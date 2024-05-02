После завтрака отправляемся на базу отдыха «Огни Имандры», расположенную среди лесов на самом большом озере в Мурманской области, обрамляющем западные Хибины. На территории базы воссоздана этническая деревня народов Крайнего Севера. Прогуляемся, послушаем рассказ об истории, традициях и быте саамов, которых часто ещё называют лапландцами — малочисленного финно-угорского народа, коренного народа Северной Европы. Погладим, покормим и сфотографируем северных оленей, обнимемся с голубоглазыми хаски, посмотрим на гусей и кроликов.

Переедем в Кировск, пообедаем в кафе города. Далее на выбор вы можете либо покататься на квадроциклах (за доплату), либо отправиться в джип-тур по Хибинам (за доплату), либо посетить Музей камня.

Путешествие по Хибинам — захватывающая 1,5-2-часовая поездка на квадроциклах. Прокатимся вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, проедем по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открывается вид на живописную долину. Не волнуйтесь, справятся даже те, кто ни разу не катался.

Музей камня находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней. В нём 8 залов основной экспозиции горно-геологического музея, выставочный центр, экспозиция «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийная экспозиция на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу» с макетами горных работ с подсветкой и озвучкой.

Джип-тур по Хибинам. Маршрут на 2 часа (уровень – для новичков). Знакомимся с Хибинами! Вы побываете там, где в прошлом веке находилась научная станция «Тиетта», поднимитесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и проедете к молибденитовому руднику, посмотрев на долину со всех ракурсов.

После насыщенной прогулки вернёмся в отель.