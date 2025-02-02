Вы прокатитесь на снегоходах по белым склонам живописных Хибин, прогуляетесь по самобытной и атмосферной Териберке и полюбуетесь океанским побережьем. Мы познакомим вас с достопримечательностями Мурманска и бытом северных народов. Вы заглянете в самый большой чум в России и попробуете традиционные блюда из рыбы и оленины. А если повезёт — сможем увидеть северное сияние.
Описание тура
Организационные детали
Для участия специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний. Дети до 12 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.
Все автопереезды осуществляются на микроавтобусе (8 пассажирских мест). В зимнее время все грунтовые дороги в снежном покрове, плотно укатаны техникой, но нужно быть готовым к сложным погодным условиям и плохому дорожному покрытию.
В 4-й день будем передвигаться на снегоходах. Опытные инструкторы обучат вас управлять снегоходом, а при желании можно поехать в качестве пассажира (без саней). Дети допускаются с 12 лет и ростом выше 110 см.
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.
Проживание. В 2-местных номерах с удобствами в отеле «Экспедиция» 3* в Мурманске и в гостинице «Хибины» 2* в Кировске. Возможно размещение в аналогичных отелях.
Если вы едете один/одна, мы можем забронировать для вас 1-местное размещение или постараемся подобрать пару для проживания среди участников, но если пары не найдётся, нужно будет доплатить за 1-местное размещение.
*Фото отелей взяты с сайта travel.mts.ru
Питание. В стоимость тура входят завтраки в гостиницах и обеды со 2-го по 4-й дни. На обед в Териберке будут предложены традиционные северные блюда из рыбы и оленины.
Если вы не едите продукты животного происхождения, сообщите нам заранее.
Обеды в 1-й и 5-й дни и все ужины в ресторанах оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Все автопереезды осуществляются на микроавтобусе (8 пассажирских мест).
В 4-й день будем передвигаться на снегоходах: дети допускаются с 12 лет и ростом выше 110 см. При желании можно поехать в качестве пассажира.
Уровень сложности. Для участия специальной подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.
Дети. Дети до 12 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску, размещение в гостинице
Встречаемся и отправляемся знакомиться с городом-героем. Осмотрим главные достопримечательности, побываем на смотровых площадках, увидим знаменитый атомный ледокол «Ленин», прошедший в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны, и вставший на вечный отдых в 1989 году.
Затем разместимся в гостинице и поужинаем на территории гостиничного комплекса или в близлежащем кафе (за доплату).
Поездка в Териберку
После завтрака отправляемся в посёлок Териберка, получивший известность после съёмок фильма «Левиафан». Дорога займёт около 3 часов с остановками в живописных местах. По приезде заглянем на «кладбище кораблей», где увидим торчащие из воды остовы отслуживших судов. В самой северной точке полюбуемся побережьем и ледяными волнами, подышим морозным морским воздухом.
Вернёмся в посёлок на обед, после которого вы сможете самостоятельно погулять, рассмотреть дома и насладиться самобытным пейзажем. На обратном пути, если повезёт, сможем увидеть волшебное северное сияние.
Если из-за непогоды будет закрыта дорога из Мурманска в Териберку, мы отправимся по альтернативному маршруту — к водопадам в Мурманской области.
Парк «Огни Имандры», переезд в Кировск
Утром выезжаем в Кировск. По дороге посетим этническую деревню «Огни Имандры». Погуляем по территории, узнаем о быте и традициях северных народов, заглянем в самый большой чум в России, сфотографируемся с северными оленями и дружелюбными хаски и отведаем традиционные блюда.
Вечером доберёмся до Кировска и разместимся в гостинице. Перед сном вас ждёт прогулка по городу с подъёмом на смотровую площадку, с которой видна панорама Хибин.
Прогулка на снегоходах, комплекс ледяных скульптур
Сегодня вас ждёт настоящее приключение — прогулка по Хибинам на снегоходах! Вы научитесь управлять зимним транспортом под руководством опытных инструкторов или сможете прокатиться в комфортных крытых санях, полюбуетесь пушистыми снежными склонами, привлекающими любителей горнолыжного спорта.
Затем погуляем по арт-парку «Таинственный лес», где красота северной природы гармонично соединена со снежными скульптурами, арт-объектами и иллюминацией.
Выставочный центр, отъезд
Позавтракав, посетим выставочный центр «Апатит», в экспозиции которого — макеты горных работ с подсветкой и озвучкой, мультимедийное оборудование и коллекция минералов Хибинских тундр и Кольского полуострова. Затем отправимся в аэропорт Кировска и на ж/д вокзал Апатитов. При желании можно остаться в Кировске ещё на несколько дней и побывать на горнолыжном курорте в Хибинах.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в гостиницах, обеды со 2-го по 4-й день
- Работа инструкторов и водителей
- Трансфер в аэропорт «Хибины» (KVK) и на ж/д вокзал г. Апатиты в 5-й день
- Все переезды по маршруту
- Экскурсии по программе
- Прогулка на снегоходах (3 часа)
- Охота за северным сиянием
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Мурманска и обратно
- Обеды в 1-й и 5-й дни, все ужины. Средний чек - от 1000 ₽
- Дополнительные развлечения и мастер-классы, фотосессии, кормление животных и т. д
- Билеты в «Таинственный лес»
- Выезды за северным сиянием
- Водная прогулка по Баренцеву морю
- Медицинская страховка
- 1-местное размещение - от 24 000 ₽
- Обратите внимание: стоимость тура разная для разных дат:
- 02.02 и 30.03 - 98 500 ₽
- 16.02 и 23.03 - 99 500 ₽
- 23.02 и 09.03 - 103 000 ₽