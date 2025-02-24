Владимир: легенды древнего города

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где вас ждут легендарные соборы, Золотые ворота и уникальные истории местных жителей
На индивидуальной экскурсии по Владимиру гости увидят Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, прогуляются по княжеским дворам и насладятся видами со смотровых площадок.

На Георгиевской улочке они познакомятся с местным шалопаем и узнают о происхождении Владимирской вишни.

Погружение в атмосферу древнего города и знакомство с его легендами сделают это путешествие незабываемым
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные архитектурные памятники
  • 🌉 Впечатляющие панорамы города
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🎭 Знакомство с местным фольклором
  • 👑 Прогулка по княжеским дворам
Владимир: легенды древнего города
Владимир: легенды древнего города
Владимир: легенды древнего города
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Что можно увидеть

  • Золотые ворота
  • Успенский кафедральный собор
  • Дмитриевский собор

Описание экскурсии

Вы посмотрите главные достопримечательности — Золотые ворота, Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор. Посетите три смотровые площадки и пройдётесь по трём княжеским дворам. На старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем.

Узнаете, кто основал город и почему ворота — золотые. Услышите, откуда взялась Владимирская вишня, и познакомитесь с местными легендами и байками.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
24 фев 2025
Рекомендую!!! Были на экскурсии «Владимир: легенды древнего города» с Корнеем. Узнали много интересного о городе, увидели его красоту и уникальность. Рассказ был интересен и взрослым и детям. Прекрасно выстроен маршрут, мягкий темп, взаимный диалог.
Т
8 янв 2025
Прекрасная гид Елена! Группа наша была разновозрастная, дети вели себя по-разному. Елена подстроилась под нас и очень тактично себя вела при капризах детей. Материал полезный и интересный.

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