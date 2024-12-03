На экскурсии по Голубым озёрам и Аушигерским источникам туристы услышат легенды о драконах и заглянут в глубины карстовых озёр. Водные объекты поражают своей чистотой и глубиной, а тёплые воды источников дарят расслабление и здоровье. Путешествие включает посещение живописных мест с национальной кухней и возможность прокатиться на зиплайне. Это идеальный способ ощутить силу и красоту кавказской природы

Описание экскурсии

Голубые озёра (1,5–2 часа)

Вы посетите ансамбль из пяти озёр с кристально чистой водой ярко-голубого цвета. В путешествии я расскажу про каждое из них. Учёные считают, что эти водоёмы карстовые, то есть образовались в пустотах земной коры. Одно из этих озёр — самое глубокое в Европе — замерял сам Жак-Ив Кусто. Здесь вы насладитесь тишиной и единением с природой. А также услышите занимательные легенды. Я покажу видовое место с превосходной национальной кухней. Любители острых ощущений смогут прокатиться на зиплайне.

Аушигерские термальные источники (1–1,5 часа)

Дальше мы отправимся в живописную предгорную местность на берегу реки Черек. Это место славится целебными водами, которые поднимаются из скважины глубиной около 4 км. Температура местных минеральных бассейнов круглый год колеблется от +40 до +50°C. Погружение в источник расслабляет тело и успокаивает ум. Я дам советы, как получить максимум удовольствия и пользы для здоровья от посещения терм. А также расскажу о целебных свойствах голубой глины, залежи которой находятся совсем рядом с источником.

Организационные детали