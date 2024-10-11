2 день

Териберка

Событийность в нашем туре куда круче, чем любая фантастика!

После плотного завтрака в гостинице, приключения по Кольскому полуострову продолжаются. Нас ждет интересный и насыщенный путь до Териберки, длина которого составляет 130 км. По пути остановимся у Вэс-самого большого ветропарка за полярным кругом, 57 установок, каждая в высоту с 50 этажный дом, впечатлят любого!

По приезду в Териберку, мы отправимся испытать удачу во время 2-х часовой морской прогулки и быть может, она улыбнётся именно нам и тогда мы сможем увидеть китов и других обитателей Баренцева моря.

После морской прогулки, восполним силы за обедом в одном из ресторанов Териберки и снова отправимся к приключениям.

Окажемся на песчаном пляже, где неподалеку притаился скелет древнего морского животного из кинофильма Левиафан, успех которого сыграл важную роль в жизни Териберки.

Какой же север без северных оленей с их махровыми носами? Заглянем к ним в гости, где покормим их ягелем прямо с рук.

Катались ли вы на качелях? Скорее всего да! А на 6 метровых и с видом на океан? Уверен, что нет! Но в Териберке и такое возможно и мы это сделаем. Териберка богата на различные арт объекты, разве можно отказать себе посидеть на огромном троне из топляковой древесины, под шум прибоя представляя себя владыками морскими? Ответ очевиден!

Ну и куда же без выброшенного на берег корабля, ставшего не официальным символом Териберки. Когда-то судно бороздило прибрежные воды Баренцева моря, а сейчас нашло свое пристанище здесь- на пляже, став героем сотен фотоснимков!

Вечер второго дня мы посвятим охоте за северным сиянием. (При необходимости и благоприятных погодных условиях)

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086