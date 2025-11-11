1 день

Владимир - Суздаль

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд во Владимир (~200 км, 3 часа). Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.

Древний город встретит вас белокаменными памятниками XII века, величием соборов и очарованием церквей, аккуратными тихими улочками и просторными площадями.

Золотые ворота, здание бывшей гимназии, где учились братья Столетовы и К. Бальмонт, изящная Троицкая церковь и строгое здание Присутственных мест, старинная улица Дворянская, историческая Владимирская пересыльная тюрьма и, наконец, изумительная панорама реки Клязьмы со смотровой площадки.

В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.

Успенский собор (посещение) познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери.

Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.

Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека.

Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор.

На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи. Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа. Здесь много сувенирных магазинчиков, в которых каждый найдёт себе сувенир по вкусу.

Обед в кафе города.

Переезд в Суздаль (~ 40 км, 1 час).

Обзорная экскурсия по Суздалю.

Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме. На торговой площади, как и сотни лет назад, тоже бойко торгуют. Десятки палаток завлекают своим пёстрым товаром – расписные валенки, шали и чашки и прочие чудесные штучки.

У стен Гостиных рядов вдоль Кремлёвской улицы ожидают ездоков богато украшенные конные экипажи. В Суздале, кажется, застыло время: на узких и кривых, как и положено, улицах важно стоят богатые купеческие дома XIX в, поднимается кольцо городских валов.

Со смотровой площадки на «убогих горах», открывается живописная панорама города.

Ведущий свою историю с XIV века, Спасо-Евфимиевский монастырь (посещение территории) – духовный центр древней Суздальской земли.

В ходе экскурсии по обители вы увидите её главный храм – Спасо-Преображенский собор (посещение) со знаменитыми фресками XVI века, где под высокими сводами звучит духовная музыка, и увидите усыпальницу князя Михаила Пожарского.

Каждый час со звонницы собора раздаётся колокольный перезвон.

Знакомство с городом продолжается в Суздальском кремле (посещение территории), древнейшем архитектурном комплексе города, ведущем историю с X века. Могучий белокаменный ансамбль в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции.

Возвращение во Владимир.

19:00 Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо 3*» г. Владимир (резервные отели: «Заря 3*», «Русская деревня 3*» или аналог по решению туроператора).

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

