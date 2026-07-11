1 отзыв оставили туристы

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Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день

Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Это насыщенное путешествие по всем белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли - семь памятников! Вы побываете в соборах Владимира и Суздальском кремле; полюбуетесь самой лиричной русской церковью - Покрова на Нерли; заглянете
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в село Кидекша.

В рассказах перед вами оживут истории о князьях и зодчих, не ускользнут детали архитектуры и любопытные факты.

Золотые ворота Владимира, Успенский и Дмитровский соборы, палаты Андрея Боголюбского, церковь Покрова на Нерли, Суздальский кремль и церковь Бориса и Глеба в Кидекше - всё это ждёт вас в одном дне.

За 8 часов вы получите полное и яркое представление о лучшей эпохе Владимиро-Суздальского княжества и о белокаменном зодчестве Северо-Восточной Руси

5
46 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные белокаменные памятники
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🏰 Посещение семи значимых достопримечательностей
  • 👑 Истории о князьях и зодчих
  • 🚗 Возможность путешествовать на своем авто
  • 🌿 Прогулка по заповедному лугу

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посещать экскурсию в июне, июле и августе, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время дни длинные и тёплые, что позволяет максимально насладиться красотой архитектуры и природы. В апреле, мае, сентябре и октябре также комфортно, но может быть прохладнее, а осенью - дождливее. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может усложнить передвижение и уменьшить время на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день

Что можно увидеть

  • Золотые ворота Владимира
  • Успенский собор Владимира
  • Дмитровский собор Владимира
  • Палаты Андрея Боголюбского
  • Церковь Покрова на Нерли
  • Суздальский кремль
  • Церковь Бориса и Глеба в Кидекше

Описание экскурсии

Золотые ворота Владимира — парадный въезд в новую столицу. Я расскажу, как в древности медь золотили огнём и почему во Владимире Екатерину II некоторые ругают больше, чем хана Батыя.

Успенский собор Владимира: здесь вы узнаете, почему он справедливо считается главным храмом средневековой Руси и шедевром древнерусской живописи. Рассмотрите богатейший великокняжеский некрополь, «екатерининский» иконостас, фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного.

Дмитровский собор Владимира — чудо белокаменной резьбы. Не сходя с одного места, мы увидим царя Давида, Александра Македонского и всадника без головы. А потом ещё больше тысячи резных рельефов 12 века. На примере этого храма я наглядно объясню вам, почему домонгольская Русь ближе к Европе и Византии, чем принято считать.

Палаты Андрея Боголюбского под Владимиром — уникальный памятник гражданской архитектуры домонгольского периода. Здесь вы узнаете, как Владимир обрёл столичный статус и почему князь Андрей считается одним из самых противоречивых русских правителей.

Церковь Покрова на Нерли. Та самая, «поэма в камне» из школьного учебника истории. Путь к ней лежит по заповедному лугу, а сама церковь гармонично стоит на берегу речки. Вы насладитесь элегантной архитектурой и поймёте значимость этого храма.

Суздальский кремль с Рождественским собором. Проходя по городу-музею, вы увидите старейший деревянный дом Суздаля, заберётесь на древние валы, восхититесь умению средневековых зодчих вписывать архитектуру в ландшафт и проверите время по часам 17 века.

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше — «проба белокаменного пера» Юрия Долгорукого. Мы обсудим, почему этого князя ценят на Владимиро-Суздальской земле, увидим древний омфалий и крест с головой Адама, поспорим об итальянцах в России.

В итоге за 8 часов вы получите полное и яркое представление о лучшей эпохе Владимиро-Суздальского княжества и о белокаменном зодчестве Северо-Восточной Руси.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включён трансфер на авто гида.
  • Если вы путешествуете большой компанией (>4 человек) и/или у вас есть свой транспорт, напишите об этом в заказе.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Успенский собор — 350 руб., церковь Бориса и Глеба — 250 руб., Рождественский собор 12 века в Суздале — 350 руб. Детям до 14 и многодетным семьям вход бесплатный. Для гида отдельный билет не нужен.

Особенности формата

  • Эта экскурсия подходит для однодневной поездки из Москвы на высокоскоростном поезде с прибытием во Владимир утром и вечерним отъездом обратно. Пожалуйста, проверьте расписание Ласточек/Стрижей во Владимир и обратно.
  • Указанные 7 достопримечательностей — это программа максимум. Маршрут может быть сокращен/дополнен/скорректирован по вашим пожеланиям. Например, вместо посещения церкви в Кидекше (3 км от Суздаля) можно провести больше времени в самом Суздале, посетив Спасо-Ефимиев монастырь и т. п.
  • К сожалению, экскурсия не может быть проведена для путешественников с животными.

Пожалуйста, не стесняйтесь уточнять все детали и непонятные моменты.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 4358 туристов
Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова «профессиональный» не стыжусь, это не синоним слова «скучный». Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание
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того, о чем говоришь, умение «поймать» настроение гостей. Могу красиво и подробно рассказать о белокаменном зодчестве, владимиро-суздальских святых и древних фресках. А если вы предпочитаете более неформальный вариант экскурсий, то можно просто остановиться на стаканчик кофе, поболтать о местной политике или превратностях туризма, поселфиться на валах и гулять, наслаждаясь лучшими видами в приятной компании.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
3
2
1
Люция
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный маршрут, рассказ без шаблонов; Сергея очень приятно слушать. Он внимателен, отзывчив, следит за комфортом и умело варьирует историю, интересные факты и показывает красивые виды мест.
Огромное спасибо Сергею!
Если вы хотите незабываемо провести день и охватить сразу четыре пункта, то однозначно рекомендую программу и данного гида.
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный+2
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
2 июля 2026 года навсегда запомнится как день шикарного приключения с увлекательным погружением в историю! Выверенный
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А
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии "Белокаменный детокс"! Мы были вдвоём с мамой, и это была просто чудесная экскурсия. Сергей — замечательный гид и рассказчик, он с таким теплом, воодушевлением, вдохновением
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и любовью говорит о своём городе, князе Андрее и его наследии! Поездка прошла на одном дыхании: легко, интересно и совсем не утомительно. Организована поездка очень хорошо: комфортное авто, недорогое вкусное питание в месте стоянки для отдыха. Сергей очень вежливый, обходительный и внимательный. Однозначно рекомендую».

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Татьяна
Хочу выразить огроооомную благодарность Сергею за экскурсию. Впечатления останутся на долгое время. Учел все наши пожелания и возможности. Очень интересно рассказывает, дополняя свой рассказ не только важными фактами, но и неизвестными событиями из обычной жизни известных жителей. Удобный и комфортабельный автомобиль. Буду советовать всем знакомым.
Хочу выразить огроооомную благодарность Сергею за экскурсию. Впечатления останутся на долгое время. Учел все наши пожелания
Хочу выразить огроооомную благодарность Сергею за экскурсию. Впечатления останутся на долгое время. Учел все наши пожелания
Хочу выразить огроооомную благодарность Сергею за экскурсию. Впечатления останутся на долгое время. Учел все наши пожелания
Хочу выразить огроооомную благодарность Сергею за экскурсию. Впечатления останутся на долгое время. Учел все наши пожелания
Хочу выразить огроооомную благодарность Сергею за экскурсию. Впечатления останутся на долгое время. Учел все наши пожелания
Хочу выразить огроооомную благодарность Сергею за экскурсию. Впечатления останутся на долгое время. Учел все наши пожелания
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Евгений
Хочу выразить благодарность Сергею за отлично проведенную интересную экскурсию. Сергей отлично знает историю родного края, но и не только. Материал предоставляется увлекательно, не занудно. За 7 с лишним часов ни разу не заскучали и не устали.
Хочу выразить благодарность Сергею за отлично проведенную интересную экскурсию. Сергей отлично знает историю родного края, но
Хочу выразить благодарность Сергею за отлично проведенную интересную экскурсию. Сергей отлично знает историю родного края, но
Хочу выразить благодарность Сергею за отлично проведенную интересную экскурсию. Сергей отлично знает историю родного края, но
Хочу выразить благодарность Сергею за отлично проведенную интересную экскурсию. Сергей отлично знает историю родного края, но
Хочу выразить благодарность Сергею за отлично проведенную интересную экскурсию. Сергей отлично знает историю родного края, но
Хочу выразить благодарность Сергею за отлично проведенную интересную экскурсию. Сергей отлично знает историю родного края, но
Хочу выразить благодарность Сергею за отлично проведенную интересную экскурсию. Сергей отлично знает историю родного края, но
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И
Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. Было весело (как бы странно это ни звучало применительно к экскурсии по храмам) и познавательно.
Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. Было
Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. Было
Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. Было
Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. Было
Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. Было
Прекрасная экскурсия, насыщенная, интересная. Организатор Сергей грамотно адаптирует материал и подачу с учетом иниересов туристов. Было
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Ольга
Полный восторг от экскурсии! Весело, интересно, разнообразно. Сергей- прекрасный рассказчик, время в поездке пролетело незаметно. Обошли и знаковые места Владимира, и съездили в Покрова на Нерли, и полдня провели в
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Суздали, и храм в Кидекше увидели! В общем, не было ни одной достопримечательности, которая бы не понравилась по дороге. Отдельно отмечу комфортное передвижение на авто Сергея и его готовность в любой момент остановиться, если нам хотелось пофотографировать необычные деревянные дома с красивыми наличниками.

Полный восторг от экскурсии! Весело, интересно, разнообразно. Сергей- прекрасный рассказчик, время в поездке пролетело незаметно. Обошли
Полный восторг от экскурсии! Весело, интересно, разнообразно. Сергей- прекрасный рассказчик, время в поездке пролетело незаметно. Обошли
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