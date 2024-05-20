Экскурсионные туры на неделю в Мурманск

Найдено 5 туров в категории «7-дневные туры» в Мурманске, цены от 31 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
18 июня в 10:00
24 июля в 10:00
41 600 за человека
Сплав по реке Умба
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Умба
Начало: Россия, Мурманск
2 авг в 10:00
34 500 за человека
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
22 июля в 10:00
34 700 за человека
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
17 июня в 10:00
43 200 за человека
Поход вокруг Лавозерских тундр
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход вокруг Лавозерских тундр
Начало: Россия, Мурманск
8 авг в 10:00
31 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Сплав по реке Умба
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
    Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
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    момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.

    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно
  • Ю
    Юлия
    19 августа 2021
    Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
    + Красивые виды, действительно край земли. Есть броды, холмы, водопады - ландшафт разгообразный Есть очень клевые стоянки (например, рядом с Двумя братьями) - Маршрут идет
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    по дорогам, где постоянно ездят машины. Дикости маршруту не хватает. Постоянно пропускаешь автомобилистов По этому маршруту ездят квадрациклы - на выходе имеем часть дорог, где ты по колено в грязи

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «7-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
  2. Сплав по реке Умба
  3. Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
  4. Сплав по рекам Индель - Пана - Варзуга
  5. Поход вокруг Лавозерских тундр
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "7-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 31 900 до 43 200. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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