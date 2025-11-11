Наш маршрут проходит через исторические города, которые бережно хранят в себе дух ушедших эпох и необыкновенные истории. Вы посетите Владимир, Суздаль и Муром! Вы увидите архитектурные шедевры г. Владимира, прогуляетесь по жемчужине Золотого кольца – Суздалю и побываете на родине Ильи Муромца.
Программа тура по дням
Владимир - Суздаль
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд во Владимир (~200 км, 3 часа). Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.
Древний город встретит вас белокаменными памятниками XII века, величием соборов и очарованием церквей, аккуратными тихими улочками и просторными площадями.
Золотые ворота, здание бывшей гимназии, где учились братья Столетовы и К. Бальмонт, изящная Троицкая церковь и строгое здание Присутственных мест, старинная улица Дворянская, историческая Владимирская пересыльная тюрьма и, наконец, изумительная панорама реки Клязьмы со смотровой площадки.
В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.
Успенский собор (посещение) познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери.
Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.
Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека.
Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор.
На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи. Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа. Здесь много сувенирных магазинчиков, в которых каждый найдёт себе сувенир по вкусу.
Обед в кафе города.
Переезд в Суздаль (~ 40 км, 1 час).
Обзорная экскурсия по Суздалю.
Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме. На торговой площади, как и сотни лет назад, тоже бойко торгуют. Десятки палаток завлекают своим пёстрым товаром – расписные валенки, шали и чашки и прочие чудесные штучки.
У стен Гостиных рядов вдоль Кремлёвской улицы ожидают ездоков богато украшенные конные экипажи. В Суздале, кажется, застыло время: на узких и кривых, как и положено, улицах важно стоят богатые купеческие дома XIX в, поднимается кольцо городских валов.
Со смотровой площадки на «убогих горах», открывается живописная панорама города.
Ведущий свою историю с XIV века, Спасо-Евфимиевский монастырь (посещение территории) – духовный центр древней Суздальской земли.
В ходе экскурсии по обители вы увидите её главный храм – Спасо-Преображенский собор (посещение) со знаменитыми фресками XVI века, где под высокими сводами звучит духовная музыка, и увидите усыпальницу князя Михаила Пожарского.
Каждый час со звонницы собора раздаётся колокольный перезвон.
Знакомство с городом продолжается в Суздальском кремле (посещение территории), древнейшем архитектурном комплексе города, ведущем историю с X века. Могучий белокаменный ансамбль в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции.
Возвращение во Владимир.
19:00 Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо 3*» г. Владимир (резервные отели: «Заря 3*», «Русская деревня 3*» или аналог по решению туроператора).
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Муром
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Муром (~145 км, 1,5 часа).
Обзорная экскурсия по древнему Мурому познакомит с богатым прошлым города-ровесника Российского государства – свою историю он ведёт с 862 года. Былинный камень и знаменитые три сосны «на Муромской дорожке» – визитные карточки города, а его самый известный уроженец – богатырь Илья Муромец, причисленный Русской Православной церковью к лику святых.
Прогуливаясь по набережной и Окскому парку (бывшему муромскому Кремлю), вы сможете полюбоваться заокскими далями и великолепной панорамой и отдать дань памяти былинному богатырю у его монумента.
Программа продолжается посещением знаменитых муромских монастырей.
Спасо-Преображенский мужской монастырь (посещение) – старейший в Муроме, он был основан в XI веке князем Глебом.
Массивные приземистые стены словно готовы по примеру Ильи Муромца защитить горожан и православную веру. В его благодатной тишине и нашёл покой святой воин – в Спасо-Преображенском соборе XVI века вы сможете прикоснуться к мощам Ильи Муромца.
Троицкий монастырь (посещение) – женский, и не случайно: в его главном храме покоятся мощи святых Петра и Февронии – покровителей семьи. Вы узнаете удивительную историю о том, как, будучи похороненными порознь, мощи святых непостижимым образом оказались вместе.
Благовещенский монастырь (внешний осмотр), основанный на месте церкви Ивана Грозного, удивит вас красивейшим барочным иконостасом конца XVIII века, а в его главном соборе хранятся мощи крестителя Мурома – святого князя Константина.
Посещение музея «Хлебная горница», с рассказом об истории муромского тертого калача, историей о том, почему он считался самым дорогим в России, как дойти до ручки и почему русский ни с мечом, ни с калачом не шутит.
А также мастер-класс по приготовлению и декорированию калача с чаепитием.
Обед в кафе города.
~18:00 Отправление домой.
23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. метро «ВДНХ».
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Владимире.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|«Амакс Золотое кольцо 3*» г. Владимир или любой резервный
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|19 900
|21 900
Доплата за одноместное размещение – 3900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 300 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Для проведения бизнес-встреч и семинаров можно арендовать 6 видов конференц-залов, которые вмещают в себя 12-330 человек. Практически во всех из них есть необходимое техническое оснащение, а именно проекционный экран с проектором, качественное световое и звуковое оборудование.
Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи. В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу: завтраки и обедыили завтраки, обеды и ужины
- Завтраки и обеды
- Или завтраки, обеды и ужины
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 800 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.