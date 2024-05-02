Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Авторский тур в Мурманске

Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов

Весной и летом погода в Заполярье не так сурова, как зимой, самое время познакомиться с этим краем.

Мы расскажем историю основания города-порта Мурманска, покажем недавно ставшее известным село Териберка.

В саамской деревне вы посмотрите на быт коренных жителей, а желающие прокатятся на квадроциклах по Хибинам. Природа Русского Севера восхищает и влюбляет в себя. Сможете ли вы устоять?
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Ближайшие даты:
2
мая
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мая
9
мая
10
мая
16
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Прилететь можно любым удобным рейсом, обратные билеты нужно выбирать с вылетом после 19:00.

Для заселения в гостиницу необходимо предъявить QR-код сертификата вакцинации от Covid-19 или переболевшего.

Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Проживание. В Мурманске будем жить в 4-звёздочном отеле в центре города – «Ренессанс Бутик». С коррекцией цены возможно проживание в отеле «Азимут»/«Парк Инн»/«Меридиан»/«Румс энд Брекфаст»/«Айтерра». В Териберке — в отеле «Teriberka by Ecohome» или по запросу – в отеле «Cedar Grass». Во всех гостиницах есть Wi-Fi, включены завтраки. В одну из ночей за дополнительную плату можно остановиться в глэмпинге «Aurora Village» в 50 км от Мурманска на берегу озера, ужин включён или в купольном отеле «Резиденция Северное Сияние», ужин включен.

Питание. Включены завтраки в отелях по системе «шведский стол», 1 обед на экскурсии. На ужины вы можете выбрать ресторан по своему усмотрению, мы можем посоветовать и забронировать для вас столик. Также за доплату можем заказать на обеды и ужины сеты из блюд северной кухни.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство с местной кухней

Мы вас встретим в аэропорту или на ж/д вокзале Мурманска. Сегодня отдыхаем от дороги и дегустируем северную кухню. Поужинать вы можете самостоятельно или с нашей помощью заказав сет-ужин в ресторане «Царская охота», который входит в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России». Меню «Из Баренцева моря»: гребешки на устричной траве с териберского берега, мясо краба в нарезке, отваренное в морской воде, северная креветка суточного вылова. Меню «Из тундры»: сыровяленый олень, подкопчённое мясо глухаря, сыровяленое мясо лося, оленина в брусничном взваре с пюре, десерт «Морошка&Кедр», брусничный морс. Сет настоек из черники, брусники, морошки, хлебная корзина.

Встреча и знакомство с местной кухнейВстреча и знакомство с местной кухнейВстреча и знакомство с местной кухнейВстреча и знакомство с местной кухней
2 день

Этнодеревня и программа на выбор

После завтрака отправляемся на базу отдыха «Огни Имандры», расположенную среди лесов на самом большом озере в Мурманской области, обрамляющем западные Хибины. На территории базы воссоздана этническая деревня народов Крайнего Севера. Прогуляемся, послушаем рассказ об истории, традициях и быте саамов, которых часто ещё называют лапландцами — малочисленного финно-угорского народа, коренного народа Северной Европы. Погладим, покормим и сфотографируем северных оленей, обнимемся с голубоглазыми хаски, посмотрим на гусей и кроликов.

Переедем в Кировск, пообедаем в кафе города. Далее на выбор вы можете либо покататься на квадроциклах (за доплату), либо отправиться в джип-тур по Хибинам (за доплату), либо посетить Музей камня.

Путешествие по Хибинам — захватывающая 1,5-2-часовая поездка на квадроциклах. Прокатимся вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, проедем по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открывается вид на живописную долину. Не волнуйтесь, справятся даже те, кто ни разу не катался.

Музей камня находится в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с часовой башней. В нём 8 залов основной экспозиции горно-геологического музея, выставочный центр, экспозиция «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийная экспозиция на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу» с макетами горных работ с подсветкой и озвучкой.

Джип-тур по Хибинам. Маршрут на 2 часа (уровень – для новичков). Знакомимся с Хибинами! Вы побываете там, где в прошлом веке находилась научная станция «Тиетта», поднимитесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и проедете к молибденитовому руднику, посмотрев на долину со всех ракурсов.

После насыщенной прогулки вернёмся в отель.

Этнодеревня и программа на выборЭтнодеревня и программа на выборЭтнодеревня и программа на выборЭтнодеревня и программа на выборЭтнодеревня и программа на выборЭтнодеревня и программа на выбор
3 день

Берег моря и село Териберка

После завтрака выезжаем в самое доступное место на российском побережье Баренцева моря — в село Териберка, получившее название от одноимённой реки, которое, по одной из версий, восходит к устаревшему названию Кольского полуострова — Терь. По дороге будем слушать истории об этих краях и останавливаться, чтобы пофотографировать пейзаж. Устроим пикник: с собой у нас будут термос с горячим чаем, печенье и бутерброды.

Добравшись, побродим по песчаному пляжу, дойдём до водопада в небольшом ущелье, побываем на пляже с ровными овальными камнями, которые за сходство называют «яйцами динозавра». На подходе к старой Териберке увидим место, где утопают остовы старых судов — «кладбище кораблей». Предположительно, их оставили у берега в середине 1950-х годов. Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю! Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату).

Пообедать вы сможете самостоятельно или с нашей помощью заказав столик / за доплату обед в ресторанах «Grebeshki» или «Териберский берег».

Нагулявшись по морскому берегу, заселимся в отель в Териберке.

Берег моря и село ТериберкаБерег моря и село ТериберкаБерег моря и село ТериберкаБерег моря и село ТериберкаБерег моря и село Териберка
4 день

Экскурсия по столице Арктики

В заключительный день познакомимся с достопримечательностями города-порта Мурманска. Гид поведает историю его основания и развития, расскажет об Арктике. Увидим мемориал защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны «Алёша», памятник «Ждущая» — памятник женщине, ожидающей возвращения любимого моряка. Осмотрим мемориальный комплекс «Курск» и посетим церковь Спаса-на-водах. Сфотографируем маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» и атомный ледокол «Ленин», который вы сможете посетить, если будет открыта внутренняя экспозиция.

За доплату возможна вертолётная экскурсия — 11 000 руб. с человека. (Заказ за 2 недели и более до даты заезда). После прохождения инструктажа по технике безопасности насладитесь видами Мурманска и Североморска с высоты. Время в полёте — 20-30 минут.

Затем едем в аэропорт.

Экскурсия по столице АрктикиЭкскурсия по столице АрктикиЭкскурсия по столице АрктикиЭкскурсия по столице АрктикиЭкскурсия по столице АрктикиЭкскурсия по столице Арктики

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Двухместное проживание в отелях в Мурманске и Териберке
  • Транспорт по маршруту
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом
  • 3 завтрака, 1 обед
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт из вашего города до Мурманска и обратно
  • Ужины и обеды вне программы
  • Одноместное размещение (по запросу)
  • 1 ночь в глэмпинге, ужин включён - от 8000 руб. с человека при двухместном размещении
  • Маршрут на квадроциклах - 4000-6000 руб. с человека (бронируется заранее)
  • Джип-тур по Хибинам - 4000-6000 руб. с человека (бронируется заранее)
  • Входной билет на ледокол «Ленин» - 100-600 руб. в зависимости от категории граждан
  • Ужин в ресторане «Царская охота» - 4800 руб
  • Обед в ресторане "Териберский берег" или "Grebeshki" - ок. 2000-2500 руб. (согласуем с вам по меню)
  • Вертолётная экскурсия - 11 000 руб. с человека
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким рейсом вы прилетаете в Мурманск, и мы вас встретим
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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