Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Авторский тур в Мурманске

Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой

В этом путешествии мы будем исследовать новые места через вкусы: в Кировске попробуем настоящий арктический обед, в Териберке насладимся дарами Баренцева моря, а в Мурманске зайдем в ресторан, который входит в Гастрономическую карту России (а туда попадают только лучшие). Вы не только увидите настоящий Север, но и узнаете, какой он на вкус!
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Ближайшие даты:
1
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет61 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Готовьтесь открывать новые вкусы Севера!

Проживание. Парк-отель «Экспедиция» — это гостиничный комплекс, который объединяет в себе полный спектр туристических услуг и входит в топ-5 крупных отелей города Мурманска. Дизайн номеров и интерьеров отеля передает атмосферу путешествий и истории великих географических открытий. Отель расположен в зеленой зоне города, при этом рядом есть все, что может понадобиться туристам и гостям города: торговый центр, продуктовые и рыболовные магазины, кинотеатры и ночные клубы.

Питание. В стоимость тура включено трехразовое питание: это сытные завтраки в отеле, а также изысканные обеды и ужины в ресторанах. Будет много местных рыбных блюд (например, гребешки унаги с кремом из цветной капусты, финский суп с лососем, треской, розовой креветкой, икрой лосося и гренками, салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы и др.), а еще вкуснейшие десерты из северных ягод.

Дети. Можно участвовать с детьми, рекомендуемый возраст детей — от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и ужин в «Царской охоте»

Прилёт в аэропорт Мурманска, встреча любого рейса. Советуем приехать днем, так как заселение в отель с 14 часов.
Встреча в аэропорту и трансфер в парк-отель «Экспедиция».

Ужин в ресторане «Царская Охота», который входит в систему добровольной сертификации — Гастрономическая карта России.
Меню: Салат Цезарь с северной креветкой, Царский борщ, нежные семужные рулеты со шпинатом и сыром, томлённые в печи со сливками, картофелем и грибами, чашка чая. Вечерне-ночная поездка по городу Мурманску (за дополнительную плату).

Встреча и ужин в «Царской охоте»Встреча и ужин в «Царской охоте»Встреча и ужин в «Царской охоте»
2 день

Териберка и киты

Плотный завтрак в отеле. Около 9:00 выезжаем в Териберку. Остановка «Ветропарк». Остановка «Сад камней». Посещение природного парка «Териберка», включающее в себя: Малое Батарейское озеро, Батарейский водопад, «Птичий базар», Поклонная гора, пляж драконьих яиц, места съемок фильма «Левиафан», Этническая деревня, знакомство с хаски и оленями, посещение самой северной пивоварни, пляж Газпром, Кладбище кораблей.

За дополнительную плату можно отправиться на корабле в открытое море на поиски китов, горбачей, малых полосатиков, касаток и дельфинов. Баренцево море известно своими бухтами и заливами, куда киты и касатки приходят кормиться, отдыхать, играть и радовать туристов невероятными выступлениями, включая выпрыгивание из воды и удары огромными хвостами.

Обед в ресторане GREBESHKI. Меню: оливье с крабом, суп Териберского рыбака, гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, лавандовый крем-брюле с маринованной черникой, чай.

Возвращаемся в отель в Мурманске. Ужин в ресторане «Терраса». Меню: финский суп с лососем, треской, розовой креветкой, икрой лосося и гренками, шведские фрикадельки с мятым картофелем и брусничным желе, десерт Морошка&Кедр под снегом, чашка чая.

Териберка и китыТериберка и китыТериберка и китыТериберка и киты
3 день

Огни Имандры и Кировск

Плотный завтрак в отеле. Выезжаем на экскурсию в этнодеревню Огни Имандры. Нам проведут экскурсию по этнической деревне, мы покормим оленей, пообщаемся с хаски, кроликами, гусями (ми-ми-ми обеспечено). Нам расскажут про историю и быт саамов. Далее отправляемся в Кировск.

Арктический обед в ресторане «Плато». Меню: Салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы, скав из оленины, брусничный соус, пюре картофельное, хлеб, морс облепиховый / чай / кофе.

В Кировске на выбор, в зависимости от месяца поездки и погодных условий:

Вариант 1: путешествие на квадрациклах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб. / с человека): маршрут на 1,5-2 часа (уровень — для новичков). Примерный маршрут: Мы поедем вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, на берегу которого в 30-х годах располагалась научная станция «Тиетта». По пути прокатимся по долине ручья Поачйок, находящегося у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются прекрасные виды на долину.

Вариант 2: джип-тур по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб. / с человека): маршрут на 2 часа (уровень — для новичков). Знакомимся с Хибинами! Вы побываете там, где в прошлом веке находилась научная станция «Тиетта», поднимитесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и проедете к молибденитовому руднику, посмотрев на долину со всех ракурсов.

Вариант 3: тур на снегоходах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб. / с человека): маршрут на 1,5 часа. Пример тура: Радиальный маршрут, в котором мы промчимся по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал (479 м), соединяющий Южную и Северную части Хибин. Конечная точка маршрута — озеро Сердцевидное, от которого хорошо просматривается долина реки Кунийок. Зимой уровень озера сильно падает и замерзший осенью при высоком уровне воды лед образует по краям озера необычные нагромождения обломков льда. На обратном пути — скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр.

Вариант 4: посещение Снежной Деревни (стоимость билета от 800 руб.) Снег и лед — необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.

Вариант 5: Посещение музея камня (бесплатно): он находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней. Музей включает в себя 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Экспозиционные залы снабжены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой, а также мультимедийным оборудованием.

Возвращаемся в отель. Ужин в ресторане «Тундра». Меню: Картофельный крем-суп с гребешками, мурманская треска, запеченная с бэби-картофелем, томатами и северными креветками, сметанник с северными ягодами, чашка чая.
Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах.

Огни Имандры и КировскОгни Имандры и КировскОгни Имандры и Кировск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в парк-отеле «Экспедиция»
  • Трехразовое питание с изысканными ресторанными блюдами
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение гида
  • Посещение этнодеревни «Огни Имандры»
  • Экскурсия по Териберке
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска
  • Вечерне-ночная поездка по городу Мурманску
  • Морское путешествие в Териберке - 6000 руб
  • Дополнительная программа в Кировске: путешествие на квадроциклах по Хибинам (доплата - 4000-6000 руб/с человека) джип-тур по Хибинам (доплата - 4000-6000 руб / с человека) тур на снегоходах по Хибинам (доплата - 4000-6000 руб / с человека) посещение Снежной Деревни (стоимость билета от 800 руб.)
Место начала и завершения?
Аэропорт Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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