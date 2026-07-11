1 отзыв оставили туристы

6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные белокаменные памятники
- 📜 Интересные исторические факты
- 🏰 Посещение семи значимых достопримечательностей
- 👑 Истории о князьях и зодчих
- 🚗 Возможность путешествовать на своем авто
- 🌿 Прогулка по заповедному лугу
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Золотые ворота Владимира
- Успенский собор Владимира
- Дмитровский собор Владимира
- Палаты Андрея Боголюбского
- Церковь Покрова на Нерли
- Суздальский кремль
- Церковь Бориса и Глеба в Кидекше
Описание экскурсии
Золотые ворота Владимира — парадный въезд в новую столицу. Я расскажу, как в древности медь золотили огнём и почему во Владимире Екатерину II некоторые ругают больше, чем хана Батыя.
Успенский собор Владимира: здесь вы узнаете, почему он справедливо считается главным храмом средневековой Руси и шедевром древнерусской живописи. Рассмотрите богатейший великокняжеский некрополь, «екатерининский» иконостас, фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного.
Дмитровский собор Владимира — чудо белокаменной резьбы. Не сходя с одного места, мы увидим царя Давида, Александра Македонского и всадника без головы. А потом ещё больше тысячи резных рельефов 12 века. На примере этого храма я наглядно объясню вам, почему домонгольская Русь ближе к Европе и Византии, чем принято считать.
Палаты Андрея Боголюбского под Владимиром — уникальный памятник гражданской архитектуры домонгольского периода. Здесь вы узнаете, как Владимир обрёл столичный статус и почему князь Андрей считается одним из самых противоречивых русских правителей.
Церковь Покрова на Нерли. Та самая, «поэма в камне» из школьного учебника истории. Путь к ней лежит по заповедному лугу, а сама церковь гармонично стоит на берегу речки. Вы насладитесь элегантной архитектурой и поймёте значимость этого храма.
Суздальский кремль с Рождественским собором. Проходя по городу-музею, вы увидите старейший деревянный дом Суздаля, заберётесь на древние валы, восхититесь умению средневековых зодчих вписывать архитектуру в ландшафт и проверите время по часам 17 века.
Церковь Бориса и Глеба в Кидекше — «проба белокаменного пера» Юрия Долгорукого. Мы обсудим, почему этого князя ценят на Владимиро-Суздальской земле, увидим древний омфалий и крест с головой Адама, поспорим об итальянцах в России.
В итоге за 8 часов вы получите полное и яркое представление о лучшей эпохе Владимиро-Суздальского княжества и о белокаменном зодчестве Северо-Восточной Руси.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включён трансфер на авто гида.
- Если вы путешествуете большой компанией (>4 человек) и/или у вас есть свой транспорт, напишите об этом в заказе.
- Входные билеты не включены в стоимость: Успенский собор — 350 руб., церковь Бориса и Глеба — 250 руб., Рождественский собор 12 века в Суздале — 350 руб. Детям до 14 и многодетным семьям вход бесплатный. Для гида отдельный билет не нужен.
Особенности формата
- Эта экскурсия подходит для однодневной поездки из Москвы на высокоскоростном поезде с прибытием во Владимир утром и вечерним отъездом обратно. Пожалуйста, проверьте расписание Ласточек/Стрижей во Владимир и обратно.
- Указанные 7 достопримечательностей — это программа максимум. Маршрут может быть сокращен/дополнен/скорректирован по вашим пожеланиям. Например, вместо посещения церкви в Кидекше (3 км от Суздаля) можно провести больше времени в самом Суздале, посетив Спасо-Ефимиев монастырь и т. п.
- К сожалению, экскурсия не может быть проведена для путешественников с животными.
Пожалуйста, не стесняйтесь уточнять все детали и непонятные моменты.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо Сергею!
Если вы хотите незабываемо провести день и охватить сразу четыре пункта, то однозначно рекомендую программу и данного гида.