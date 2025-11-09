Мои заказы

Выходные в русском стиле. Покров - Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром

Выходные в русском стиле
Погрузитесь в атмосферу русской культуры и традиций в нашем увлекательном туре по городам Золотого кольца. По маршруту вы посетите Покров, Владимир, Суздаль, Боголюбово и Муром. Вас ждет экскурсия на кондитерскую фабрику «Покровский пряник», архитектурные шедевры г. Владимира, прогулка по Суздальскому кремлю, дегустация 10 сортов суздальской медовухи и поездка на родину Ильи Муромца.
Выходные в русском стиле. Покров - Владимир - Суздаль - Боголюбово - МуромФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные в русском стиле. Покров - Владимир - Суздаль - Боголюбово - МуромФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные в русском стиле. Покров - Владимир - Суздаль - Боголюбово - МуромФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
11
июн25
сен1
ноя

Программа тура по дням

1 день

Покров - Владимир

08:00-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).

Трансфер в Покров.

Путевая информация.

Покров – небольшой город с древней историей, расположенный в самом центре Европейской России.

Посещение кондитерской фабрики «Покровский пряник».

Возможность окунуться в пряничный мир, где вас ждет множество подвесных тоннелей над производственными линиями и панорамным видом.

Экскурсия по цехам фабрики познакомит с технологическими процессами изготовления пряников – от подготовки теста до росписи готовых пряников в промышленных масштабах.

И самая вкусная часть путешествия – дегустация.

Вы оцените уникальные вкусовые качества любимого лакомства за чашечкой ароматного чая в уютной трапезной.

Возможность приобрести пряник в фирменном магазине.

Отправление во Владимир (время в пути около 1,5 часов – 80 км.). Путевая информация.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Владимиру, во время которой вы познакомитесь с историей древнего города, увидите архитектурные шедевры, представляющие знаменитую школу Владимиро-Суздальского зодчества.

Осмотр белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Дмитриевского собора.

Посещение Успенского собора, памятника древнерусской истории и искусства, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Долгое время собор был главным храмом Древней Руси.

В нем венчались на великое княжение владимирские и московские князья, среди которых Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита. В XV веке храм послужил образцом итальянскому зодчему Аристотелю Фиораванти для строительства Успенского собора Московского кремля.

В соборе находилась главная русская святыня — Владимирская икона Божьей Матери.

До сих пор мы можем полюбоваться на фрагменты уникальных росписей XII века и фрески XV века работы именитых иконописцев Андрея Рублева и Даниила Чёрного.

Прогулка по ул. Георгиевской – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.

Свободное время в центре города.

Размещение в отеле «Амакс Золотое Кольцо», г. Владимир (Резервные отели: «Русская деревня», «Князь Владимир», «Заря»).

Ужин в ресторане отеля (при покупке туров с ужинами).

Покров - ВладимирПокров - ВладимирПокров - ВладимирПокров - ВладимирПокров - ВладимирПокров - Владимир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Суздаль - Боголюбово

Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в Суздаль (время в пути около 1 часа– 40 км.).

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Суздалю.

Суздаль – город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов? Да, но не только.

Суздаль – город ажурных наличников, изящных домиков и многоцветного узорочья. А еще Суздаль – город пряного сбитня, пьянящей медовухи и звонких бубенцов на конской упряжи.

Обзорная экскурсия по Суздалю погрузит вас в атмосферу старого русского уездного городка.

Вы увидите Торговую площадь с Торговыми рядами, старинные купеческие особняки и богадельни, Покровский монастырь, Ильинский луг, речку Каменку и Кремль.

Посещение Спасо-Евфимиева монастыря – объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Монастырь основан в XIV веке. С момента основания, монастырь — мужской.

Своё название он получил в честь первого игумена — святого преподобного Евфимия Суздальского, призванного в Суздаль основателем монастыря, князем Борисом Константиновичем.

Посещение Спасо-Преображенского собора – главного храма Спасо-Евфимиева монастыря. Монастырь построен в XVI веке в традициях древней белокаменной архитектуры Суздаля.

Он монументален и строг. Пять мощных глав собора дополняются ещё двумя на приделах в честь святого Евфимия — с южной и святого Сергия Радонежского — с северной стороны.

Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в дегустационном зале, который находится в самом центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).

Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены.

Обед в кафе города.

Отправление в Боголюбово. Путевая информация.

Экскурсия в Свято-Боголюбский женский монастырь – самый крупный монастырь во Владимирской области, он был возведён в XII веке.

Здесь размещалась княжеская резиденция Андрея Боголюбского, в которую был встроен каменный храм Рождества Богородицы. После убийства князя резиденцию передали монастырю.

Осмотр одного из самых известных и красивейших храмов России – белокаменной церкви Покрова на Нерли, построенной в XII веке.

Путь к которой проходит через живописный заповедный луг, красота которого способна поразить даже самых искушенных путешественников.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин в ресторане отеля (при покупке туров с ужинами).

Суздаль - БоголюбовоСуздаль - БоголюбовоСуздаль - БоголюбовоСуздаль - БоголюбовоСуздаль - БоголюбовоСуздаль - БоголюбовоСуздаль - БоголюбовоСуздаль - Боголюбово
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Муром

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление в Муром.

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Мурому.

Посещение:

  • Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака;
  • Спасо-Преображенского монастыря с чудотворной иконой Божией Матери «Скоропослушница»;
  • Благовещенского монастыря: с иконой преподобного Илии Муромца с частицей мощей, икона Иверской Божией Матери, икона Знамения Божией Матери, икона Николая Чудотворца;
  • посещение Окского парка с набережной, где Вы увидите памятник Илье Муромцу — одну из самых заметных достопримечательностей Мурома.

Обед в кафе города.

Свободное время или за дополнительную плату теплоходная прогулка по Оке (1 час) – оплата при покупке тура или на маршруте при наличии мест).

16:00 Отправление в Москву.

21:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».

МуромМуромМуромМуром
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Владимире.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирСтоимость на базе питания
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
23 900 25 900

Доплата за одноместное размещение – 5900 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир

2 ночи

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского.

В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.

Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.

Для проведения бизнес-встреч и семинаров можно арендовать 6 видов конференц-залов, которые вмещают в себя 12-330 человек. Практически во всех из них есть необходимое техническое оснащение, а именно проекционный экран с проектором, качественное световое и звуковое оборудование.

Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи. В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.

«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по выбранному тарифу
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Теплоходная прогулка по Оке - 1000 руб
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Мурома

Похожие туры из Мурома

Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Муром
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Муром
Начало: Москва
1 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 23 000 ₽ за человека
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Муром. Зимний тур
На автобусе
2 дня
Серебряный сокол, золотой лев и белый камень. Владимир - Суздаль - Муром. Зимний тур
Начало: Москва
6 дек в 10:00
21 фев в 10:00
от 19 900 ₽ за человека
Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 3 дня
На автобусе
3 дня
Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 3 дня
Начало: Москва
31 дек в 10:00
44 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Муроме
Все туры из Мурома