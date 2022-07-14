Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия к водопаду, гора Круглая
Выезаем из г. Мурманска в 9.00 в Кандалакшский район.
По приезду устанавливаем лагерь, собираем катамараны, обедаем.
После обеда, начинаем сплав от моста через реку Колвица до места лагеря для новичков.
Перед сплавом проводится инструктаж.
Попробовав катамараны, мы отправимся на экскурсию к водопаду и по населенному пункту Колвица.
Здесь открывается великолепный вид на Колвицкий залив и село.
Ночевка на берегу живописной реки Колвица.
Река Колвица - порог Черный
Завтрак, отъезд к месту начала сплава – мосту через реку Колвица, подготовка катамаранов, сплав по реке Колвица до Черного порога.
После сплава мы возвращаемся в лагерь, обедаем и собираем его.
Отъезд к месту ночлега – берег Белого моря в районе с. Кузрека.
Тоня «Тетрина». Отъезд
Завтракаем, собираем лагерь и переезжаем по побережью Белого моря для посещения Историко-этнографического комплекса «Тоня Тетрина» – это, по сути, музей под открытым небом, где проводятся экскурсии.
Здесь мы ознакомимся с историей развития человека за Полярным кругом.
Историей поморов, лопарей и битвы за Арктику.
Здесь можно не только слушать, но и трогать руками, нюхать носом, пробовать на зуб, прочувствовать осязаемость духа времени.
После погружения в историю и самобытность, нас накормят поморским обедом, и мы отправимся в обратный путь через село Умба – проедем по его улочкам и отправимся в путь в г. Мурманск.
Ориентировочное время возвращения – 21.00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание на маршруте
- Прокат общегруппового снаряжения
- Прокат катамаранов, спасжилетов, гермомешков
- Инструктор
- Автотранспортные переезды
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- водоотталкивающие штаны и куртка;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять в прокат бесплатно. Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
За три дня мы пересекли Кольский полуостров, сплавились по реке Колвица, довольно красивой, насыщенной интересными участками разной сложности, покатали в Белом море и побывали в интересной поморской
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