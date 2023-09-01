1 день

Выезд из Мурманска. Водопад на реке Колвица. Историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино». Поселок Умба

Выезжаем из города Мурманска в 08:00.

Дорога до Кандалакши через весь Кольский полуостров с севера на юг займет около 2,5 часов.

По дороге мы заедем на водопад на реке Колвица – это небольшое карельское поселение недалеко от Кандалакшского залива, на берегу бурной речки Колвицы.

Далее мы проведем через поселок Умба в историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино».

К вечеру мы вернемся в поселок Умба, где нас будет ждать вкусный поморский ужин и ночевка в уютном гостевом доме.