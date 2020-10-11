1 отзыв оставили туристы

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Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день

С интересом погрузиться в историю, узнать об уникальной архитектуре и полюбоваться наследием ЮНЕСКО

5
1 отзыв
Сергей
Сергей – Гид из Владимира
Это насыщенное путешествие по всем белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли — семь памятников! Вы побываете в соборах Владимира и Суздальском кремле; полюбуетесь самой лиричной русской церковью — Покрова на Нерли; заглянете в село Кидекша.

В рассказах перед вами оживут истории 📖 о князьях и зодчих, не ускользнут детали архитектуры и любопытные факты.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день

Что вас ожидает

Золотые ворота Владимира — парадный въезд в новую столицу. Я расскажу, как в древности медь золотили огнем и почему во Владимире Екатерину II некоторые ругают больше, чем хана Батыя.

Успенский собор Владимира: здесь вы узнаете, почему он справедливо считается главным храмом средневековой Руси и шедевром древнерусской живописи. Рассмотрите богатейший великокняжеский некрополь, «екатерининский» иконостас, фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.

Дмитровский собор Владимира — чудо белокаменной резьбы. Не сходя с одного места, мы увидим царя Давида, Александра Македонского и всадника без головы. А потом еще больше тысячи резных рельефов XII века. На примере этого храма я наглядно объясню вам, почему домонгольская Русь ближе к западной Европе, чем принято считать.

Палаты Андрея Боголюбского под Владимиром — уникальный памятник гражданской архитектуры домонгольского периода. Здесь вы узнаете, как Владимир обрел столичный статус и почему князь Андрей считается одним из самых противоречивых русских правителей.

Церковь Покрова на Нерли. Путь к ней лежит по заповедному лугу, а сама церковь ⛪ гармонично стоит на берегу речки. Вы насладитесь элегантной архитектурой и поймете значимость этого храма.

Суздальский кремль с Рождественским собором. Проходя по городу-музею, вы увидите старейший деревянный дом Суздаля, заберетесь на древние валы, восхититесь умению средневековых зодчих вписывать архитектуру в ландшафт и проверите время по часам 17 века.

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше — «проба белокаменного пера» Юрия Долгорукого. Мы обсудим, почему этого князя ценят на Владимиро-Суздальской земле, осмотрим древний омфалий и фрески 12 века.

В итоге за 8 часов вы получите полное и яркое представление о лучшей эпохе Владимиро-Суздальского княжества и о белокаменном зодчестве Северо-Восточной Руси.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Стоимость указана при проведении экскурсии 🧭 на вашем автомобиле 🚘 (в нем должно быть место для гида)
  • Если вы путешествуете без машины, то транспорт оплачивается дополнительно: седан Opel Astra (3 взр. или 3 взр. + 1 ребенок) — 3000 руб. ; минивэн (5 взр. или 5 взр. + 1 ребенок) — 7000 руб.
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Успенский собор — 150 руб., церковь Бориса и Глеба — 150 руб., Суздальский кремль с музейной частью — 60 руб. по территории или общий билет за 400 руб. Детям до 16 лет бесплатно.

Особенности формата

  • Начать экскурсию ⛳ можно во Владимире или Суздале
  • Эта экскурсия подходит для однодневной поездки из Москвы на высокоскоростном поезде 🚂 с прибытием во Владимир утром и вечерним отъездом обратно. Пожалуйста, проверьте расписание Ласточек/Стрижей во Владимир и обратно.
  • Указанные 7 достопримечательностей 🏛️ — это программа максимум. Маршрут может быть сокращен/дополнен/скорректирован по вашим пожеланиям. Например, вместо посещения церкви в Кидекше (3 км от Суздаля) можно провести больше времени в самом Суздале, посетив Спасо-Ефимиев монастырь и т. п.

Пожалуйста, не стесняйтесь уточнять все детали и непонятные моменты.

Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Привет всем путешественникам! Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Меня зовут Сергей, и я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова профессиональный не стыжусь, это не синоним слова скучный. Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание того, о чем говоришь, умение «поймать» настроение гостей. Могу красиво и подробно рассказать о белокаменном зодчестве, владимиро-суздальских святых и древних фресках. А если вы предпочитаете более неформальный вариант экскурсий, то можно просто остановиться на стаканчик кофе, поболтать о местной политике или превратностях туризма, поселфиться на валах и гулять, наслаждаясь лучшими видами в приятной компании.
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1 отзыв оставили туристы

11 октября 2020
Очень приятно было провести день на этой Экскурсии. Время пролетело мгновенно! Понятно, интересно и увлекательно.

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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