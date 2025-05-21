Туры на 3 дня в Муроме

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Муроме, цены от 23 900 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 3 дня
На автобусе
3 дня
-
14%
3 отзыва
Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 3 дня
Начало: Москва
31 дек в 10:00
41 900 ₽49 000 ₽ за человека
Выходные в русском стиле. Покров - Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Выходные в русском стиле. Покров - Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
Начало: Москва
12 июн в 10:00
18 июл в 10:00
от 23 900 ₽ за человека
Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 4 дня
Начало: Владимир
30 дек в 10:00
52 000 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «3-дневные туры»

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  1. Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 3 дня
  2. Выходные в русском стиле. Покров - Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром
  3. Новый год в русском стиле. Автобусный тур по Владимирской области на 4 дня
Сколько стоит тур в Муроме в мае 2025
Сейчас в Муроме в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 23 900 до 52 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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