Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 3 дня

Новый год в русском стиле
Приглашаем вас в праздничный тур «Новый год в русском стиле», который пройдет по живописным городам Золотого кольца России: Владимиру, Суздалю и Мурому.

Проведите новогодние выходные интересно и насыщенно! Вас ждут архитектурные шедевры Владимира, прогулка по Суздальскому кремлю, дегустация суздальской медовухи, поездка на родину Ильи Муромца, а также новогодний банкет с развлекательной программой.
Ближайшие даты:
31
дек

Программа тура по дням

1 день

Владимир - Новогодний банкет

08:00-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Владимиру с возможностью погрузиться в атмосферу волшебства и праздничного настроения.

Вас ждет путешествие по историческим улицам, украшенным яркими гирляндами и праздничными инсталляциями с осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.

Прогулка по ул. Георгиевская – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.

Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо», г. Владимир – 2 ночи.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года.

21:00-22:00 Сбор гостей в банкетном зале.

21:00-22:30 Фотопроект «Новогодняя сказка».

Новогодний банкет «Новогоднее путешествие по-русски»:

В исконно русский новый год — икра ложками, а веселье рекой. Ждём на традиционно русские застолье и посиделки!

В программе вечера:

  • выступление шоу-группы NeFormat33;
  • выступление блистательного шоу балета;
  • поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;
  • речь Президента (прямое включение);
  • бой курантов. Новый год 2026!
  • фаер-шоу «Новогодний огонёк» проводит 2025 год (площадка проведения на улице);
  • розыгрыш супер-приза от АМАКС «Золотое кольцо» — уик-энд на одном из курортов сети «АМАКС» на двоих.

Ознакомиться с меню новогоднего банкета можно в разделе «Важно знать».

2 день

Суздаль

Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».

11:30 Отправление в Суздаль. Путевая информация.

Дегустация 10 сортов Суздальской медовухи в Дегустационном зале Суздальская медовуха, который находится в самом центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).

Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены.

Новогодняя экскурсия по Суздалю с возможностью окунуться в атмосферу настоящей русской зимней сказки и почувствовать дух древнего города в праздничные дни.

С осмотром главных достопримечательностей: Суздальского Кремля, Торговой площади, Ризоположенского монастыря XIII века с Преподобенской колокольней, Покровского монастыря XIV века.

Свободное время в центре города, где можно будет насладиться народными гуляниями, попробовать традиционные угощения и сделать памятные фотографии на фоне сказочных декораций.

17:00 Возвращение во Владимир.

Свободное время.

Праздничный ужин в ресторане отеля.

Ознакомиться с меню праздничного ужина можно в разделе «Важно знать».

3 день

Муром. Завершение тура

Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».

09:00 Отправление в Муром. Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Мурому. В зимнее время Муром превращается в настоящую праздничную сказку, где история и традиции переплетаются с волшебной атмосферой зимних праздников.

В программе:

  • Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи — покровителей любви и брака;
  • Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница»;
  • Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей, икона Иверской Божией Матери, икона Знамения Божией Матери, икона Николая Чудотворца.

В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.

Обед «на посошок» в кафе города.

16:00 Отправление в Москву.

21:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 44 900 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 12 900 рублей.

Скидка для взрослого / ребенка до 12 лет на дополнительном месте – 1000 / 7000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир

2 ночи

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского.

В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.

Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.

Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи. В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
  • Новогодний банкет с развлекательной программой
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть о программе тура?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Какое меню у новогоднего банкета в гостинице?

Меню новогоднего банкета

Холодные закуски:

  • овощная тарелка 20/20/20/15/15/10/2 гр (огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, редис, салат листовой, зелень);
  • разносолы 15/15/15/10/10/2 гр (солёные помидоры, солёные огурцы, квашеная капуста, маринованный чеснок, солёная черемша, зелень);
  • мясная тарелка 20/20/20/20/10/10/2 гр (колбаса с/к, куриный рулет, буженина, карбонад, помидоры черри, лист салата, зелень);
  • рыбная тарелка 20/20/20/10/5/2 гр (семга с/с, масляная х/к, скумбрия с/с, лимон, зелень, маслины);
  • сырная тарелка 20/20/20/20/10/30/10/1 гр (гауда, моцарелла, камамбер, маасдам, грецкий орех, виноград, мёд, мята);
  • новогодний студень 1/50 гр (говядина, свинина, лук, морковь);
  • салат «Оливье» 1/70 гр (картофель, морковь, огурец, отварная говядина, горошек, майонез, лук зелёный);
  • горбушка с икрой 1/30 гр (багет, сливочное масло, икра лососевая);

Салат:

  • новогодняя шуба 1/200 гр (свёкла, сельдь, картофель, морковь, яйцо, лук, майонез, зелень);

Горячие закуски:

  • фаршированная щука 1/100 гр (щука, лук, морковь, перец);

Основное блюдо:

  • мясо по‑владимирски 1/170 гр (свиная шея, сыр, помидоры, лук, горчица, майонез);
  • картофельные дольки 1/100 гр;

Десерт:

  • снежный медовик 1/100 гр;
  • фруктовая ваза 1/400 гр (2 вида винограда, ананас, мандарины);

Хлеб, напитки:

  • хлеб ржаной/пшеничный 1/70 гр;
  • морс облепиховый 1/200 мл;
  • вода с лимоном 1/500 мл;
  • допускаются свои напитки (без пробкового сбора).

Детское меню

Холодные закуски и салаты:

  • овощная палитра 10/10/10/10/10/10/2 гр (огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, редис, салат листовой, зелень);
  • мясное ассорти 10/10/10/10/10/10/2 гр (колбаса с/к, куриный рулет, буженина, карбонад, помидоры черри, лист салата, зелень);
  • сырная тарелка 10/10/10/10/10/10/10/1 гр (гауда, моцарелла, камамбер, маасдам, грецкий орех, виноград, мёд, мята);

Салаты:

  • Цезарь с курицей 1/150 гр (запеченное куриное филе, айсберг пармезан, сухарики, соус «Цезарь»);

Горячие закуски:

  • мини‑пицца 1/100 гр (сыр моцарелла, колбаса п/к, помидоры, соус);

Основное блюдо:

  • курица по‑Владимирски 1/100 гр (филе куриное, помидоры, сыр российский, майонез);
  • картофель фри с кетчупом 100/30 гр;

Хлеб:

  • хлеб ржаной/пшеничный 1/70 гр;

Десерт:

  • снежный медовик 1/100 гр;
  • фруктовая ваза 1/200 гр (2 вида винограда, ананас, мандарины);

Напитки:

  • морс облепиховый 1/200 гр;
  • сладкий подарок.
Какое меню у праздничного ужина в гостинице?

Основное меню праздничного ужина

Холодные закуски:

  • овощная тарелка 15/15/15/15/15/10/2 гр (огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, редис, салат листовой, зелень);
  • разносолы 15/15/15/10/10/2 гр (солёные помидоры, солёные огурцы, квашеная капуста, маринованный чеснок, солёная черемша, зелень);
  • мясная тарелка 15/15/15/15/10/10/2 гр (колбаса с/к, куриный рулет, буженина, карбонад, помидоры черри, лист салата, зелень);
  • сырная тарелка 15/15/15/10/30/10/1 гр (гауда, моцарелла, камамбер, маасдам, грецкий орех, виноград, мёд, мята);
  • селёдочка по‑домашнему 120/100/30/30/5 гр (сельдь с\с, обжаренный картофель, горчичный соус, лук зеленый, зелень);
  • фруктовая ваза 1/200 гр (виноград, ананас, мандарины);
  • салат «Снежный» 1/70 гр (отварные кальмары, крабовые палочки, яйцо, майонез, лук зелёный, икра лососевая);

Салат:

  • Цезарь с курицей 1/200 гр (запеченное куриное филе, салат айсберг, сыр пармезан, сухарики, томаты черри, соус «Цезарь»);

Горячие закуски:

  • корзинка с курицей и грибами 70/20 гр (филе куриное, шампиньоны, сыр, сливки, зелень);

Горячие блюда:

  • медальоны из свиной вырезки в беконе, подаются с картофелем бэби и соусом сацебели 120/150/30 гр;

Хлеб, напитки:

  • хлеб ржаной/пшеничный 1/70 гр (по 2 кусочка каждого вида);
  • морс клюквенный 0,2 л;
  • вода с лимоном 0,5 л.

Детское меню

Холодные закуски:

  • овощная палитра 10/10/10/10/10/10/2 гр (огурцы св., помидоры св., перец св., маслины, редис, салат листовой, зелень);
  • мясное ассорти 10/10/10/10/10/10/2 гр (колбаса с/к, куриный рулет, буженина, карбонад, помидоры черри, лист салата, зелень);
  • сырная тарелка 10/10/10/10/10/10/10/1 гр (гауда, моцарелла, камамбер, маасдам, грецкий орех, виноград, мёд, мята);

Салат:

  • Цезарь с курицей 1/200 гр (запеченное куриное филе, айсберг, пармезан, сухарики, соус «Цезарь»);

Горячие закуски:

  • мини‑пицца 1/100 гр (сыр моцарелла, колбаса п/к, помидоры, соус);

Основное блюдо:

  • наггетсы 1/100 гр;
  • картофель фри с кетчупом 100/30 гр;

Хлеб:

  • хлеб ржаной/пшеничный 1/70 гр;

Десерт, напиток:

  • морс клюквенный 1/200 гр;
  • ассорти из мини‑пирожных 75/40/30 гр (торт «Три шоколада», профитроли со сливками, безе).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
