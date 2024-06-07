1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
«Рассмотрите Дмитриевский собор, пройдете под аркой Золотых ворот и полюбуетесь белоснежным Свято-Успенским кафедральным собором»
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:30
870₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
«Вы увидите ключевые места исторического центра: триумфальную арку — Золотые ворота, Свято-Успенский собор — сердце русской земли и загадочный Дмитриевский собор»
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
«Золотые ворота — памятник военной архитектуры и парадный вход стольного града»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Знакомство с Владимиром начнется на Театральной площади, где вы увидите Золотые ворота, через которые Хан Батый мечтал триумфально войти в город»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
«Узнаете почему Золотые ворота Владимира именно «золотые»»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь
«Вы увидите архитектурные шедевры Владимира домонгольского периода: кафедральный Свято-Успенский собор, загадочный Дмитриевский храм и Золотые ворота, служившие парадным въездом в древнюю столицу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 870₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
«И конечно, я познакомлю вас с жемчужинами белокаменного зодчества — святыми Золотыми Воротами, кружевным Дмитровским собором и Успенским, ставшим образцом для многих храмов региона»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«познакомитесь с историей и архитектурой белокаменных парадных Золотых ворот, узнаете, почему они стоят прямо посреди проезжей части»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
«Мы рассмотрим шедевры иностранных зодчих 12 века и загадаем желание под аркой Золотых ворот, о создании которых я расскажу»
13 июня в 13:30
14 июня в 16:30
10 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
«В историческом сердце древнего Владимира вы полюбуетесь Дмитриевским собором с резными фасадами и Золотыми воротами, преграждавшими путь врагам многие столетия»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
«Вы увидите главные достопримечательности города: Золотые ворота, Козлов вал, Спасский холм, Георгиевскую пешеходную улицу и Дмитриевский собор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
«Вы осмотрите знаменитые Золотые Ворота и поймете, как их украшали огневым золочением»
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Вы увидите мощные Золотые ворота и узнаете, как горожане используют их в 21 веке»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
«У Золотых ворот вы узнаете, почему Владимир называют столицей средневековой Руси и что означает выражение «золотить огнем»»
19 июня в 09:00
21 июня в 15:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«вы поймете, куда пропало золото с Золотых ворот»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Вы оцените главные достопримечательности города: оборонительные Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы XII века»
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
«Не обойдем вниманием историю триумфальной арки Владимира — Золотых ворот и аутентичного района Шалопаевки»
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
«Золотые ворота Владимира — парадный въезд в новую столицу»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
«Полюбуетесь памятниками белокаменного зодчества: Золотыми воротами, Успенским и Дмитриевским соборами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
«Вы увидите знаменитые Золотые ворота и остатки крепостных валов»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
«Вы рассмотрите знаменитые Золотые ворота и границы древнего города, обозначенные дошедшими до наших дней оборонительными валами»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«Оцените резьбу статного Дмитриевского собора, оборонительные Золотые ворота и Троицкую церковь в неорусском стиле»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Уникальная фотопрогулка по историческим местам Владимира с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира и сохраните воспоминания с профессиональными фотографиями
Начало: На Соборной площади
«Пройдем по пешеходной Георгиевской улочке и обязательно пофотографируемся на фоне Золотых ворот»
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия-игра по Владимиру для школьных групп
Погрузитесь в увлекательное расследование и откройте секреты Владимира вместе с детьми! Игра, история и приключения ждут вас на каждом шагу
«Мы посетим 2 главных площади и 5 смотровых площадок, пройдем по владимирскому Арбату, увидим 2 древнейших собора, Золотые ворота и средневековые валы»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
9 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
«Рассмотрим древние Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
«Здесь же поговорим о парадном въезде в город — Золотых воротах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
«осмотрим белокаменные Золотые ворота, и я покажу, где крепились створы ворот»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города
Начало: У Золотых ворот
«Услышите историю Золотых ворот и поймете, в чем уникальность этого редкого древнерусского памятника»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
«Наша обзорная экскурсия начнется с осмотра главного памятника старины - Золотых ворот, затем мы переместимся к расположенной поблизости Троицкой церкви, после этого взберемся на крепостной вал, а потом осмотрим Водонапорную башню»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей
Начало: Ул. Дворянская, 4
«Мы увидим Золотые ворота, оборонительный земляной вал, главный храм Северо-Восточной Руси — Успенский собор, каменные кружева Дмитриевского собора»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
«Вы увидите Свято-Успенский собор, пройдете через Золотые ворота и узнаете о периоде Золотой Орды»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
«мы увидим легендарные Золотые Ворота 12 века и узнаем как их используют горожане в веке 21»
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600₽ за билет
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
«Мы прогуляемся по его знаковым местам — от Золотых ворот до белокаменных соборов Кремля, поговорим о знаменитых уроженцах и насладимся панорамами города со смотровых площадок»
12 июня в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
«Золотые ворота Почему их называют Золотыми, и куда же делись дубовые створы»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
«Вы послушаете рассказ о древней столице Северо-Восточной Руси и прогуляетесь по историческому центру, осмотрите Успенский собор, кремль, Золотые ворота, Соборную площадь, смотровые площадки и другие интересные места»
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
«Мы пройдём пешком старый город, увидим постройки XII века: Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, земляной оборонительный вал»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам
Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи
Начало: Театральная площадь
«Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи: Золотые Ворота Золотые Ворота, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима»
Расписание: Ежедневно по запросу
21 июня в 10:30
10 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владимир - столица и провинция
Начало: Соборная площадь города Владимира
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 45 чел.
Квест
2 часа
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
«Мы пройдем сквозь Золотые ворота, как Екатерина II, но с нами не произойдет случившегося с ней курьеза»
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
«Закончим обсуждением Золотых ворот»
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью
Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
«Познакомимся с владимирскими князьями Андреем Боголюбским, Всеволодом Большое Гнездо и полюбуемся собором Успения Божьей Матери, Золотыми Воротами, Дмитриевским Собором — жемчужинам владимирского белокаменного зодчества»
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка в прошлое: по старинным улочкам Владимира
Начало: Золотые ворота
«Памятники и смотровые площадки Мы пройдем по Соборной площади и взглянем на Золотые ворота — замечательный памятник оборонной архитектуры XII века»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса7 июня 2024Сергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетели на одном дыхании. Передвигались
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
- ААнна6 июня 2024Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
- ЕЕлена5 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
- ААндрей5 июня 2024Всё отлично!!!
- ЕЕлена4 июня 2024Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
- ВВячеслав4 июня 2024Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.
- ООльга3 июня 2024Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!
- ЕЕлена2 июня 2024Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!
- ЕЕлена2 июня 2024Увлекательно, динамично, познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Золотые Ворота»
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