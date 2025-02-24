На индивидуальной экскурсии по Владимиру гости увидят Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, прогуляются по княжеским дворам и насладятся видами со смотровых площадок.
На Георгиевской улочке они познакомятся с местным шалопаем и узнают о происхождении Владимирской вишни.
Погружение в атмосферу древнего города и знакомство с его легендами сделают это путешествие незабываемым
На Георгиевской улочке они познакомятся с местным шалопаем и узнают о происхождении Владимирской вишни.
Погружение в атмосферу древнего города и знакомство с его легендами сделают это путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 🌉 Впечатляющие панорамы города
- 📜 Интересные исторические факты
- 🎭 Знакомство с местным фольклором
- 👑 Прогулка по княжеским дворам
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
- Золотые ворота
- Успенский кафедральный собор
- Дмитриевский собор
Описание экскурсии
Вы посмотрите главные достопримечательности — Золотые ворота, Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор. Посетите три смотровые площадки и пройдётесь по трём княжеским дворам. На старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем.
Узнаете, кто основал город и почему ворота — золотые. Услышите, откуда взялась Владимирская вишня, и познакомитесь с местными легендами и байками.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 1532 туристов
Привет, я — Таня, аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем: — обзорнуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
24 фев 2025
Рекомендую!!! Были на экскурсии «Владимир: легенды древнего города» с Корнеем. Узнали много интересного о городе, увидели его красоту и уникальность. Рассказ был интересен и взрослым и детям. Прекрасно выстроен маршрут, мягкий темп, взаимный диалог.
Т
Татьяна
8 янв 2025
Прекрасная гид Елена! Группа наша была разновозрастная, дети вели себя по-разному. Елена подстроилась под нас и очень тактично себя вела при капризах детей. Материал полезный и интересный.
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