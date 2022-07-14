Сплав по реке Колвица до Белого моря

Колвица – великолепная река. Очень хороша для тренировок, как для начинающих, так и для подготовленных команд. Порогов достаточно для насыщенного динамичного сплава.
4.67
3 отзыва
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Новые знания и умения
Новые знания и умения
Во время сплава мы получим основы необходимых специальных знаний и навыков в технике водного туризма
Сплав на катамаранах
Сплав на катамаранах
Сплав даёт хорошие навыки командной работы, он техничнее и эмоциональнее, чем сплав на рафтах и безопаснее сплава на байдарках
Памятная съемка
Памятная съемка
Характер препятствий позволяет организовать фото и видеосъемку своих приключений

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия к водопаду, гора Круглая

Выезаем из г. Мурманска в 9.00 в Кандалакшский район.

По приезду устанавливаем лагерь, собираем катамараны, обедаем.

После обеда, начинаем сплав от моста через реку Колвица до места лагеря для новичков.

Перед сплавом проводится инструктаж.

Попробовав катамараны, мы отправимся на экскурсию к водопаду и по населенному пункту Колвица.

Здесь открывается великолепный вид на Колвицкий залив и село.

Ночевка на берегу живописной реки Колвица.

Экскурсия к водопаду, гора КруглаяЭкскурсия к водопаду, гора КруглаяЭкскурсия к водопаду, гора КруглаяЭкскурсия к водопаду, гора КруглаяЭкскурсия к водопаду, гора КруглаяЭкскурсия к водопаду, гора КруглаяЭкскурсия к водопаду, гора Круглая
2 день

Река Колвица - порог Черный

Завтрак, отъезд к месту начала сплава – мосту через реку Колвица, подготовка катамаранов, сплав по реке Колвица до Черного порога.

После сплава мы возвращаемся в лагерь, обедаем и собираем его.

Отъезд к месту ночлега – берег Белого моря в районе с. Кузрека.

Река Колвица - порог ЧерныйРека Колвица - порог ЧерныйРека Колвица - порог ЧерныйРека Колвица - порог ЧерныйРека Колвица - порог ЧерныйРека Колвица - порог ЧерныйРека Колвица - порог Черный
3 день

Тоня «Тетрина». Отъезд

Завтракаем, собираем лагерь и переезжаем по побережью Белого моря для посещения Историко-этнографического комплекса «Тоня Тетрина» – это, по сути, музей под открытым небом, где проводятся экскурсии.

Здесь мы ознакомимся с историей развития человека за Полярным кругом.

Историей поморов, лопарей и битвы за Арктику.

Здесь можно не только слушать, но и трогать руками, нюхать носом, пробовать на зуб, прочувствовать осязаемость духа времени.

После погружения в историю и самобытность, нас накормят поморским обедом, и мы отправимся в обратный путь через село Умба – проедем по его улочкам и отправимся в путь в г. Мурманск.

Ориентировочное время возвращения – 21.00.

Тоня «Тетрина». ОтъездТоня «Тетрина». ОтъездТоня «Тетрина». ОтъездТоня «Тетрина». ОтъездТоня «Тетрина». ОтъездТоня «Тетрина». ОтъездТоня «Тетрина». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения
  • Прокат катамаранов, спасжилетов, гермомешков
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять в прокат бесплатно. Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
14 июля 2022
Сплав по реке Колвица. Это были три незабываемых дня, полные эмоции! Спасибо организаторам за всё, за наше маленькое приключение. Мурманск теперь навсегда в моем сердце.
М
18 июня 2021
Сплавлялись по Колвице 11.06.2021-13.06.2021
За три дня мы пересекли Кольский полуостров, сплавились по реке Колвица, довольно красивой, насыщенной интересными участками разной сложности, покатали в Белом море и побывали в интересной поморской
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деревне Тетрино, отведав вкусной ухи на морском берегу.
Для тех, кто ни разу не сплавлялся на катах - это отличный вариант по нагрузке и уровню сложности, определенно рекомендую? И даже те, кто уже сплавлялся прежде, все равно рекомендую - прекрасный экскурсионный маршрут, интересная река и хорошая теплая компания?

В
20 мая 2024
В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись
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в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Виктория!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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