Владимир: погружение в прошлое

Увидеть все хиты древней столицы Руси на экспресс-прогулке по историческому центру

Индивидуальная
Владимир — старинный русский город, немного застенчивый и невероятно обаятельный.

Вы прогуляетесь по его тихим уютным улицам, рассмотрите белокаменные храмы великих князей и полюбуетесь панорамами обширной поймы реки Клязьма.

А я поделюсь местными удивительными фактами, преданиями и легендами.
Владимир: погружение в прошлое
Владимир: погружение в прошлое
Владимир: погружение в прошлое
Владимир: погружение в прошлое
Владимир: погружение в прошлое
Владимир: погружение в прошлое
Владимир: погружение в прошлое
Владимир: погружение в прошлое
Владимир: погружение в прошлое
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сердце города

Вы увидите архитектурные шедевры Владимира домонгольского периода: кафедральный Свято-Успенский собор, загадочный Дмитриевский храм и Золотые ворота, служившие парадным въездом в древнюю столицу. Пройдете по старинным улицам, оцените Земляные валы XII века и насладитесь великолепными видами на город и окрестности с четырех обзорных площадок.

Любопытные факты и легенды

Я расскажу, как небольшой городок Залесья стал столицей Северной Руси и каким образом один из его великих князей связан с резиденцией Деда Мороза. Помогу расшифровать послание предков на стенах изысканного дворцового храма и поясню, почему наш край называют «русской Ломбардией». Раскрою, что нашли на «владимирской рублевке ХIV века» и где хозяйничают призраки.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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