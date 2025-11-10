Проведите новогодние выходные интересно и насыщенно! Вас ждут архитектурные шедевры Владимира, прогулка по Суздальскому кремлю, дегустация суздальской медовухи, поездка на родину Ильи Муромца, а также новогодний банкет с развлекательной программой.
Программа тура по дням
Владимир - Новогодний банкет
08:00-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Владимиру с возможностью погрузиться в атмосферу волшебства и праздничного настроения.
Вас ждет путешествие по историческим улицам, украшенным яркими гирляндами и праздничными инсталляциями с осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.
Прогулка по ул. Георгиевская – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.
Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо», г. Владимир – 2 ночи.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года.
21:00-22:00 Сбор гостей в банкетном зале.
21:00-22:30 Фотопроект «Новогодняя сказка».
Новогодний банкет «Новогоднее путешествие по-русски»:
В исконно русский новый год — икра ложками, а веселье рекой. Ждём на традиционно русские застолье и посиделки!
В программе вечера:
- выступление шоу-группы NeFormat33;
- выступление блистательного шоу балета;
- поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
- речь Президента (прямое включение);
- бой курантов. Новый год 2026!
- фаер-шоу «Новогодний огонёк» проводит 2025 год (площадка проведения на улице);
- розыгрыш супер-приза от АМАКС «Золотое кольцо» — уик-энд на одном из курортов сети «АМАКС» на двоих.
Ознакомиться с меню новогоднего банкета можно в разделе «Важно знать».
Суздаль
Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».
11:30 Отправление в Суздаль. Путевая информация.
Дегустация 10 сортов Суздальской медовухи в Дегустационном зале Суздальская медовуха, который находится в самом центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).
Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены.
Новогодняя экскурсия по Суздалю с возможностью окунуться в атмосферу настоящей русской зимней сказки и почувствовать дух древнего города в праздничные дни.
С осмотром главных достопримечательностей: Суздальского Кремля, Торговой площади, Ризоположенского монастыря XIII века с Преподобенской колокольней, Покровского монастыря XIV века.
Свободное время в центре города, где можно будет насладиться народными гуляниями, попробовать традиционные угощения и сделать памятные фотографии на фоне сказочных декораций.
17:00 Возвращение во Владимир.
Свободное время.
Праздничный ужин в ресторане отеля.
Ознакомиться с меню праздничного ужина можно в разделе «Важно знать».
Муром. Завершение тура
Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».
09:00 Отправление в Муром. Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Мурому. В зимнее время Муром превращается в настоящую праздничную сказку, где история и традиции переплетаются с волшебной атмосферой зимних праздников.
В программе:
- Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи — покровителей любви и брака;
- Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница»;
- Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей, икона Иверской Божией Матери, икона Знамения Божией Матери, икона Николая Чудотворца.
В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
Обед «на посошок» в кафе города.
16:00 Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 44 900 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 12 900 рублей.
Скидка для взрослого / ребенка до 12 лет на дополнительном месте – 1000 / 7000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи. В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- Новогодний банкет с развлекательной программой
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть о программе тура?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Какое меню у новогоднего банкета в гостинице?
Меню новогоднего банкета
Холодные закуски:
- овощная тарелка 20/20/20/15/15/10/2 гр (огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, редис, салат листовой, зелень);
- разносолы 15/15/15/10/10/2 гр (солёные помидоры, солёные огурцы, квашеная капуста, маринованный чеснок, солёная черемша, зелень);
- мясная тарелка 20/20/20/20/10/10/2 гр (колбаса с/к, куриный рулет, буженина, карбонад, помидоры черри, лист салата, зелень);
- рыбная тарелка 20/20/20/10/5/2 гр (семга с/с, масляная х/к, скумбрия с/с, лимон, зелень, маслины);
- сырная тарелка 20/20/20/20/10/30/10/1 гр (гауда, моцарелла, камамбер, маасдам, грецкий орех, виноград, мёд, мята);
- новогодний студень 1/50 гр (говядина, свинина, лук, морковь);
- салат «Оливье» 1/70 гр (картофель, морковь, огурец, отварная говядина, горошек, майонез, лук зелёный);
- горбушка с икрой 1/30 гр (багет, сливочное масло, икра лососевая);
Салат:
- новогодняя шуба 1/200 гр (свёкла, сельдь, картофель, морковь, яйцо, лук, майонез, зелень);
Горячие закуски:
- фаршированная щука 1/100 гр (щука, лук, морковь, перец);
Основное блюдо:
- мясо по‑владимирски 1/170 гр (свиная шея, сыр, помидоры, лук, горчица, майонез);
- картофельные дольки 1/100 гр;
Десерт:
- снежный медовик 1/100 гр;
- фруктовая ваза 1/400 гр (2 вида винограда, ананас, мандарины);
Хлеб, напитки:
- хлеб ржаной/пшеничный 1/70 гр;
- морс облепиховый 1/200 мл;
- вода с лимоном 1/500 мл;
- допускаются свои напитки (без пробкового сбора).
Детское меню
Холодные закуски и салаты:
- овощная палитра 10/10/10/10/10/10/2 гр (огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, редис, салат листовой, зелень);
- мясное ассорти 10/10/10/10/10/10/2 гр (колбаса с/к, куриный рулет, буженина, карбонад, помидоры черри, лист салата, зелень);
- сырная тарелка 10/10/10/10/10/10/10/1 гр (гауда, моцарелла, камамбер, маасдам, грецкий орех, виноград, мёд, мята);
Салаты:
- Цезарь с курицей 1/150 гр (запеченное куриное филе, айсберг пармезан, сухарики, соус «Цезарь»);
Горячие закуски:
- мини‑пицца 1/100 гр (сыр моцарелла, колбаса п/к, помидоры, соус);
Основное блюдо:
- курица по‑Владимирски 1/100 гр (филе куриное, помидоры, сыр российский, майонез);
- картофель фри с кетчупом 100/30 гр;
Хлеб:
- хлеб ржаной/пшеничный 1/70 гр;
Десерт:
- снежный медовик 1/100 гр;
- фруктовая ваза 1/200 гр (2 вида винограда, ананас, мандарины);
Напитки:
- морс облепиховый 1/200 гр;
- сладкий подарок.
Какое меню у праздничного ужина в гостинице?
Основное меню праздничного ужина
Холодные закуски:
- овощная тарелка 15/15/15/15/15/10/2 гр (огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, редис, салат листовой, зелень);
- разносолы 15/15/15/10/10/2 гр (солёные помидоры, солёные огурцы, квашеная капуста, маринованный чеснок, солёная черемша, зелень);
- мясная тарелка 15/15/15/15/10/10/2 гр (колбаса с/к, куриный рулет, буженина, карбонад, помидоры черри, лист салата, зелень);
- сырная тарелка 15/15/15/10/30/10/1 гр (гауда, моцарелла, камамбер, маасдам, грецкий орех, виноград, мёд, мята);
- селёдочка по‑домашнему 120/100/30/30/5 гр (сельдь с\с, обжаренный картофель, горчичный соус, лук зеленый, зелень);
- фруктовая ваза 1/200 гр (виноград, ананас, мандарины);
- салат «Снежный» 1/70 гр (отварные кальмары, крабовые палочки, яйцо, майонез, лук зелёный, икра лососевая);
Салат:
- Цезарь с курицей 1/200 гр (запеченное куриное филе, салат айсберг, сыр пармезан, сухарики, томаты черри, соус «Цезарь»);
Горячие закуски:
- корзинка с курицей и грибами 70/20 гр (филе куриное, шампиньоны, сыр, сливки, зелень);
Горячие блюда:
- медальоны из свиной вырезки в беконе, подаются с картофелем бэби и соусом сацебели 120/150/30 гр;
Хлеб, напитки:
- хлеб ржаной/пшеничный 1/70 гр (по 2 кусочка каждого вида);
- морс клюквенный 0,2 л;
- вода с лимоном 0,5 л.
Детское меню
Холодные закуски:
- овощная палитра 10/10/10/10/10/10/2 гр (огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, редис, салат листовой, зелень);
- мясное ассорти 10/10/10/10/10/10/2 гр (колбаса с/к, куриный рулет, буженина, карбонад, помидоры черри, лист салата, зелень);
- сырная тарелка 10/10/10/10/10/10/10/1 гр (гауда, моцарелла, камамбер, маасдам, грецкий орех, виноград, мёд, мята);
Салат:
- Цезарь с курицей 1/200 гр (запеченное куриное филе, айсберг, пармезан, сухарики, соус «Цезарь»);
Горячие закуски:
- мини‑пицца 1/100 гр (сыр моцарелла, колбаса п/к, помидоры, соус);
Основное блюдо:
- наггетсы 1/100 гр;
- картофель фри с кетчупом 100/30 гр;
Хлеб:
- хлеб ржаной/пшеничный 1/70 гр;
Десерт, напиток:
- морс клюквенный 1/200 гр;
- ассорти из мини‑пирожных 75/40/30 гр (торт «Три шоколада», профитроли со сливками, безе).