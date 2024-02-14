Программа тура по дням
р. Индель (10 км)
09:00 Утром забираем туристов из мест размещения, либо встречаемся на ж/д вокзале, главной площади города Мурманска, также можем забрать туристов по дороге в Кандалакше.
Трансфер Мурманск – Умба, далее трансфер на место начала маршрута – р. Индель (85 км, время в пути 5 часов).
Подготовка снаряжения, сбор катамаранов, погрузка вещей.
Обед.
Инструктаж по технике безопасности.
Короткий сплав по реке Индель (10 км).
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Река Пана (15 км)
Завтрак.
В этот день мы идём 15 км по реке Пана, эти реки небольшие и неглубокие с перекатами и тихими плёсами.
На реке Пане сделаем остановку на ночь.
В этом месте нас ожидает отдых, нетронутая природа и великолепная рыбалка на сёмгу.
Река Пана (10 км)
Завтрак.
Продолжим сплав по реке Пана. Через 3-4 км она впадает в реку Варзугу.
Сплав продолжается 10 км, в районе реки Кочкама мы разобьём лагерь и остановимся на ночлег.
На слиянии этих рек нас ждёт увлекательная рыбалка. Сёмги в реке много, и она не заставит нас долго ждать.
Перекат Кривец
Завтрак.
Собираемся и едем около 18 км среди крутых скалистых берегов, покрытых сосновым лесом, пройдём перекат Кривец и до следующего лагеря реки Нитоньги.
В этом месте у вас есть большая вероятность поймать сёмгу.
Дневка
В этот день мы можем устроить дневку.
Сплав до реки Ареньга и Ареньговский водопад
Завтрак.
Далее предстоит сплав в 15 км до реки Ареньга.
Разбиваем лагерь.
Желающие посетят 10-ти метровый Ареньговский водопад, который находится в 1.9 км от реки Варзуга.
Сплав по Варзуге
Завтрак.
Короткий сплав по Варзуге до одноименного поморского села Варзуга (10 км). Кончается лес, и впереди, на высоком правом берегу видна деревянная церковь, памятник русской северной архитектуры XVI в. На левом и правом берегах расположена Варзуга — одно из самых старых русских поселений на Кольском полуострове.
Заключительная гряда порогов Варзуги, протяжением около 4 км, лежит ниже села, начинаясь почти сразу же за последними домами. Встречающиеся на пути Морские пороги — это четыре сложных участка (Собачий, Клетной, Койтугов, Морской) и нетрудный порог Сковородка — последнее препятствие на Варзуге.
Собачий — бурный порог, состоящий из нескольких крутых перепадов, судовой ход по нему сложный. За последним порогом Варзуга течет почти по 2-километровому руслу между низкими берегами. В устье много островов. Последние километры река течет в песчаных дюнах. Это совершенно своеобразный пейзаж. Желтые дюны унылыми грядами уходят к горизонту.
Обед, сбор снаряжения.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Мурманск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Стоимость тура – 43 200 руб. /чел.
Для жителей Мурманской области и лиц, имеющих льготы по оплате посещения ООПТ – 39 800 руб. /чел.
Скидки:
- Для тех, у кого своя палатка, спальник, коврик – скидка 3000 руб. /чел.
- Для групп от 2 человек – скидка 1000 руб. каждому.
Варианты проживания
Туристическая палатка
Палатки трехместные в расчете на двоих туристов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы: Мурманск - Индель, Варзуга - Мурманск
- 3-х разовое питание
- Костровое и групповое снаряжение (миски, ложки, вилки, кружки, котелки и тд.), палатки, коврики
- Снаряжение для сплава: катамараны, спасательные жилеты, каски
- Группу сопровождают 2 человека (приготовление пищи, разбивка лагеря, и тд. тп.)
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно.
- Страховка
- Личные расходы
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для бивуака:
- удобная обувь (надо взять нечто типа кроссовок и лучше не очень промокаемых);
- лесные брюки и куртку, термобелье, носки, перчатки.
Для сплава:
- удобная обувь, в идеале неопреновые носки и на них кроссовки, либо сапоги резиновые, можно кроссовки на шерстяной носок;
- термобелье или кофта и штаны;
- средний слой: флис или шерстяная кофта;
- верхний слой: максимально непромокаемая одежда с капюшоном;
- обязательно с собой комплект (лучше даже два) сменной одежды и обуви, также сменное нижнее белье;
- головной убор;
- репелленты;
- снасти;
- ваши личные лекарства по показаниям врача;
- пакет для паспорта и паспорт упаковать;
- наличные для Варзуги (ужин и баня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.