Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|61 000 ₽
Описание
Организационные детали
Готовьтесь открывать новые вкусы Севера!
Проживание. Парк-отель «Экспедиция» — это гостиничный комплекс, который объединяет в себе полный спектр туристических услуг и входит в топ-5 крупных отелей города Мурманска. Дизайн номеров и интерьеров отеля передает атмосферу путешествий и истории великих географических открытий. Отель расположен в зеленой зоне города, при этом рядом есть все, что может понадобиться туристам и гостям города: торговый центр, продуктовые и рыболовные магазины, кинотеатры и ночные клубы.
Питание. В стоимость тура включено трехразовое питание: это сытные завтраки в отеле, а также изысканные обеды и ужины в ресторанах. Будет много местных рыбных блюд (например, гребешки унаги с кремом из цветной капусты, финский суп с лососем, треской, розовой креветкой, икрой лосося и гренками, салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы и др.), а еще вкуснейшие десерты из северных ягод.
Дети. Можно участвовать с детьми, рекомендуемый возраст детей — от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча и ужин в «Царской охоте»
Прилёт в аэропорт Мурманска, встреча любого рейса. Советуем приехать днем, так как заселение в отель с 14 часов.
Встреча в аэропорту и трансфер в парк-отель «Экспедиция».
Ужин в ресторане «Царская Охота», который входит в систему добровольной сертификации — Гастрономическая карта России.
Меню: Салат Цезарь с северной креветкой, Царский борщ, нежные семужные рулеты со шпинатом и сыром, томлённые в печи со сливками, картофелем и грибами, чашка чая. Вечерне-ночная поездка по городу Мурманску (за дополнительную плату).
Териберка и киты
Плотный завтрак в отеле. Около 9:00 выезжаем в Териберку. Остановка «Ветропарк». Остановка «Сад камней». Посещение природного парка «Териберка», включающее в себя: Малое Батарейское озеро, Батарейский водопад, «Птичий базар», Поклонная гора, пляж драконьих яиц, места съемок фильма «Левиафан», Этническая деревня, знакомство с хаски и оленями, посещение самой северной пивоварни, пляж Газпром, Кладбище кораблей.
За дополнительную плату можно отправиться на корабле в открытое море на поиски китов, горбачей, малых полосатиков, касаток и дельфинов. Баренцево море известно своими бухтами и заливами, куда киты и касатки приходят кормиться, отдыхать, играть и радовать туристов невероятными выступлениями, включая выпрыгивание из воды и удары огромными хвостами.
Обед в ресторане GREBESHKI. Меню: оливье с крабом, суп Териберского рыбака, гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, лавандовый крем-брюле с маринованной черникой, чай.
Возвращаемся в отель в Мурманске. Ужин в ресторане «Терраса». Меню: финский суп с лососем, треской, розовой креветкой, икрой лосося и гренками, шведские фрикадельки с мятым картофелем и брусничным желе, десерт Морошка&Кедр под снегом, чашка чая.
Огни Имандры и Кировск
Плотный завтрак в отеле. Выезжаем на экскурсию в этнодеревню Огни Имандры. Нам проведут экскурсию по этнической деревне, мы покормим оленей, пообщаемся с хаски, кроликами, гусями (ми-ми-ми обеспечено). Нам расскажут про историю и быт саамов. Далее отправляемся в Кировск.
Арктический обед в ресторане «Плато». Меню: Салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы, скав из оленины, брусничный соус, пюре картофельное, хлеб, морс облепиховый / чай / кофе.
В Кировске на выбор, в зависимости от месяца поездки и погодных условий:
Вариант 1: путешествие на квадрациклах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб. / с человека): маршрут на 1,5-2 часа (уровень — для новичков). Примерный маршрут: Мы поедем вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, на берегу которого в 30-х годах располагалась научная станция «Тиетта». По пути прокатимся по долине ручья Поачйок, находящегося у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются прекрасные виды на долину.
Вариант 2: джип-тур по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб. / с человека): маршрут на 2 часа (уровень — для новичков). Знакомимся с Хибинами! Вы побываете там, где в прошлом веке находилась научная станция «Тиетта», поднимитесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и проедете к молибденитовому руднику, посмотрев на долину со всех ракурсов.
Вариант 3: тур на снегоходах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб. / с человека): маршрут на 1,5 часа. Пример тура: Радиальный маршрут, в котором мы промчимся по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал (479 м), соединяющий Южную и Северную части Хибин. Конечная точка маршрута — озеро Сердцевидное, от которого хорошо просматривается долина реки Кунийок. Зимой уровень озера сильно падает и замерзший осенью при высоком уровне воды лед образует по краям озера необычные нагромождения обломков льда. На обратном пути — скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр.
Вариант 4: посещение Снежной Деревни (стоимость билета от 800 руб.) Снег и лед — необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.
Вариант 5: Посещение музея камня (бесплатно): он находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней. Музей включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Экспозиционные залы снабжены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой, а также мультимедийным оборудованием.
Возвращаемся в отель. Ужин в ресторане «Тундра». Меню: Картофельный крем-суп с гребешками, мурманская треска, запеченная с бэби-картофелем, томатами и северными креветками, сметанник с северными ягодами, чашка чая.
Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах.
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Что включено
- Проживание в парк-отеле «Экспедиция»
- Трехразовое питание с изысканными ресторанными блюдами
- Трансфер по программе
- Сопровождение гида
- Посещение этнодеревни «Огни Имандры»
- Экскурсия по Териберке
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска
- Вечерне-ночная поездка по городу Мурманску
- Морское путешествие в Териберке - 6000 руб
- Дополнительная программа в Кировске: путешествие на квадроциклах по Хибинам (доплата - 4000-6000 руб/с человека) джип-тур по Хибинам (доплата - 4000-6000 руб / с человека) тур на снегоходах по Хибинам (доплата - 4000-6000 руб / с человека) посещение Снежной Деревни (стоимость билета от 800 руб.)