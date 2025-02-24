На индивидуальной экскурсии по Владимиру гости увидят Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, прогуляются по княжеским дворам и насладятся видами со смотровых площадок. На Георгиевской улочке они познакомятся с местным шалопаем и узнают о происхождении Владимирской вишни. Погружение в атмосферу древнего города и знакомство с его легендами сделают это путешествие незабываемым

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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Вы посмотрите главные достопримечательности — Золотые ворота, Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор. Посетите три смотровые площадки и пройдётесь по трём княжеским дворам. На старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем.

Узнаете, кто основал город и почему ворота — золотые. Услышите, откуда взялась Владимирская вишня, и познакомитесь с местными легендами и байками.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов команды