Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!

Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни

Верхняя Балкария — настоящая шкатулка с сокровищами, спрятанная среди величественных гор.

За один день вы исследуете древние каменные башни, Черекское ущелье и Голубые озера.

Познакомитесь с местными традициями, культурой, менталитетом и услышите историю небольшого, но гордого балкарского народа.
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!
Из Нальчика — в Верхнюю Балкарию!

Что вас ожидает

Фантастическая Кабардино-Балкария

Вы подниметесь к родовой башне Абаевых и рассмотрите с высоты панораму всей Верхней Балкарии. Мы расскажем, как строились средневековые башни и как жили в них люди. Далее отправимся наслаждаться потрясающей кавказской природой! Вы увидите могучий каньон Черекская теснина с 300-метровыми скалистыми стенами и сказочные Голубые озера с прозрачной водой. Если пожелаете, на обратном пути заглянете на термальные источники.

Балкарские истории и легенды

Верхняя Балкария — самое высокогорное село региона, бережно хранящее его традиции. Вы узнаете, как оно зародилось, что было на его месте раньше, какие легенды и сказания с ним связаны. А также: почему его называют «колыбелью балкарского народа», какое отношение к Голубому озеру имеет дракон и какими целебными свойствами славятся местные горячие источники.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии зависит от ситуации на дороге и темпа путешественников. Минимум — 5 часов, обычно больше.
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Термальные источники не включены в стоимость (посещение по желанию) — 100 рублей с человека
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Мы работаем с путешественниками уже 17 лет и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные экскурсоводы и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
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Мария проводит ещё 3 экскурсии

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