Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Что вас ожидает

Фантастическая Кабардино-Балкария

Вы подниметесь к родовой башне Абаевых и рассмотрите с высоты панораму всей Верхней Балкарии. Мы расскажем, как строились средневековые башни и как жили в них люди. Далее отправимся наслаждаться потрясающей кавказской природой! Вы увидите могучий каньон Черекская теснина с 300-метровыми скалистыми стенами и сказочные Голубые озера с прозрачной водой. Если пожелаете, на обратном пути заглянете на термальные источники.

Балкарские истории и легенды

Верхняя Балкария — самое высокогорное село региона, бережно хранящее его традиции. Вы узнаете, как оно зародилось, что было на его месте раньше, какие легенды и сказания с ним связаны. А также: почему его называют «колыбелью балкарского народа», какое отношение к Голубому озеру имеет дракон и какими целебными свойствами славятся местные горячие источники.

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