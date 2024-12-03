Водные объекты поражают своей чистотой и глубиной, а тёплые воды источников дарят расслабление и здоровье.
Путешествие включает посещение живописных мест с национальной кухней и возможность прокатиться на зиплайне. Это идеальный способ ощутить силу и красоту кавказской природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Погружение в легенды и природу
- 🏞️ Уникальные карстовые озёра
- 💧 Целебные термальные источники
- 🍽️ Вкусная национальная кухня
- 🎢 Захватывающий зиплайн
Что можно увидеть
- Голубые озёра
- Аушигерские термальные источники
Описание экскурсии
Голубые озёра (1,5–2 часа)
Вы посетите ансамбль из пяти озёр с кристально чистой водой ярко-голубого цвета. В путешествии я расскажу про каждое из них. Учёные считают, что эти водоёмы карстовые, то есть образовались в пустотах земной коры. Одно из этих озёр — самое глубокое в Европе — замерял сам Жак-Ив Кусто. Здесь вы насладитесь тишиной и единением с природой. А также услышите занимательные легенды. Я покажу видовое место с превосходной национальной кухней. Любители острых ощущений смогут прокатиться на зиплайне.
Аушигерские термальные источники (1–1,5 часа)
Дальше мы отправимся в живописную предгорную местность на берегу реки Черек. Это место славится целебными водами, которые поднимаются из скважины глубиной около 4 км. Температура местных минеральных бассейнов круглый год колеблется от +40 до +50°C. Погружение в источник расслабляет тело и успокаивает ум. Я дам советы, как получить максимум удовольствия и пользы для здоровья от посещения терм. А также расскажу о целебных свойствах голубой глины, залежи которой находятся совсем рядом с источником.
Организационные детали
- Мы будем путешествовать на внедорожнике Niva Travel или Renault Duster. При необходимости поставим автокресло для ребёнка
- Дополнительно оплачиваются термальные источники (300 ₽ за человека) и еда (средний чек от 300 до 1000 ₽). В горах не везде есть связь, поэтому возьмите с собой наличные
- Стоимость зиплайна на Голубых озёрах для желающих — 1000 ₽ за человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды