Программа тура по дням
Мурманск - Териберка
Встреча участников в 11:30-11:45 в Мурманске на площади Пять Углов.
Трансфер на микроавтобусе до Териберки.
Чтобы успеть к месту встречи мы рекомендуем выбирать рейсы, прибывающие в Мурманск не позднее 10:30, а ещё лучше, прилетать вечером, предшествующим дню начала тура.
14:30 Приезд в Териберку, заселение в гостиницу, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство) и обед.
15:30 После обеда – прогулка по "старой" Териберке.
Осмотр кладбища кораблей, огромного песчаного пляжа, потерпевшего крушение рыболовецкое судна и заброшенной школы.
20:00 После прогулки, по желанию участников, отправимся в баню с возможностью искупаться в море.
Аренда бани в Териберке в 2024 году стоит 8000-10000 рублей в час. Эта сумма не входит в стоимость тура и в равной степени делится на всех участников, посещающих баню.
23:00 Поздним вечером, при хороших прогнозах, отправимся на охоту за полярным сиянием.
Океан и трекинг по тундре к пушкам и водопаду
Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.
Выход из гостиницы в 10:00 и далее два варианта:
1. Если набирается кворум и позволяет погода, то отправляемся на двухчасовую морскую прогулку.
В 2024 году стоимость аренды катера составляет 16000-20000 рублей за два часа.
Эта сумма не входит в стоимость тура и в равной степени делится на всех участников морской прогулки.
После прогулки отправимся в пешую прогулку к батарее береговой обороны (пушки) и водопаду, пройдя мимо знаменитого пляжа с огромными круглыми валунами.
2. Если желающих на морскую прогулку не набирается, то в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.
Возвращение в гостиницу к 16:00-17:00.
Ужин около 18:00.
После 22:00 будем охотиться за Полярным сиянием.
Териберка - Абрам-Мыс - Мурманск
Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.
Выезд в Мурманск в 10:00.
13:00 Посещение смотровой площадки в микрорайоне Абрам мыс – лучшего места для созерцания Мурманска и его портовой территории.
14:00 Посещение смотровой площадки у мемориала защитникам Советского Заполярья"Алёша", места, куда любят приходить и мурманчане и гости города.
15:00 Окончание тура на площади Пять Углов в центре Мурманска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице с двухместными номерами (удобства в номере, раздельные кровати) в посёлке Териберка.
Варианты проживания
Гостиница «Норд Пилигрим»
Тур предполагает размещение в двухместных номерах в гостинице в Териберке в номерах «Стандарт» с душем и туалетом. В номерах есть фен и полотенца.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в Териберке (2-местные номера с душем и туалетом в каждом, раздельные кровати)
- Питание (обед и ужин в первый день тура, завтрак в последний день тура, а также завтраки, перекусы и ужины во второй день тура)
- Трансфер на микроавтобусе из Мурманска в Териберку и обратно + трансфер к мемориалу «Алёша» и в микрорайон Абрам-мыс
- Консультации по подбору одежды и снаряжения
- Работа гидов (мы путешествуем в Териберку с 2009 года, а водим туры с 2017)
- Термосы групповые
- Групповая аптечка (расширенная)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д до г. Мурманска и обратно
- Размещение в Мурманске в день приезда и в день отъезда, если участник приезжает заранее или уезжает позже даты окончания тура
- Страховка
- Посещение бани в Териберке (примерно +3000 рублей с человека на 2024й год)
- Морская прогулка на катере в Териберке (примерно +3500 рублей на 2024й год)
- Катание на снегоходах в Териберке (примерно +5000 рублей на 2024й год)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- головной убор, закрывающий уши;
- шарф-труба флисовый;
- термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом - 2 комплекта);
- флиска или толстовка, желательно с капюшоном (2 шт);
- зимняя куртка (пуховая типа «Аляска», обязательно с капюшоном и прикрывающая попу), сгодится горнолыжная или сноубордическая одежда, соответствующая этим описаниям;
- зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам);
- зимние перчатки или варежки (можно толстые флисовые - 2 пары);
- верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани);
- трусы (2-4 шт);
- носки повседневные (5-6 пар);
- носки утеплённые (можно флисовые) (2 пары);
- зимняя обувь (лучше - трекинговые ботинки с высоким берцем);
- комплект городской зимней одежды, включая обувь (для ношения в гостинице и самолёте).
Снаряжение:
- налобный фонарь;
- рюкзак 30-35 литров для радиальных выходов;
- термос;
- банные принадлежности, если вы собрались париться в бане или купаться в море (тапки, плавки, полотенце).
Документы:
- паспорт (обязательно);
- страховка жизни и здоровья путешественника (рекомендуется).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть особенности тура?
Специальная подготовка не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры от 0°С до -15°С и сильные ветра).
Вам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим рекомендациям касательно этого вопроса.
Какие есть ограничения в туре?
Мы не рекомендуем брать в этот тур детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.
Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - не приветствуется. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
Как удобнее добраться до места старта?
В Мурманске находится аэропорт Мурмаши, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К месту сбора группы в Мурманске можно добраться так же поездом или на автомобиле. Наш тур начинается в Мурманске, на площади Пять Углов, откуда мы увозим участников в Териберку на микроавтобусе.
Чтобы не опоздать к началу тура, участникам нужно прибыть в Мурманск не позднее чем за час до времени встречи. Похожее правило работает и для покупки обратных билетов из Мурманска: следует брать билеты не ранее, чем на через 2 часа после окончания тура.
Что будет, если дорогу в Териберку заметёт?
Случается, что дорогу в Териберку переметает снегом, в результате чего въехать и выехать из посёлка не представляется возможным.
Обычно самые сложные месяцы в плане перекрытия дороги — это февраль, март и апрель. Зачастую, дорогу расчищают за 6–12 часов, но бывало такое, что Териберка была отрезана от большой земли на 3–7 дней. Это крайне мало вероятное развитие событий, однако, мы настоятельно рекомендуем не покупать обратные билеты до вашего фактического возвращения в Мурманск из Териберки.
Если тургруппа оказывается заблокированной в Териберке ввиду закрытия дороги более, чем на сутки и вынуждена ночевать в посёлке, то проживание в последующие ночи и питание оплачивается участниками самостоятельно.
Если туристическая группа не может попасть в Териберку из Мурманска, то мы предлагаем альтернативную программу в Мурманске, ожидая открытия дороги в Териберку. А если дорога не открывается дольше, чем сутки с момента начала тура, то обсуждаем с участниками возврат денег, заплаченных за участие в туре, за вычетом фактически понесенных расходов на организацию.
Каковы шансы увидеть полярное сияние в Териберке?
Мифы про то, что сияние можно увидеть только в январе или только, когда стоит морозная погода — сразу отбросим в сторону.
Важно понимать природу сияния — это свечение верхних слоёв атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.
О чём нам это говорит? Всё просто: должно быть темно (прям совсем темно, т. е. ночь), не должно быть облаков, иначе никаких «верхних слоёв» мы просто не увидим и, конечно, должно потрудиться солнце.
Если все перечисленные факторы складываются, то сияние можно наблюдать на широте Териберки с середины сентября по начало апреля.
Существуют программы для смартфонов, в которых, на основании данных о солнце, формируются краткосрочные и долгосрочные прогнозы вероятности появления сияния, но важно понимать, что это лишь прогнозы.
Гарантии, что вы увидите северное сияние в свою поездку, никто дать не может.
Как обеспечивается безопасность в туре?
- Опытные гиды-инструкторы, имеющие большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификаты по оказанию первой помощи.
- Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
- Все группы регистрируются в МЧС.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.