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Авторский тур
7 дней
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
18 июня в 10:00
24 июля в 10:00
41 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Умба
Начало: Россия, Мурманск
2 авг в 10:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
22 июля в 10:00
34 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
17 июня в 10:00
43 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход вокруг Лавозерских тундр
Начало: Россия, Мурманск
8 авг в 10:00
31 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААйнур6 сентября 2023Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
- ААлла1 сентября 2023Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
- ЮЮлия19 августа 2021+ Красивые виды, действительно край земли. Есть броды, холмы, водопады - ландшафт разгообразный Есть очень клевые стоянки (например, рядом с Двумя братьями) - Маршрут идет
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «7-дневные туры»
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