные удовольствие и радость от данного тура.
- ДДарья9 марта 2024Впервые побывала на Кольском полуострове, получила массу впечатлений! Тур понравился, за три дня удалось посмотреть все самое интересное. Отдельно хочу
- ММаксим5 марта 2024Интересный тур, для начального знакомства с севером вполне подойдёт. Жаль, что с природными явлениями не совсем повезло увидеть, хотелось бы программу, которая меньше зависит от погодных условий.
- ААнна5 марта 2024Тур очень понравился, разнообразный, хорошо организованный. Даже удивительно, как за такой короткий срок удалось столько увидеть. Из наиболее ярких впечатлений
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ЕЕлена25 февраля 2024Добрый день! Сам по себе тур замечательный, природа чудесная и замечательный гид Олег. Не понравилось1- вторая охота на северное сияние.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сияние в Териберке»
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