Выражаю благодарность Мурату и его команде. Несмотря на то, что нас на групповую экскурсию собралось всего 2 человека, они от своих обязательств не отказались, как поступило бы большинство гидов. Было очень приятно и комфортно путешествовать. Познакомились и пообщались с владельцем кафе у Нижнего озера. Бесплатно

(благодаря нашему гиду) угостил нас хычинами и травяныем чаем. Приезжайте и путешествует по КБР, здесь встретите замечательных людей и красивую природу.