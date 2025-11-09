1 день

Покров - Владимир

08:00-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).

Трансфер в Покров.

Путевая информация.

Покров – небольшой город с древней историей, расположенный в самом центре Европейской России.

Посещение кондитерской фабрики «Покровский пряник».

Возможность окунуться в пряничный мир, где вас ждет множество подвесных тоннелей над производственными линиями и панорамным видом.

Экскурсия по цехам фабрики познакомит с технологическими процессами изготовления пряников – от подготовки теста до росписи готовых пряников в промышленных масштабах.

И самая вкусная часть путешествия – дегустация.

Вы оцените уникальные вкусовые качества любимого лакомства за чашечкой ароматного чая в уютной трапезной.

Возможность приобрести пряник в фирменном магазине.

Отправление во Владимир (время в пути около 1,5 часов – 80 км.). Путевая информация.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Владимиру, во время которой вы познакомитесь с историей древнего города, увидите архитектурные шедевры, представляющие знаменитую школу Владимиро-Суздальского зодчества.

Осмотр белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Дмитриевского собора.

Посещение Успенского собора, памятника древнерусской истории и искусства, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Долгое время собор был главным храмом Древней Руси.

В нем венчались на великое княжение владимирские и московские князья, среди которых Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита. В XV веке храм послужил образцом итальянскому зодчему Аристотелю Фиораванти для строительства Успенского собора Московского кремля.

В соборе находилась главная русская святыня — Владимирская икона Божьей Матери.

До сих пор мы можем полюбоваться на фрагменты уникальных росписей XII века и фрески XV века работы именитых иконописцев Андрея Рублева и Даниила Чёрного.

Прогулка по ул. Георгиевской – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.

Свободное время в центре города.

Размещение в отеле «Амакс Золотое Кольцо», г. Владимир (Резервные отели: «Русская деревня», «Князь Владимир», «Заря»).

Ужин в ресторане отеля (при покупке туров с ужинами).

