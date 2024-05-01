Плотный завтрак в отеле. Выезжаем на экскурсию в этнодеревню Огни Имандры. Нам проведут экскурсию по этнической деревне, мы покормим оленей, пообщаемся с хаски, кроликами, гусями (ми-ми-ми обеспечено). Нам расскажут про историю и быт саамов. Далее отправляемся в Кировск.

Арктический обед в ресторане «Плато». Меню: Салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы, скав из оленины, брусничный соус, пюре картофельное, хлеб, морс облепиховый / чай / кофе.

В Кировске на выбор, в зависимости от месяца поездки и погодных условий:

Вариант 1: путешествие на квадрациклах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб. / с человека): маршрут на 1,5-2 часа (уровень — для новичков). Примерный маршрут: Мы поедем вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, на берегу которого в 30-х годах располагалась научная станция «Тиетта». По пути прокатимся по долине ручья Поачйок, находящегося у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются прекрасные виды на долину.

Вариант 2: джип-тур по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб. / с человека): маршрут на 2 часа (уровень — для новичков). Знакомимся с Хибинами! Вы побываете там, где в прошлом веке находилась научная станция «Тиетта», поднимитесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и проедете к молибденитовому руднику, посмотрев на долину со всех ракурсов.

Вариант 3: тур на снегоходах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб. / с человека): маршрут на 1,5 часа. Пример тура: Радиальный маршрут, в котором мы промчимся по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал (479 м), соединяющий Южную и Северную части Хибин. Конечная точка маршрута — озеро Сердцевидное, от которого хорошо просматривается долина реки Кунийок. Зимой уровень озера сильно падает и замерзший осенью при высоком уровне воды лед образует по краям озера необычные нагромождения обломков льда. На обратном пути — скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр.

Вариант 4: посещение Снежной Деревни (стоимость билета от 800 руб.) Снег и лед — необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.

Вариант 5: Посещение музея камня (бесплатно): он находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней. Музей включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Экспозиционные залы снабжены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой, а также мультимедийным оборудованием.

Возвращаемся в отель. Ужин в ресторане «Тундра». Меню: Картофельный крем-суп с гребешками, мурманская треска, запеченная с бэби-картофелем, томатами и северными креветками, сметанник с северными ягодами, чашка чая.

Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах.