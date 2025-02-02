Загадочная Териберка, снежные Хибины и катание на снегоходах

Погулять по Мурманску, побывать в этнодеревне, полюбоваться океаном и прокатиться по склонам
Приглашаем в путешествие по знаковым местам Кольского Севера.

Вы прокатитесь на снегоходах по белым склонам живописных Хибин, прогуляетесь по самобытной и атмосферной Териберке и полюбуетесь океанским побережьем. Мы познакомим вас с достопримечательностями Мурманска и бытом северных народов. Вы заглянете в самый большой чум в России и попробуете традиционные блюда из рыбы и оленины. А если повезёт — сможем увидеть северное сияние.
Загадочная Териберка, снежные Хибины и катание на снегоходах
Загадочная Териберка, снежные Хибины и катание на снегоходах
Загадочная Териберка, снежные Хибины и катание на снегоходах
Ближайшие даты:
2
фев16
фев9
мар30
мар
Время начала: 12:30

Описание тура

Организационные детали

Для участия специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний. Дети до 12 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.

Все автопереезды осуществляются на микроавтобусе (8 пассажирских мест). В зимнее время все грунтовые дороги в снежном покрове, плотно укатаны техникой, но нужно быть готовым к сложным погодным условиям и плохому дорожному покрытию.

В 4-й день будем передвигаться на снегоходах. Опытные инструкторы обучат вас управлять снегоходом, а при желании можно поехать в качестве пассажира (без саней). Дети допускаются с 12 лет и ростом выше 110 см.

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.

Проживание. В 2-местных номерах с удобствами в отеле «Экспедиция» 3* в Мурманске и в гостинице «Хибины» 2* в Кировске. Возможно размещение в аналогичных отелях.

Если вы едете один/одна, мы можем забронировать для вас 1-местное размещение или постараемся подобрать пару для проживания среди участников, но если пары не найдётся, нужно будет доплатить за 1-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайта travel.mts.ru

Питание. В стоимость тура входят завтраки в гостиницах и обеды со 2-го по 4-й дни. На обед в Териберке будут предложены традиционные северные блюда из рыбы и оленины.
Если вы не едите продукты животного происхождения, сообщите нам заранее.
Обеды в 1-й и 5-й дни и все ужины в ресторанах оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Все автопереезды осуществляются на микроавтобусе (8 пассажирских мест).
В 4-й день будем передвигаться на снегоходах: дети допускаются с 12 лет и ростом выше 110 см. При желании можно поехать в качестве пассажира.

Уровень сложности. Для участия специальной подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.

Дети. Дети до 12 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Мурманску, размещение в гостинице

Встречаемся и отправляемся знакомиться с городом-героем. Осмотрим главные достопримечательности, побываем на смотровых площадках, увидим знаменитый атомный ледокол «Ленин», прошедший в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны, и вставший на вечный отдых в 1989 году.

Затем разместимся в гостинице и поужинаем на территории гостиничного комплекса или в близлежащем кафе (за доплату).

Экскурсия по Мурманску, размещение в гостиницеЭкскурсия по Мурманску, размещение в гостиницеЭкскурсия по Мурманску, размещение в гостиницеЭкскурсия по Мурманску, размещение в гостинице
2 день

Поездка в Териберку

После завтрака отправляемся в посёлок Териберка, получивший известность после съёмок фильма «Левиафан». Дорога займёт около 3 часов с остановками в живописных местах. По приезде заглянем на «кладбище кораблей», где увидим торчащие из воды остовы отслуживших судов. В самой северной точке полюбуемся побережьем и ледяными волнами, подышим морозным морским воздухом.

Вернёмся в посёлок на обед, после которого вы сможете самостоятельно погулять, рассмотреть дома и насладиться самобытным пейзажем. На обратном пути, если повезёт, сможем увидеть волшебное северное сияние.

Если из-за непогоды будет закрыта дорога из Мурманска в Териберку, мы отправимся по альтернативному маршруту — к водопадам в Мурманской области.

Поездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в Териберку
3 день

Парк «Огни Имандры», переезд в Кировск

Утром выезжаем в Кировск. По дороге посетим этническую деревню «Огни Имандры». Погуляем по территории, узнаем о быте и традициях северных народов, заглянем в самый большой чум в России, сфотографируемся с северными оленями и дружелюбными хаски и отведаем традиционные блюда.

Вечером доберёмся до Кировска и разместимся в гостинице. Перед сном вас ждёт прогулка по городу с подъёмом на смотровую площадку, с которой видна панорама Хибин.

Парк «Огни Имандры», переезд в КировскПарк «Огни Имандры», переезд в КировскПарк «Огни Имандры», переезд в КировскПарк «Огни Имандры», переезд в Кировск
4 день

Прогулка на снегоходах, комплекс ледяных скульптур

Сегодня вас ждёт настоящее приключение — прогулка по Хибинам на снегоходах! Вы научитесь управлять зимним транспортом под руководством опытных инструкторов или сможете прокатиться в комфортных крытых санях, полюбуетесь пушистыми снежными склонами, привлекающими любителей горнолыжного спорта.

Затем погуляем по арт-парку «Таинственный лес», где красота северной природы гармонично соединена со снежными скульптурами, арт-объектами и иллюминацией.

Прогулка на снегоходах, комплекс ледяных скульптурПрогулка на снегоходах, комплекс ледяных скульптурПрогулка на снегоходах, комплекс ледяных скульптурПрогулка на снегоходах, комплекс ледяных скульптур
5 день

Выставочный центр, отъезд

Позавтракав, посетим выставочный центр «Апатит», в экспозиции которого — макеты горных работ с подсветкой и озвучкой, мультимедийное оборудование и коллекция минералов Хибинских тундр и Кольского полуострова. Затем отправимся в аэропорт Кировска и на ж/д вокзал Апатитов. При желании можно остаться в Кировске ещё на несколько дней и побывать на горнолыжном курорте в Хибинах.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в гостиницах, обеды со 2-го по 4-й день
  • Работа инструкторов и водителей
  • Трансфер в аэропорт «Хибины» (KVK) и на ж/д вокзал г. Апатиты в 5-й день
  • Все переезды по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Прогулка на снегоходах (3 часа)
  • Охота за северным сиянием
  • Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Обеды в 1-й и 5-й дни, все ужины. Средний чек - от 1000 ₽
  • Дополнительные развлечения и мастер-классы, фотосессии, кормление животных и т. д
  • Билеты в «Таинственный лес»
  • Выезды за северным сиянием
  • Водная прогулка по Баренцеву морю
  • Медицинская страховка
  • 1-местное размещение - от 24 000 ₽
  • Обратите внимание: стоимость тура разная для разных дат:
  • 02.02 и 30.03 - 98 500 ₽
  • 16.02 и 23.03 - 99 500 ₽
  • 23.02 и 09.03 - 103 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 12:30 в аэропорту и в 13:30 на ж/д вокзале. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (за доплату)
Завершение: Ж/д вокзал г. Апатиты и аэропорт «Хибины». Прибытие в аэропорт - около 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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