1 отзыв оставили туристы

Сейчас август — это идеальное время.

Лучше всего посещать экскурсию в июне, июле и августе, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время дни длинные и тёплые, что позволяет максимально насладиться красотой архитектуры и природы. В апреле, мае, сентябре и октябре также комфортно, но может быть прохладнее, а осенью - дождливее. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может усложнить передвижение и уменьшить время на открытом воздухе.

Это насыщенное путешествие по всем белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли - семь памятников! Вы побываете в соборах Владимира и Суздальском кремле; полюбуетесь самой лиричной русской церковью - Покрова на Нерли; заглянете

в село Кидекша. В рассказах перед вами оживут истории о князьях и зодчих, не ускользнут детали архитектуры и любопытные факты. Золотые ворота Владимира, Успенский и Дмитровский соборы, палаты Андрея Боголюбского, церковь Покрова на Нерли, Суздальский кремль и церковь Бориса и Глеба в Кидекше - всё это ждёт вас в одном дне. За 8 часов вы получите полное и яркое представление о лучшей эпохе Владимиро-Суздальского княжества и о белокаменном зодчестве Северо-Восточной Руси

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Золотые ворота Владимира — парадный въезд в новую столицу. Я расскажу, как в древности медь золотили огнём и почему во Владимире Екатерину II некоторые ругают больше, чем хана Батыя.

Успенский собор Владимира: здесь вы узнаете, почему он справедливо считается главным храмом средневековой Руси и шедевром древнерусской живописи. Рассмотрите богатейший великокняжеский некрополь, «екатерининский» иконостас, фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного.

Дмитровский собор Владимира — чудо белокаменной резьбы. Не сходя с одного места, мы увидим царя Давида, Александра Македонского и всадника без головы. А потом ещё больше тысячи резных рельефов 12 века. На примере этого храма я наглядно объясню вам, почему домонгольская Русь ближе к Европе и Византии, чем принято считать.

Палаты Андрея Боголюбского под Владимиром — уникальный памятник гражданской архитектуры домонгольского периода. Здесь вы узнаете, как Владимир обрёл столичный статус и почему князь Андрей считается одним из самых противоречивых русских правителей.

Церковь Покрова на Нерли. Та самая, «поэма в камне» из школьного учебника истории. Путь к ней лежит по заповедному лугу, а сама церковь гармонично стоит на берегу речки. Вы насладитесь элегантной архитектурой и поймёте значимость этого храма.

Суздальский кремль с Рождественским собором. Проходя по городу-музею, вы увидите старейший деревянный дом Суздаля, заберётесь на древние валы, восхититесь умению средневековых зодчих вписывать архитектуру в ландшафт и проверите время по часам 17 века.

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше — «проба белокаменного пера» Юрия Долгорукого. Мы обсудим, почему этого князя ценят на Владимиро-Суздальской земле, увидим древний омфалий и крест с головой Адама, поспорим об итальянцах в России.

В итоге за 8 часов вы получите полное и яркое представление о лучшей эпохе Владимиро-Суздальского княжества и о белокаменном зодчестве Северо-Восточной Руси.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включён трансфер на авто гида.

Если вы путешествуете большой компанией (>4 человек) и/или у вас есть свой транспорт, напишите об этом в заказе.

Входные билеты не включены в стоимость: Успенский собор — 350 руб., церковь Бориса и Глеба — 250 руб., Рождественский собор 12 века в Суздале — 350 руб. Детям до 14 и многодетным семьям вход бесплатный. Для гида отдельный билет не нужен.

Особенности формата

Эта экскурсия подходит для однодневной поездки из Москвы на высокоскоростном поезде с прибытием во Владимир утром и вечерним отъездом обратно. Пожалуйста, проверьте расписание Ласточек/Стрижей во Владимир и обратно.

Указанные 7 достопримечательностей — это программа максимум. Маршрут может быть сокращен/дополнен/скорректирован по вашим пожеланиям. Например, вместо посещения церкви в Кидекше (3 км от Суздаля) можно провести больше времени в самом Суздале, посетив Спасо-Ефимиев монастырь и т. п.

К сожалению, экскурсия не может быть проведена для путешественников с животными.

Пожалуйста, не стесняйтесь уточнять все детали и непонятные моменты.