Приглашаем в путешествие по знаковым местам Кольского Севера. Вы прокатитесь на снегоходах по белым склонам живописных Хибин, прогуляетесь по самобытной и атмосферной Териберке и полюбуетесь океанским побережьем. Мы познакомим вас с достопримечательностями Мурманска и бытом северных народов. Вы заглянете в самый большой чум в России и попробуете традиционные блюда из рыбы и оленины. А если повезёт — сможем увидеть северное сияние.

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Описание тура

Организационные детали

Для участия специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний. Дети до 12 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.

Все автопереезды осуществляются на микроавтобусе (8 пассажирских мест). В зимнее время все грунтовые дороги в снежном покрове, плотно укатаны техникой, но нужно быть готовым к сложным погодным условиям и плохому дорожному покрытию.

В 4-й день будем передвигаться на снегоходах. Опытные инструкторы обучат вас управлять снегоходом, а при желании можно поехать в качестве пассажира (без саней). Дети допускаются с 12 лет и ростом выше 110 см.

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.