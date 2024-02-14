Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга

Отправляемся в незабываемый сплав на катамаранах по красивому природному маршруту через реки Индель, Пана, Варзуга. Вас ждут: рыбалка на сёмгу, ночевки в палатках, удивительные виды и природа Севера.
5
3 отзыва
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

р. Индель (10 км)

09:00 Утром забираем туристов из мест размещения, либо встречаемся на ж/д вокзале, главной площади города Мурманска, также можем забрать туристов по дороге в Кандалакше.

Трансфер Мурманск – Умба, далее трансфер на место начала маршрута – р. Индель (85 км, время в пути 5 часов).

Подготовка снаряжения, сбор катамаранов, погрузка вещей.

Обед.

Инструктаж по технике безопасности.

Короткий сплав по реке Индель (10 км).

Ужин и ночевка в полевых условиях.

р. Индель (10 км)р. Индель (10 км)
2 день

Река Пана (15 км)

Завтрак.

В этот день мы идём 15 км по реке Пана, эти реки небольшие и неглубокие с перекатами и тихими плёсами.

На реке Пане сделаем остановку на ночь.

В этом месте нас ожидает отдых, нетронутая природа и великолепная рыбалка на сёмгу.

Река Пана (15 км)Река Пана (15 км)Река Пана (15 км)Река Пана (15 км)
3 день

Река Пана (10 км)

Завтрак.

Продолжим сплав по реке Пана. Через 3-4 км она впадает в реку Варзугу.

Сплав продолжается 10 км, в районе реки Кочкама мы разобьём лагерь и остановимся на ночлег.

На слиянии этих рек нас ждёт увлекательная рыбалка. Сёмги в реке много, и она не заставит нас долго ждать.

Река Пана (10 км)Река Пана (10 км)Река Пана (10 км)
4 день

Перекат Кривец

Завтрак.

Собираемся и едем около 18 км среди крутых скалистых берегов, покрытых сосновым лесом, пройдём перекат Кривец и до следующего лагеря реки Нитоньги.

В этом месте у вас есть большая вероятность поймать сёмгу.

Перекат Кривец
5 день

Дневка

В этот день мы можем устроить дневку.

ДневкаДневкаДневка
6 день

Сплав до реки Ареньга и Ареньговский водопад

Завтрак.

Далее предстоит сплав в 15 км до реки Ареньга.

Разбиваем лагерь.

Желающие посетят 10-ти метровый Ареньговский водопад, который находится в 1.9 км от реки Варзуга.

Сплав до реки Ареньга и Ареньговский водопад
7 день

Сплав по Варзуге

Завтрак.

Короткий сплав по Варзуге до одноименного поморского села Варзуга (10 км). Кончается лес, и впереди, на высоком правом берегу видна деревянная церковь, памятник русской северной архитектуры XVI в. На левом и правом берегах расположена Варзуга — одно из самых старых русских поселений на Кольском полуострове.

Заключительная гряда порогов Варзуги, протяжением около 4 км, лежит ниже села, начинаясь почти сразу же за последними домами. Встречающиеся на пути Морские пороги — это четыре сложных участка (Собачий, Клетной, Койтугов, Морской) и нетрудный порог Сковородка — последнее препятствие на Варзуге.

Собачий — бурный порог, состоящий из нескольких крутых перепадов, судовой ход по нему сложный. За последним порогом Варзуга течет почти по 2-километровому руслу между низкими берегами. В устье много островов. Последние километры река течет в песчаных дюнах. Это совершенно своеобразный пейзаж. Желтые дюны унылыми грядами уходят к горизонту.

Обед, сбор снаряжения.

22:00 Ориентировочное время прибытия в Мурманск.

Сплав по ВарзугеСплав по ВарзугеСплав по ВарзугеСплав по Варзуге

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Стоимость тура – 43 200 руб. /чел.

Для жителей Мурманской области и лиц, имеющих льготы по оплате посещения ООПТ – 39 800 руб. /чел.

Скидки:

  • Для тех, у кого своя палатка, спальник, коврик – скидка 3000 руб. /чел.
  • Для групп от 2 человек – скидка 1000 руб. каждому.

Варианты проживания

Туристическая палатка

6 ночей

Палатки трехместные в расчете на двоих туристов.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы: Мурманск - Индель, Варзуга - Мурманск
  • 3-х разовое питание
  • Костровое и групповое снаряжение (миски, ложки, вилки, кружки, котелки и тд.), палатки, коврики
  • Снаряжение для сплава: катамараны, спасательные жилеты, каски
  • Группу сопровождают 2 человека (приготовление пищи, разбивка лагеря, и тд. тп.)
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно.
  • Страховка
  • Личные расходы
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для бивуака:

  • удобная обувь (надо взять нечто типа кроссовок и лучше не очень промокаемых);
  • лесные брюки и куртку, термобелье, носки, перчатки.

Для сплава:

  • удобная обувь, в идеале неопреновые носки и на них кроссовки, либо сапоги резиновые, можно кроссовки на шерстяной носок;
  • термобелье или кофта и штаны;
  • средний слой: флис или шерстяная кофта;
  • верхний слой: максимально непромокаемая одежда с капюшоном;
  • обязательно с собой комплект (лучше даже два) сменной одежды и обуви, также сменное нижнее белье;
  • головной убор;
  • репелленты;
  • снасти;
  • ваши личные лекарства по показаниям врача;
  • пакет для паспорта и паспорт упаковать;
  • наличные для Варзуги (ужин и баня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.
А
1 сен 2023
Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.
Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно

Тур входит в следующие категории Мурманска

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