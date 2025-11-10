3 день

Суздаль

Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».

11:30 Отправление в Суздаль. Путевая информация.

Дегустация 10 сортов Суздальской медовухи в Дегустационном зале Суздальская медовуха, который находится в самом центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).

Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены.

Новогодняя экскурсия по Суздалю с возможностью окунуться в атмосферу настоящей русской зимней сказки и почувствовать дух древнего города в праздничные дни.

С осмотром главных достопримечательностей: Суздальского Кремля, Торговой площади, Ризоположенского монастыря XIII века с Преподобенской колокольней, Покровского монастыря XIV века.

Свободное время в центре города, где можно будет насладиться народными гуляниями, попробовать традиционные угощения и сделать памятные фотографии на фоне сказочных декораций.

17:00 Возвращение во Владимир.

Свободное время.

Праздничный ужин в ресторане отеля.

Праздничный ужин в ресторане отеля.

