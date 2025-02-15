Вы проедете по маршруту, в котором ярко раскрываются богатое наследие Кабардино-Балкарии. Погуляете у крупнейшего карстового озера в мире. Побываете в горной сказке Черекской теснины. Узнаете, чем знамениты сторожевые башни в древнем ауле. А в конце искупаетесь в термальных источниках в селе Аушигер. И всё это — без утомительных длинных переездов.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
- Нижнее Голубое озеро (Церик-Кёль). Мы выедем из Нальчика и примерно через 40 минут доберёмся до знаменитого балкарского озера. Из-за большого содержания сероводорода вода здесь зеленовато-голубого цвета, а температура держится на уровне 9 градусов круглый год. У вас будет время для прогулки вдоль берега.
- Верхнее Голубое и Секретное озёра. Неподалёку вы посетите ещё два водоёма, которые сообщаются между собой. Здесь водятся карп и форель.
- Черекская теснина. Вы пройдёте по старой дороге вдоль живописного ущелья. С высоты 300 метров увидите горную реку Черек Балкарский, протекающую по дну теснины. И полюбуетесь могучими скалами.
- Горный родник. По дороге мы остановимся у источника, где сварим кофе из чистейшей воды Кавказских гор.
- Село Верхняя Балкария. Вы познакомитесь с историей поселения и узнаете, почему оно считается колыбелью балкарской культуры. Увидите сторожевые фамильные башни и полуразрушенные укрепления на горных склонах. Здесь нам предстоит более активная прогулка, чем в предыдущих локациях.
- Обед в кафе. В одном из местных заведений вы подкрепитесь блюдами национальной кухни.
- Термальные источники в селе Аушигер (~ 1 час). В завершение вы отдохнёте в оздоровительном комплексе с бассейнами. Вода здесь считается целебной для суставов и помогает при болях в мышцах. Мы расскажем, как правильно принимать термальные ванны. И после посещения источников отвезём вас обратно в Нальчик.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Lada Niva Travel, Mitsubishi Pajero, Renault Logan или аналогичной модели.
- Дополнительные расходы: обед — от 300 ₽ за человека, посещение горячих источников — 300 ₽ за человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 859 туристов
Меня зовут Альберт, родом из Кабардино-Балкарии и всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!Задать вопрос
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