Программа тура по дням
Выезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок Умба
Выезжаем из города Мурманска в 08:00.
Дорога до Кандалакши через весь Кольский полуостров с севера на юг займет около 2,5 часов.
По дороге мы заедем на водопад на реке Колвица – это небольшое карельское поселение недалеко от Кандалакшского залива, на берегу бурной речки Колвицы.
Далее мы проведем через поселок Умба в историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино».
К вечеру мы вернемся в поселок Умба, где нас будет ждать вкусный поморский ужин и ночевка в уютном гостевом доме.
С. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. Варзуга
Позавтракав в гостевом доме, мы отправимся в путь по Терскому берегу.
Для начала мы посетим небольшое селение Кузрека!
В Кашкаранцах мы прогуляемся по улочкам и осмотрим внешне поморские дома, подойдем к местной церкви Явления Тихвинской иконы Божьей матери.
Здесь же мы увидим действующий местный Кашкаранцевский маяк и прогуляемся по берегу из знаменитого местного коричневого плоского камня – терского песчаника (плитняка).
Дальше наш путь будет лежать по старинной дороге вдоль самой кромки моря до Часовни безымянного инока.
Далее мы двинемся в сторону мыса Корабль, где расположен знаменитый Аметистовый берег. Здесь мы не только попробуем отыскать камешек на память, но и увидим скалу Парус – вырастающий из моря недалеко от берега огромный камень, живописный и напоминающий парус.
После мы выдвинемся к настоящей песчаной пустыне – окрестностям села Кузомень и устью Варзуги.
Получив уже массу впечатлений, мы движемся в село Варзуга. Здесь мы отведаем поморского обеда, заселимся в местную скромную, но чрезвычайно уютную гостиницу «Дом приезжих».
В этот день мы прогуляемся по Пречистинской стороне села и насладимся видами на Успенскую и Афанасьевскую церкви.
После прогулки мы поужинаем у местной хозяйки и отправимся отдыхать.
Умба, посещение музеев и отъезд
Утром, после плотного поморского завтрака, мы отправимся на экскурсию на Никольскую сторону села, преодолев реку Варзугу на лодках.
Посетим небольшой местный музей. А далее – покинем Варзугу и отправимся в обратный путь в село Умба, где посетим музей Канозерских петроглифов.
После музея мы отобедаем в Умбе и отправимся в обратный путь.
Не доезжая до города Кандалакши, мы совершим прогулку к лабиринту – Кандалакшскому Вавилону.
По окончании прогулки, хорошенько размявшись, мы отправимся в город Мурманск.
Вероятное время возвращения – 21:00.
Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:00 дня окончания тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в пос. Умба и гостинице «Дом приезжих».
Стоимость тура на 1 человека — 37600 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом в пос. Умба
Проживание в гостевом доме в посёлке Умба.
Гостиница «Дом приезжих»
В центральной части села Варзуга находится небольшая, но уютная гостиница, которая предлагает своим гостям номера с удобствами. Из некоторых номеров открывается вид на Успенскую церковь — жемчужину архитектуры Терского края.
В гостинице есть оборудованная кухня-столовая, где можно самостоятельно приготовить еду. Продукты можно приобрести в магазинах, которые находятся в шаговой доступности.
До реки можно дойти всего за 5 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Автотранспортные переезды
- Входные билеты на экскурсии по описанию программы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежду и обувь (лучше треккинговые ботинки);
- дождевик;
- репелленты;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Я хочу поехать с ребёнком. Есть ли требования к минимальному возрасту в этом туре?
Минимальный возраст зависит от адаптированности вашего ребёнка и способности спокойно выдерживать поездки. Рекомендуемый возраст — от 10 лет.