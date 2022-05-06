Что вас ожидает

Сердце города

Вы увидите архитектурные шедевры Владимира домонгольского периода: кафедральный Свято-Успенский собор, загадочный Дмитриевский храм и Золотые ворота, служившие парадным въездом в древнюю столицу. Пройдете по старинным улицам, оцените Земляные валы XII века и насладитесь великолепными видами на город и окрестности с четырех обзорных площадок.

Любопытные факты и легенды

Я расскажу, как небольшой городок Залесья стал столицей Северной Руси и каким образом один из его великих князей связан с резиденцией Деда Мороза. Помогу расшифровать послание предков на стенах изысканного дворцового храма и поясню, почему наш край называют «русской Ломбардией». Раскрою, что нашли на «владимирской рублевке ХIV века» и где хозяйничают призраки.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.