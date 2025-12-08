Мои заказы

На море – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «На море» в Мурманске, цены от 27 115 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Своей компанией на Русский Север: Мурманск, Териберка и Кировск, Северное сияние и саамы
На машине
3 дня
Своей компанией на Русский Север: Мурманск, Териберка и Кировск, Северное сияние и саамы
Увидеть Батарейский водопад, поймать Аврору, полюбоваться Хибинами и погулять по «Снежной деревне»
Начало: Мурманск, ваш отель, 12:30. Возможно любое время в...
8 дек в 12:30
10 дек в 12:30
75 000 ₽ за всё до 4 чел.
Зимний Кольский: Сияние Севера
3 дня
-
15%
Зимний Кольский: Сияние Севера
Тур на Кольский полуостров: замедлим течение времени и насладимся суровой северной природой
12 дек в 10:00
21 фев в 10:00
от 27 115 ₽31 900 ₽ за человека
Космические Креветки на Белом море
3 дня
Космические Креветки на Белом море
Вы плавали когда-нибудь на льдинах
3 апр в 10:00
27 мар в 10:00
от 46 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Мурманске в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 27 115 до 75 000 со скидкой до 15%.
