Золотые ворота

Найдено 56 экскурсий в категории «Золотые Ворота» во Владимире, цены от 450 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
85 отзывов
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
«Рассмотрите Дмитриевский собор, пройдете под аркой Золотых ворот и полюбуетесь белоснежным Свято-Успенским кафедральным собором»
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:30
870 за человека
Владимир, город с историей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
50 отзывов
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
«Вы увидите ключевые места исторического центра: триумфальную арку — Золотые ворота, Свято-Успенский собор — сердце русской земли и загадочный Дмитриевский собор»
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760 за человека
Владимир сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
«Золотые ворота — памятник военной архитектуры и парадный вход стольного града»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Княжий град Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Знакомство с Владимиром начнется на Театральной площади, где вы увидите Золотые ворота, через которые Хан Батый мечтал триумфально войти в город»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800 за всё до 3 чел.
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
309 отзывов
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
«Узнаете почему Золотые ворота Владимира именно «золотые»»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345 за всё до 5 чел.
Владимир: погружение в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
200 отзывов
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь
«Вы увидите архитектурные шедевры Владимира домонгольского периода: кафедральный Свято-Успенский собор, загадочный Дмитриевский храм и Золотые ворота, служившие парадным въездом в древнюю столицу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 870 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
148 отзывов
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
«И конечно, я познакомлю вас с жемчужинами белокаменного зодчества — святыми Золотыми Воротами, кружевным Дмитровским собором и Успенским, ставшим образцом для многих храмов региона»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
«познакомитесь с историей и архитектурой белокаменных парадных Золотых ворот, узнаете, почему они стоят прямо посреди проезжей части»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Прогулка по центру Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
«Мы рассмотрим шедевры иностранных зодчих 12 века и загадаем желание под аркой Золотых ворот, о создании которых я расскажу»
13 июня в 13:30
14 июня в 16:30
10 950 за всё до 4 чел.
Два в одном: Владимир и Боголюбово
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
«В историческом сердце древнего Владимира вы полюбуетесь Дмитриевским собором с резными фасадами и Золотыми воротами, преграждавшими путь врагам многие столетия»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998 за всё до 4 чел.
Старый Владимир за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
186 отзывов
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
«Вы увидите главные достопримечательности города: Золотые ворота, Козлов вал, Спасский холм, Георгиевскую пешеходную улицу и Дмитриевский собор»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
«Вы осмотрите знаменитые Золотые Ворота и поймете, как их украшали огневым золочением»
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500 за всё до 10 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
27 отзывов
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Вы увидите мощные Золотые ворота и узнаете, как горожане используют их в 21 веке»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700 за человека
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
«У Золотых ворот вы узнаете, почему Владимир называют столицей средневековой Руси и что означает выражение «золотить огнем»»
19 июня в 09:00
21 июня в 15:30
5 000 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«вы поймете, куда пропало золото с Золотых ворот»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
Здравствуй, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
«Вы оцените главные достопримечательности города: оборонительные Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы XII века»
4 700 за всё до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
«Не обойдем вниманием историю триумфальной арки Владимира — Золотых ворот и аутентичного района Шалопаевки»
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.
Владимир: предания глубокой старины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
«Золотые ворота Владимира — парадный въезд в новую столицу»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Владимиру со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
«Полюбуетесь памятниками белокаменного зодчества: Золотыми воротами, Успенским и Дмитриевским соборами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 7 чел.
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
«Вы увидите знаменитые Золотые ворота и остатки крепостных валов»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с Владимиром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Знакомство с Владимиром: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Владимир - старинный город с богатой историей. Прогуляйтесь по его улицам, полюбуйтесь храмами и соборами, узнайте тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У Золотых ворот
«Вы рассмотрите знаменитые Золотые ворота и границы древнего города, обозначенные дошедшими до наших дней оборонительными валами»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
«Оцените резьбу статного Дмитриевского собора, оборонительные Золотые ворота и Троицкую церковь в неорусском стиле»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Уютная фотопрогулка по Владимиру
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Уникальная фотопрогулка по историческим местам Владимира с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира и сохраните воспоминания с профессиональными фотографиями
Начало: На Соборной площади
«Пройдем по пешеходной Георгиевской улочке и обязательно пофотографируемся на фоне Золотых ворот»
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
8 800 за всё до 6 чел.
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия-игра по Владимиру для школьных групп
Погрузитесь в увлекательное расследование и откройте секреты Владимира вместе с детьми! Игра, история и приключения ждут вас на каждом шагу
«Мы посетим 2 главных площади и 5 смотровых площадок, пройдем по владимирскому Арбату, увидим 2 древнейших собора, Золотые ворота и средневековые валы»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
9 990 за всё до 10 чел.
По Владимиру с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
«Рассмотрим древние Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
А если не хочется мёрзнуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
«Здесь же поговорим о парадном въезде в город — Золотых воротах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300 за всё до 10 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
«осмотрим белокаменные Золотые ворота, и я покажу, где крепились створы ворот»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 5 чел.
Неизведанный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Неизведанный Владимир: индивидуальная экскурсия по древним храмам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира, исследуя его скрытые уголки, древние храмы и живописные панорамы. Откройте для себя уникальные места города
Начало: У Золотых ворот
«Услышите историю Золотых ворот и поймете, в чем уникальность этого редкого древнерусского памятника»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 700 за всё до 10 чел.
Древний Владимир: путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
«Наша обзорная экскурсия начнется с осмотра главного памятника старины - Золотых ворот, затем мы переместимся к расположенной поблизости Троицкой церкви, после этого взберемся на крепостной вал, а потом осмотрим Водонапорную башню»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за человека
Старый Владимир за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
150 отзывов
Старый Владимир: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень хранит истории великих событий и выдающихся людей
Начало: Ул. Дворянская, 4
«Мы увидим Золотые ворота, оборонительный земляной вал, главный храм Северо-Восточной Руси — Успенский собор, каменные кружева Дмитриевского собора»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 350 за всё до 4 чел.
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
«Вы увидите Свято-Успенский собор, пройдете через Золотые ворота и узнаете о периоде Золотой Орды»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 4 чел.
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
27 отзывов
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
«мы увидим легендарные Золотые Ворота 12 века и узнаем как их используют горожане в веке 21»
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600 за билет
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
63 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Владимира
Начало: Театральная площадь: улица Дворянская, д. 2
«Мы прогуляемся по его знаковым местам — от Золотых ворот до белокаменных соборов Кремля, поговорим о знаменитых уроженцах и насладимся панорамами города со смотровых площадок»
12 июня в 11:30
900 за человека
Легенды древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
«Золотые ворота Почему их называют Золотыми, и куда же делись дубовые створы»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
«Вы послушаете рассказ о древней столице Северо-Восточной Руси и прогуляетесь по историческому центру, осмотрите Успенский собор, кремль, Золотые ворота, Соборную площадь, смотровые площадки и другие интересные места»
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
«Мы пройдём пешком старый город, увидим постройки XII века: Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, земляной оборонительный вал»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 5 чел.
Из Владимира в Боголюбово - шедевры архитектуры
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам
Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи
Начало: Театральная площадь
«Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи: Золотые Ворота Золотые Ворота, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима»
Расписание: Ежедневно по запросу
21 июня в 10:30
10 600 за всё до 5 чел.
Владимир - столица и провинция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Владимир - столица и провинция
Начало: Соборная площадь города Владимира
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 45 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
«Мы пройдем сквозь Золотые ворота, как Екатерина II, но с нами не произойдет случившегося с ней курьеза»
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 10 чел.
А если мерзнуть не хочется
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
«Закончим обсуждением Золотых ворот»
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью
Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
«Познакомимся с владимирскими князьями Андреем Боголюбским, Всеволодом Большое Гнездо и полюбуемся собором Успения Божьей Матери, Золотыми Воротами, Дмитриевским Собором — жемчужинам владимирского белокаменного зодчества»
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
4 900 за всё до 10 чел.
Прогулка в прошлое: по старинным улочкам Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка в прошлое: по старинным улочкам Владимира
Начало: Золотые ворота
«Памятники и смотровые площадки Мы пройдем по Соборной площади и взглянем на Золотые ворота — замечательный памятник оборонной архитектуры XII века»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    7 июня 2024
    Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
    Сергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетели на одном дыхании. Передвигались
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    на автомобиле Сергея, чтобы отдохнуть от вождения) Нам понравилось абсолютно все: и маршрут, и манера подачи информации, ориентированность на гостей, прекрасное чувство юмора) Рекомендуем однозначно!

    Сергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетелиСергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетелиСергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетели
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
    Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Всё отлично!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Владимир
    Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
  • В
    Вячеслав
    4 июня 2024
    Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
    Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Увлекательно, динамично, познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Золотые Ворота»

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  1. Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
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  3. Владимир сквозь столетия
  4. Княжий град Владимир
  5. Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
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