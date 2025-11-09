Программа тура по дням
Покров - Владимир
08:00-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).
Трансфер в Покров.
Путевая информация.
Покров – небольшой город с древней историей, расположенный в самом центре Европейской России.
Посещение кондитерской фабрики «Покровский пряник».
Возможность окунуться в пряничный мир, где вас ждет множество подвесных тоннелей над производственными линиями и панорамным видом.
Экскурсия по цехам фабрики познакомит с технологическими процессами изготовления пряников – от подготовки теста до росписи готовых пряников в промышленных масштабах.
И самая вкусная часть путешествия – дегустация.
Вы оцените уникальные вкусовые качества любимого лакомства за чашечкой ароматного чая в уютной трапезной.
Возможность приобрести пряник в фирменном магазине.
Отправление во Владимир (время в пути около 1,5 часов – 80 км.). Путевая информация.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Владимиру, во время которой вы познакомитесь с историей древнего города, увидите архитектурные шедевры, представляющие знаменитую школу Владимиро-Суздальского зодчества.
Осмотр белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Дмитриевского собора.
Посещение Успенского собора, памятника древнерусской истории и искусства, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Долгое время собор был главным храмом Древней Руси.
В нем венчались на великое княжение владимирские и московские князья, среди которых Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита. В XV веке храм послужил образцом итальянскому зодчему Аристотелю Фиораванти для строительства Успенского собора Московского кремля.
В соборе находилась главная русская святыня — Владимирская икона Божьей Матери.
До сих пор мы можем полюбоваться на фрагменты уникальных росписей XII века и фрески XV века работы именитых иконописцев Андрея Рублева и Даниила Чёрного.
Прогулка по ул. Георгиевской – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.
Свободное время в центре города.
Размещение в отеле «Амакс Золотое Кольцо», г. Владимир (Резервные отели: «Русская деревня», «Князь Владимир», «Заря»).
Ужин в ресторане отеля (при покупке туров с ужинами).
Суздаль - Боголюбово
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Суздаль (время в пути около 1 часа– 40 км.).
Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Суздалю.
Суздаль – город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов? Да, но не только.
Суздаль – город ажурных наличников, изящных домиков и многоцветного узорочья. А еще Суздаль – город пряного сбитня, пьянящей медовухи и звонких бубенцов на конской упряжи.
Обзорная экскурсия по Суздалю погрузит вас в атмосферу старого русского уездного городка.
Вы увидите Торговую площадь с Торговыми рядами, старинные купеческие особняки и богадельни, Покровский монастырь, Ильинский луг, речку Каменку и Кремль.
Посещение Спасо-Евфимиева монастыря – объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Монастырь основан в XIV веке. С момента основания, монастырь — мужской.
Своё название он получил в честь первого игумена — святого преподобного Евфимия Суздальского, призванного в Суздаль основателем монастыря, князем Борисом Константиновичем.
Посещение Спасо-Преображенского собора – главного храма Спасо-Евфимиева монастыря. Монастырь построен в XVI веке в традициях древней белокаменной архитектуры Суздаля.
Он монументален и строг. Пять мощных глав собора дополняются ещё двумя на приделах в честь святого Евфимия — с южной и святого Сергия Радонежского — с северной стороны.
Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в дегустационном зале, который находится в самом центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).
Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены.
Обед в кафе города.
Отправление в Боголюбово. Путевая информация.
Экскурсия в Свято-Боголюбский женский монастырь – самый крупный монастырь во Владимирской области, он был возведён в XII веке.
Здесь размещалась княжеская резиденция Андрея Боголюбского, в которую был встроен каменный храм Рождества Богородицы. После убийства князя резиденцию передали монастырю.
Осмотр одного из самых известных и красивейших храмов России – белокаменной церкви Покрова на Нерли, построенной в XII веке.
Путь к которой проходит через живописный заповедный луг, красота которого способна поразить даже самых искушенных путешественников.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля (при покупке туров с ужинами).
Муром
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление в Муром.
Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Мурому.
Посещение:
- Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака;
- Спасо-Преображенского монастыря с чудотворной иконой Божией Матери «Скоропослушница»;
- Благовещенского монастыря: с иконой преподобного Илии Муромца с частицей мощей, икона Иверской Божией Матери, икона Знамения Божией Матери, икона Николая Чудотворца;
- посещение Окского парка с набережной, где Вы увидите памятник Илье Муромцу — одну из самых заметных достопримечательностей Мурома.
Обед в кафе города.
Свободное время или за дополнительную плату теплоходная прогулка по Оке (1 час) – оплата при покупке тура или на маршруте при наличии мест).
16:00 Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Владимире.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|23 900
|25 900
Доплата за одноместное размещение – 5900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Для проведения бизнес-встреч и семинаров можно арендовать 6 видов конференц-залов, которые вмещают в себя 12-330 человек. Практически во всех из них есть необходимое техническое оснащение, а именно проекционный экран с проектором, качественное световое и звуковое оборудование.
Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи. В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Теплоходная прогулка по Оке - 1000 руб
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.