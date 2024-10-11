Описание тура
Добро пожаловать на Кольский полуостров!
Что делает это место таким притягательным? Ответ прост: каждый находит здесь что-то своё, уникальное и захватывающее!
Позвольте себе утонуть в величии северной природы, где каждый пейзаж становится отражением бескрайности человеческой души. Величественные скалы и безмолвные просторы создают пространство для размышлений и открывают в сердце новую глубину.
Независимо от того, что привело вас сюда, одно мы знаем точно: Север завладеет вашим сердцем и оставит его здесь навсегда! Эта любовь будет взаимной, и вы не раз захотите вернуться, чтобы вновь ощутить магию этого места.
Готовы к приключениям и новым ощущениям? Мы ждем Вас!
Программа тура по дням
Мурманск
После прилета и сбора группы мы отправимся в ресторан Тундра, будем дегустировать морепродукты, а заодно и познакомимся друг с другом получше. Отведаем на вкус гребешки, морских ежей и устрицы. После обеда отправимся на обзорную экскурсию по городу-герою Мурманску, поверь, этому городу есть, что тебе показать!
Мы посетим гордо смотрящего вдаль памятник Алеше, который является бессменным защитником Заполярья. Заедем на мемориал: Морякам, погибшим в мирное время, откуда нам откроется панорамный вид на Мурманск, а так же посетим памятник Ждущей, посвященный всем тем, кто ждет своих мужчин на берегу!
После экскурсии мы заселимся в комфортный отель и немного отдохнем.
Следующей точкой нашего увлекательного маршрута станет ресторан, где мы сможем не только восполнить силы для дальнейшего путешествия, но и поделимся впечатлениями. Благодаря нашему туру ты сможешь не только ощутить весь спектр положительных эмоций, но и завести новые знакомства с такими же интересными людьми!
Финальной же точкой первого дня нашего тура станет охота за северным сиянием. (При благоприятных погодных условиях)
Териберка
Событийность в нашем туре куда круче, чем любая фантастика!
После плотного завтрака в гостинице, приключения по Кольскому полуострову продолжаются. Нас ждет интересный и насыщенный путь до Териберки, длина которого составляет 130 км. По пути остановимся у Вэс-самого большого ветропарка за полярным кругом, 57 установок, каждая в высоту с 50 этажный дом, впечатлят любого!
По приезду в Териберку, мы отправимся испытать удачу во время 2-х часовой морской прогулки и быть может, она улыбнётся именно нам и тогда мы сможем увидеть китов и других обитателей Баренцева моря.
После морской прогулки, восполним силы за обедом в одном из ресторанов Териберки и снова отправимся к приключениям.
Окажемся на песчаном пляже, где неподалеку притаился скелет древнего морского животного из кинофильма Левиафан, успех которого сыграл важную роль в жизни Териберки.
Какой же север без северных оленей с их махровыми носами? Заглянем к ним в гости, где покормим их ягелем прямо с рук.
Катались ли вы на качелях? Скорее всего да! А на 6 метровых и с видом на океан? Уверен, что нет! Но в Териберке и такое возможно и мы это сделаем. Териберка богата на различные арт объекты, разве можно отказать себе посидеть на огромном троне из топляковой древесины, под шум прибоя представляя себя владыками морскими? Ответ очевиден!
Ну и куда же без выброшенного на берег корабля, ставшего не официальным символом Териберки. Когда-то судно бороздило прибрежные воды Баренцева моря, а сейчас нашло свое пристанище здесь- на пляже, став героем сотен фотоснимков!
Вечер второго дня мы посвятим охоте за северным сиянием. (При необходимости и благоприятных погодных условиях)
Териберка
Отдохнув и вкусно позавтракав, врываемся в новый день!
Мы отправимся на берег, усыпанный камнями скругленной формы, именуемый в народе пляж драконьи яйца. Тема драконов на этом не заканчивается, ведь следующим пунктом назначения будет гнездо дракона. Напоминает средневековый сериал, правда? Нам даже удастся прогуляться до Батарейского водопада, являющимся самым северным водопадом европейской части России. Виды откроются сногсшибательные!
Ты когда-нибудь думал о том, что тебе может представится возможность увидеть Кладбище кораблей? Хочу тебя обрадовать, так как именно это место мы тоже посетим, ведь только здесь возможно увидеть рыбацкие лодки, похожие на скелеты древних животных, выбросившихся на берег.
Финальной точкой нашего тура станет заброшенная школа в Териберке. На берегу Северного Ледовитого океана, окруженная живописными пейзажами, эта школа стала символом ушедшей эпохи. Здесь когда-то звучали голоса и смех детей, ребята мечтали о будущем и строили планы. А теперь здесь хозяйничает ветер и осталось лишь эхо прошлого.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта/в аэропорт/жд вокзал
- Трансфер на всем пути следования группы
- Гид водитель на всем пути следования группы
- Поиск сияния
- Сити-тур по Мурманску
- Проживание в 2х местном номере в отеле в Мурманске
- Проживание в 2х местном номере в отеле в Териберке
- Завтрак во 2 и 3 день тура
- Вход в природный парк Териберка
- Дегустация морепродуктов
- Выход в море на поиск китов (2 часа)
- Суровая и прекрасная природа Кольского края
- Новые друзья, классные фото и незабываемые впечатления
Что не входит в цену
- Обеды/ужины
- Билеты до Мурманска и обратно
- Личные расходы