7 день

Сплав по Варзуге

Завтрак.

Короткий сплав по Варзуге до одноименного поморского села Варзуга (10 км). Кончается лес, и впереди, на высоком правом берегу видна деревянная церковь, памятник русской северной архитектуры XVI в. На левом и правом берегах расположена Варзуга — одно из самых старых русских поселений на Кольском полуострове.

Заключительная гряда порогов Варзуги, протяжением около 4 км, лежит ниже села, начинаясь почти сразу же за последними домами. Встречающиеся на пути Морские пороги — это четыре сложных участка (Собачий, Клетной, Койтугов, Морской) и нетрудный порог Сковородка — последнее препятствие на Варзуге.

Собачий — бурный порог, состоящий из нескольких крутых перепадов, судовой ход по нему сложный. За последним порогом Варзуга течет почти по 2-километровому руслу между низкими берегами. В устье много островов. Последние километры река течет в песчаных дюнах. Это совершенно своеобразный пейзаж. Желтые дюны унылыми грядами уходят к горизонту.

Обед, сбор снаряжения.

22:00 Ориентировочное время прибытия в Мурманск.