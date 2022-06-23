Что вас ожидает:

Обзорная экскурсия по Мурому;

Вы полюбуетесь историческим центром Мурома. Он практически весь застроен каменными и деревянными зданиями XVIII-XIX веков, среди которых множество уникальных и редких шедевров архитектуры. Мы насладимся потрясающей красотой муромских монастырей. Это великая, утонченная красота, радость для глаз и отдохновение для усталой души… Великие святыни обретены в этих обителях. Вы посетите Свято-Троицкий монастырь, всемирно известный благодаря покоящимся здесь мощам святых благоверных князя Петра и княгини Февронии — покровителям православной семьи, любви и благополучия в браке. К гробу святых благоверных идут получить незримое благословение новобрачные и те, кто только собирается пожениться. День памяти святой чете празднуется 8 июля и даже имеет официальный государственный статус как «День семьи, любви и верности».

Жемчужина Мурома — самый древний Спасо-Преображенский монастырь

Он упоминается в летописях в 1096 году. На пятьдесят лет старше Москвы! Монастырь пребывает под покровительством святой Иулиании Лазаревской, которая считается защитницей всех бедных и простых людей. Здесь каждый находит помощь и душевное прибежище. И вы сможете мысленно попросить благословения у великой святой. А еще здесь выпекают знаменитые муромские калачи, которые даже попали на герб города. Мы обязательно отведаем эту традиционную пышную выпечку. Также мы посетим древнейший Благовещенский мужской монастырь. Окский парк. Памятник Илье Муромцу.

Встреча с Ильей Муромцем

Вас встретят богатырь Илья Муромец и красавица в сарафане, расскажут об истории богатырей русских, проведут веселую игру с интеллектуальными конкурсами, перетягиванием каната, награждением грамотами, угощением муромскими калачами, а также вручением памятных сувениров и фотографированием с Ильей Муромцем.

Катание по Оке на старинной Ладье и богатырские бои

Экскурсии по желанию и за дополнительную плату. Судно создано по историческим находкам и восстановленным чертежам, которые были получены от специалистов различных музеев судостроения. Ладья имеет длину 11,5 метра, чуть больше 2,5 метра ширины, управляют ей 14 гребцов и большой прямоугольный парус. Это копия исторической ладьи IX–XI веков, так называемого малого боевого судна, которые активно использовались скандинавами и славянами в эпоху раннего Средневековья. Образцы подобных кораблей найдены, например, в Польше, Швеции и на территории Древней Руси, в частности под Новгородом и в Ростове Великом.

Богатырские бои. Участники клуба реконструкции познакомят вас с воинскими традициями Руси и историей средневекового костюма и видов вооружения таких народов как восточные славяне, скандинавы, волжские булгары, а также племя мурома. Знакомство гостей с основными элементами и принципами построения средневековой дружины, групповые поединки, битва на мосту и др. Фотографирование с участниками программы, с элементами вооружения и примеркой доспехов

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.