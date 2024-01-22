1 день

Прибытие в Мурманск. Экскурсия по столице Заполярья и охота на северное сияние

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.

Советуем прибытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.

Время сбора группы 14:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан.

Город Мурманск — столица Заполярья, крупнейший за Полярным кругом, город-герой, приглашаем Вас познакомиться с ним поближе!

Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.

Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».

Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.

Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».

Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть, заселиться в отель и поужинать в ресторане, приобрести сувениры на память.

21:00 Вечерняя поездка на охоту за северным сиянием, будем охотиться за чудесами. Фотосъемка включена в стоимость тура.

Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23.

Точное время гид сообщит накануне.

Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние — природное явление, время выезда может измениться.

Если мы не увидим северное сияние, не нужно расстраиваться, на следующий день у нас будет еще одна попытка!

Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе.

Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!

В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится, вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов.

Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

Вам будет предложен согревающий комплимент и небольшой перекус.

Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.

Следующий день будет не менее сказочным.