Удивительная экскурсия из Нальчика: Посетите живописные озера и курорты
Добро пожаловать на удивительную экскурсию в самый живописный и озерный уголок Кабардино-Балкарии. Мы предлагаем вам полный спектр красоты природы и озерных чудес в одной захватывающей экскурсии.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Нижнее озеро Церик-Кель.
- Величественное Нижнее озеро Церик-Кель, окруженное вековыми соснами и каменными утесами. Вы сможете насладиться яркими красками природы и чистотой горных вод.
- Верхние Голубые Озера.
- Перенесемся в мир сказочных Верхних Голубых Озер, где синее небо отражается в их прозрачных водах, создавая невероятные пейзажи. Здесь вы сможете зарядиться позитивными эмоциями и насладиться чистотой горского воздуха.
- Озеро Секретное.
- Посетим загадочное озеро Секретное, которое скрыто среди гор и утопает в зелени густых лесов. Его кристально чистые воды оставят в вас незабываемое впечатление.
- Аушигер, источник Дарят.
- Путешествие продолжится к Аушигеру — курортному комплексу с чудесными природными ландшафтами. Здесь вы сможете расслабиться, наслаждаясь горным воздухом и живописными видами. Посещение источника Дарят, известного своими целебными свойствами. Вы сможете попробовать чистую горную воду и подзарядиться энергией природы.
Преимущества экскурсии:
- Гид-экскурсовод, который расскажет вам увлекательные истории о местах и легенды, связанные с озерами и источниками.
- Удобный трансфер на комфортабельном транспорте из Нальчика.
- Возможность наслаждаться природой, пейзажами и чистотой горского воздуха.
- Отличные фото возможности — запечатлейте красоту Кавказских озер и создайте яркие воспоминания.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
понедельник 10:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Киримова, 146, Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник 10:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Ideale22021981
18 сен 2023
Чудесная экскурсия. Великолепная природа. Хочу сказать, что до этого уже дважды была на голубых озёрах, но предыдущие тур. операторы возили только на нижнее озеро, ссылаясь на то, что остальные пересохли. Благодаря команде Мурата мы увидели и верхнее озеро и секретное. Спасибо большое водителю Леониду. Спасибо команде за ваш подход к каждой поездке, спасибо за каждую организованную вами экскурсию. Вы - лучшие 😍
N
Nestyby
4 сен 2023
У Мурата все всегда на высшем уровне (а это уже 3 моя экскурсия с ними) - комфортный транспорт, а еще - заботливый о пассажирах и интересный рассказчик Леонид. И конечно - красивейшие места Республики. Спасибо за хороший сервис, клиентоориентированность и душевность.
Е
Елена
28 авг 2023
Выражаю благодарность Мурату и его команде. Несмотря на то, что нас на групповую экскурсию собралось всего 2 человека, они от своих обязательств не отказались, как поступило бы большинство гидов. Было очень приятно и комфортно путешествовать. Познакомились и пообщались с владельцем кафе у Нижнего озера. Бесплатно
(благодаря нашему гиду) угостил нас хычинами и травяныем чаем. Приезжайте и путешествует по КБР, здесь встретите замечательных людей и красивую природу.
(благодаря нашему гиду) угостил нас хычинами и травяныем чаем. Приезжайте и путешествует по КБР, здесь встретите замечательных людей и красивую природу.
0
060275oga
28 авг 2023
Первая экскурсия и сразу окунула нас в культуру,традиции и красоту КБР! Яркая поездка с такими прекрасными людьми:позитивный водитель Нурик и обворожительная Мадина. Спасибо им за такую теплую встречу,с юмором,истинным гостеприимством,интересным и поучительным изложением истории чудесных мест!
Также ездили на Чегемские водопады с добродушным,интересным и замечательным человеком-Алик. Это было драйвово! Человек с большим опытом и знанием мест. Спасибо Мурату и его крутой команде! Порекомендовала всем
Также ездили на Чегемские водопады с добродушным,интересным и замечательным человеком-Алик. Это было драйвово! Человек с большим опытом и знанием мест. Спасибо Мурату и его крутой команде! Порекомендовала всем
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