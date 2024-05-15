1 день

Ловозерские тундры

Мы будем ждать вас в 9:00 в центральной точке города на площади «Пять углов» — у гостиницы Меридиан.

Ловозерские тундры – это одни из самых древних гор нашей планеты. На западе они граничат с живописным озером Умбозеро, на востоке прилегают к озеру Ловозеро, а с севера и юга горы обрамляет суровая русская тайга.

Эта часть кольской тундры богата не только на горы, но и на живописные озера – Сейдозеро и Ловозеро.

В поездке вас также ждут невероятные северные просторы, горный массив Ловозерские тундры, вершина Аллуайв, цирки Раслака!