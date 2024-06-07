🚶 Пешая Групповая 2 часа 85 отзывов Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора «Рассмотрите Дмитриевский собор, пройдете под аркой Золотых ворот и полюбуетесь белоснежным Свято-Успенским кафедральным собором» 870 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 50 отзывов Владимир, город с историей: групповая экскурсия Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке Начало: На Театральной площади «Вы увидите ключевые места исторического центра: триумфальную арку — Золотые ворота, Свято-Успенский собор — сердце русской земли и загадочный Дмитриевский собор» 760 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 161 отзыв Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие Начало: У ступенек театра Драмы «Золотые ворота — памятник военной архитектуры и парадный вход стольного града» 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 83 отзыва Популярное предложение Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю Начало: На Театральной площади «Знакомство с Владимиром начнется на Театральной площади, где вы увидите Золотые ворота, через которые Хан Батый мечтал триумфально войти в город» 2 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 309 отзывов Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города Начало: В районе Дмитриевского собора «Узнаете почему Золотые ворота Владимира именно «золотые»» 5 345 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 200 отзывов Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Соборная площадь «Вы увидите архитектурные шедевры Владимира домонгольского периода: кафедральный Свято-Успенский собор, загадочный Дмитриевский храм и Золотые ворота, служившие парадным въездом в древнюю столицу» 3 870 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 148 отзывов Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров Начало: На Соборной площади «И конечно, я познакомлю вас с жемчужинами белокаменного зодчества — святыми Золотыми Воротами, кружевным Дмитровским собором и Успенским, ставшим образцом для многих храмов региона» 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу «познакомитесь с историей и архитектурой белокаменных парадных Золотых ворот, узнаете, почему они стоят прямо посреди проезжей части» от 3 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского «Мы рассмотрим шедевры иностранных зодчих 12 века и загадаем желание под аркой Золотых ворот, о создании которых я расскажу» 10 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории Начало: У Троицкой церкви «В историческом сердце древнего Владимира вы полюбуетесь Дмитриевским собором с резными фасадами и Золотыми воротами, преграждавшими путь врагам многие столетия» 7 998 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 186 отзывов Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии Начало: На площади перед драматическим театром «Вы увидите главные достопримечательности города: Золотые ворота, Козлов вал, Спасский холм, Георгиевскую пешеходную улицу и Дмитриевский собор» 4 670 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 36 отзывов Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц Начало: Соборная площадь «Вы осмотрите знаменитые Золотые Ворота и поймете, как их украшали огневым золочением» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2.5 часа 27 отзывов Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах Начало: На Театральной площади «Вы увидите мощные Золотые ворота и узнаете, как горожане используют их в 21 веке» 2000 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города Начало: Соборная площадь «У Золотых ворот вы узнаете, почему Владимир называют столицей средневековой Руси и что означает выражение «золотить огнем»» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Прошлое и настоящее Владимира Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу Начало: Театральная площадь «вы поймете, куда пропало золото с Золотых ворот» 6 670 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 88 отзывов Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое Начало: У Театра драмы «Вы оцените главные достопримечательности города: оборонительные Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы XII века» 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков Начало: На Соборной площади «Не обойдем вниманием историю триумфальной арки Владимира — Золотых ворот и аутентичного района Шалопаевки» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Владимир: предания глубокой старины Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово Начало: Уточняется 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей Начало: По договоренности «Золотые ворота Владимира — парадный въезд в новую столицу» 14 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Экскурсия по Владимиру со старожилом Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами Начало: От Золотых ворот «Полюбуетесь памятниками белокаменного зодчества: Золотыми воротами, Успенским и Дмитриевским соборами» 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя» Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота Начало: Соборная площадь «Вы увидите знаменитые Золотые ворота и остатки крепостных валов» 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места Начало: У Золотых ворот «Вы рассмотрите знаменитые Золотые ворота и границы древнего города, обозначенные дошедшими до наших дней оборонительными валами» 5 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника «Оцените резьбу статного Дмитриевского собора, оборонительные Золотые ворота и Троицкую церковь в неорусском стиле» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 8 отзывов Уникальная фотопрогулка по историческим местам Владимира с профессионалом Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира и сохраните воспоминания с профессиональными фотографиями Начало: На Соборной площади «Пройдем по пешеходной Георгиевской улочке и обязательно пофотографируемся на фоне Золотых ворот» 8 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Индивидуальная экскурсия-игра по Владимиру для школьных групп Погрузитесь в увлекательное расследование и откройте секреты Владимира вместе с детьми! Игра, история и приключения ждут вас на каждом шагу «Мы посетим 2 главных площади и 5 смотровых площадок, пройдем по владимирскому Арбату, увидим 2 древнейших собора, Золотые ворота и средневековые валы» 9 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града «Рассмотрим древние Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Экскурсия-погружение в прошлое Владимира Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое Начало: На Соборной площади 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности Начало: Возле Исторического музея «Здесь же поговорим о парадном въезде в город — Золотых воротах» 7 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 54 отзыва Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками «осмотрим белокаменные Золотые ворота, и я покажу, где крепились створы ворот» 10 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города Начало: У Золотых ворот «Услышите историю Золотых ворот и поймете, в чем уникальность этого редкого древнерусского памятника» 5 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 110 отзывов Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4 «Наша обзорная экскурсия начнется с осмотра главного памятника старины - Золотых ворот, затем мы переместимся к расположенной поблизости Троицкой церкви, после этого взберемся на крепостной вал, а потом осмотрим Водонапорную башню» Расписание: По договоренности от 3 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 150 отзывов Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей Начало: Ул. Дворянская, 4 «Мы увидим Золотые ворота, оборонительный земляной вал, главный храм Северо-Восточной Руси — Успенский собор, каменные кружева Дмитриевского собора» Расписание: Ежедневно по запросу от 4 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54 «Вы увидите Свято-Успенский собор, пройдете через Золотые ворота и узнаете о периоде Золотой Орды» Расписание: Ежедневно по запросу от 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 27 отзывов Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы «мы увидим легендарные Золотые Ворота 12 века и узнаем как их используют горожане в веке 21» Расписание: Смотрите календарь 1 600 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 2 часа 63 отзыва Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2 «Мы прогуляемся по его знаковым местам — от Золотых ворот до белокаменных соборов Кремля, поговорим о знаменитых уроженцах и насладимся панорамами города со смотровых площадок» 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 84 отзыва Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей Начало: Театральная площадь «Золотые ворота Почему их называют Золотыми, и куда же делись дубовые створы» Расписание: Ежедневно по договоренности 5 290 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 6 отзывов Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир «Вы послушаете рассказ о древней столице Северо-Восточной Руси и прогуляетесь по историческому центру, осмотрите Успенский собор, кремль, Золотые ворота, Соборную площадь, смотровые площадки и другие интересные места» Расписание: Любой день, любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4 «Мы пройдём пешком старый город, увидим постройки XII века: Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, земляной оборонительный вал» Расписание: Ежедневно с 9:00 от 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи Начало: Театральная площадь «Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи: Золотые Ворота Золотые Ворота, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима» Расписание: Ежедневно по запросу 10 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Владимир - столица и провинция Начало: Соборная площадь города Владимира Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00 5 000 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси» Начало: Собор Святого Розария «Мы пройдем сквозь Золотые ворота, как Екатерина II, но с нами не произойдет случившегося с ней курьеза» Расписание: В любое удобное время, в любой день 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64 «Закончим обсуждением Золотых ворот» 6 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры Начало: Ул. Дворянская, д. 2 «Познакомимся с владимирскими князьями Андреем Боголюбским, Всеволодом Большое Гнездо и полюбуемся собором Успения Божьей Матери, Золотыми Воротами, Дмитриевским Собором — жемчужинам владимирского белокаменного зодчества» 4 900 ₽ за всё до 10 чел.