Автотур на Терский берег

Мечтаете отправиться в путешествие к берегам Белого моря? Тогда этот тур создан специально для вас! Умба, Варзуга, Тетрино — эти названия звучат загадочно и манят своей красотой. Именно эти места
читать дальше

мы предлагаем вам посетить.

А ещё вы сможете попробовать блюда поморской кухни, увидеть кандалакшский лабиринт «Вавилон», пересечь Северный Полярный круг, насладиться красотой песчаных дюн, увидеть Колвицкий водопад и село Кузрека, словно сошедшее со страниц сказки. Кроме того, вас ждёт встреча с аметистовым берегом Белого моря и загадочным селом Кашкаранцы.

5
3 отзыва
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Ближайшие даты:
6
июн22
авг19
сен
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок Умба

Выезжаем из города Мурманска в 08:00.

Дорога до Кандалакши через весь Кольский полуостров с севера на юг займет около 2,5 часов.

По дороге мы заедем на водопад на реке Колвица – это небольшое карельское поселение недалеко от Кандалакшского залива, на берегу бурной речки Колвицы.

Далее мы проведем через поселок Умба в историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино».

К вечеру мы вернемся в поселок Умба, где нас будет ждать вкусный поморский ужин и ночевка в уютном гостевом доме.

Выезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок УмбаВыезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок Умба
2 день

С. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. Варзуга

Позавтракав в гостевом доме, мы отправимся в путь по Терскому берегу.

Для начала мы посетим небольшое селение Кузрека!

В Кашкаранцах мы прогуляемся по улочкам и осмотрим внешне поморские дома, подойдем к местной церкви Явления Тихвинской иконы Божьей матери.

Здесь же мы увидим действующий местный Кашкаранцевский маяк и прогуляемся по берегу из знаменитого местного коричневого плоского камня – терского песчаника (плитняка).

Дальше наш путь будет лежать по старинной дороге вдоль самой кромки моря до Часовни безымянного инока.

Далее мы двинемся в сторону мыса Корабль, где расположен знаменитый Аметистовый берег. Здесь мы не только попробуем отыскать камешек на память, но и увидим скалу Парус – вырастающий из моря недалеко от берега огромный камень, живописный и напоминающий парус.

После мы выдвинемся к настоящей песчаной пустыне – окрестностям села Кузомень и устью Варзуги.

Получив уже массу впечатлений, мы движемся в село Варзуга. Здесь мы отведаем поморского обеда, заселимся в местную скромную, но чрезвычайно уютную гостиницу «Дом приезжих».

В этот день мы прогуляемся по Пречистинской стороне села и насладимся видами на Успенскую и Афанасьевскую церкви.

После прогулки мы поужинаем у местной хозяйки и отправимся отдыхать.

С. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. ВарзугаС. Кузрека - с. Кашкаранцы - с. Кузомень - с. Варзуга
3 день

Умба, посещение музеев и отъезд

Утром, после плотного поморского завтрака, мы отправимся на экскурсию на Никольскую сторону села, преодолев реку Варзугу на лодках.

Посетим небольшой местный музей. А далее – покинем Варзугу и отправимся в обратный путь в село Умба, где посетим музей Канозерских петроглифов.

После музея мы отобедаем в Умбе и отправимся в обратный путь.

Не доезжая до города Кандалакши, мы совершим прогулку к лабиринту – Кандалакшскому Вавилону.

По окончании прогулки, хорошенько размявшись, мы отправимся в город Мурманск.

Вероятное время возвращения – 21:00.

Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:00 дня окончания тура.

Умба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъездУмба, посещение музеев и отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме в пос. Умба и гостинице «Дом приезжих».

Стоимость тура на 1 человека — 37600 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом в пос. Умба

1 ночь

Проживание в гостевом доме в посёлке Умба.

Гостиница «Дом приезжих»

1 ночь

В центральной части села Варзуга находится небольшая, но уютная гостиница, которая предлагает своим гостям номера с удобствами. Из некоторых номеров открывается вид на Успенскую церковь — жемчужину архитектуры Терского края.

В гостинице есть оборудованная кухня-столовая, где можно самостоятельно приготовить еду. Продукты можно приобрести в магазинах, которые находятся в шаговой доступности.

До реки можно дойти всего за 5 минут.

Гостиница «Дом приезжих»Гостиница «Дом приезжих»Гостиница «Дом приезжих»Гостиница «Дом приезжих»Гостиница «Дом приезжих»Гостиница «Дом приезжих»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Автотранспортные переезды
  • Входные билеты на экскурсии по описанию программы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежду и обувь (лучше треккинговые ботинки);
  • дождевик;
  • репелленты;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Я хочу поехать с ребёнком. Есть ли требования к минимальному возрасту в этом туре?

Минимальный возраст зависит от адаптированности вашего ребёнка и способности спокойно выдерживать поездки. Рекомендуемый возраст — от 10 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
1 сен 2023
Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада, что тур был трехдневный . Увидели все без лишней спешки. Красота Мурманской области поражает и восхищает.
Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада,Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада,Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада,Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада,Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада,Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада,Тур по Терскому берегу это невероятная красота и полное погружение в жизнь поморов Белого моря. Рада,
Л
12 ноя 2022
Прекрасный тур по Терскому берегу. Тур очень хорошо организован, на комфортной а/м с гидом Натальей, которая прекрасно справлялась с нашими запросами. Очень много увидели красивых мест, это у меня была третья поездка на Кольский полуостров.
Л
7 ноя 2022
Спасибо за прекрасное путешествие на Терский берег! Всё было отлично организованно.

Похожие туры из Мурманска

Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
На машине
1 отзыв
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Распробовать местную кухню, посетить саамскую деревню, погладить хаски и поймать северное сияние
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
59 900 за человека
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
На машине
2 отзыва
3 дня
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
21 янв в 08:00
24 янв в 08:00
29 900 за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
На машине
2 отзыва
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
19 янв в 08:00
23 янв в 08:00
34 900 за человека