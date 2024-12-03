Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии

Легенды о драконах и карстовые озёра ждут вас в Кабардино-Балкарии. Насладитесь тишиной и целебными водами, открывая для себя гармонию природы
На экскурсии по Голубым озёрам и Аушигерским источникам туристы услышат легенды о драконах и заглянут в глубины карстовых озёр.

Водные объекты поражают своей чистотой и глубиной, а тёплые воды источников дарят расслабление и здоровье.

Путешествие включает посещение живописных мест с национальной кухней и возможность прокатиться на зиплайне. Это идеальный способ ощутить силу и красоту кавказской природы
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Погружение в легенды и природу
  • 🏞️ Уникальные карстовые озёра
  • 💧 Целебные термальные источники
  • 🍽️ Вкусная национальная кухня
  • 🎢 Захватывающий зиплайн
Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии
Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии
Голубые озёра и Аушигерские источники: целительная сила Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Голубые озёра
  • Аушигерские термальные источники

Описание экскурсии

Голубые озёра (1,5–2 часа)

Вы посетите ансамбль из пяти озёр с кристально чистой водой ярко-голубого цвета. В путешествии я расскажу про каждое из них. Учёные считают, что эти водоёмы карстовые, то есть образовались в пустотах земной коры. Одно из этих озёр — самое глубокое в Европе — замерял сам Жак-Ив Кусто. Здесь вы насладитесь тишиной и единением с природой. А также услышите занимательные легенды. Я покажу видовое место с превосходной национальной кухней. Любители острых ощущений смогут прокатиться на зиплайне.

Аушигерские термальные источники (1–1,5 часа)

Дальше мы отправимся в живописную предгорную местность на берегу реки Черек. Это место славится целебными водами, которые поднимаются из скважины глубиной около 4 км. Температура местных минеральных бассейнов круглый год колеблется от +40 до +50°C. Погружение в источник расслабляет тело и успокаивает ум. Я дам советы, как получить максимум удовольствия и пользы для здоровья от посещения терм. А также расскажу о целебных свойствах голубой глины, залежи которой находятся совсем рядом с источником.

Организационные детали

  • Мы будем путешествовать на внедорожнике Niva Travel или Renault Duster. При необходимости поставим автокресло для ребёнка
  • Дополнительно оплачиваются термальные источники (300 ₽ за человека) и еда (средний чек от 300 до 1000 ₽). В горах не везде есть связь, поэтому возьмите с собой наличные
  • Стоимость зиплайна на Голубых озёрах для желающих — 1000 ₽ за человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
3 дек 2024
Поездка просто сказочная, эмоции переполняют, очень красивые места. Гид Азамат рассказывал просто, ёмко и интересно. Времени было достаточно на все и посмотреть, и пофотографироваться, и полюбоваться, и набраться целительной силы
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источника Аушигер. Мы никуда не торопились, все шло в комфортном темпе, это так важно, что любоваться красотой и восхищаться мощью и мудростью природы нужно не спеша. Благодарю Азамата за эту поездку от всего сердца, хочется чтобы таких гидов интересных, внимательных, деликатных, дипломатичных и бесконечно влюбленных в свое дело было как можно больше.

Е
10 ноя 2024
Спасибо огромное нашему гиду Азамату. Он провёл нам очень познавательную и обалденную экскурсию. От впечатлений голова кружилась до вечера. Желаем всём вам дальнейшего процветания и иметь в штате побольше таких крутых гидов.
А
10 ноя 2024
Азамат, спасибо за прекрасную экскурсию! Магомед, действительно отличный гид, прекрасный собеседник, внимательный и гостеприимный. Мы с сестрой получили большое удовольствие от поездки! Красота вашего края потрясает воображение! На голубых озёрах
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впечатление произвело "секретное озеро" - спокойное, умиротворяющее, чистое, настоящее место силы. Магомед сварил кофе, что было очень приятно, спасибо. Черекское ущелье величественно!!! Верхняя Балкария необыкновенно очаровательна и гостеприимна! Погода менялась, был сильный ветер, солнце освещающее горы, тучи… Это было необыкновенное ощущение силы природы, восторга, радости! Чудесная поездка, отличный гид. Можно поменять маршрут. Рекомендую совершить это путешествие, не пожалеете, узнаете много интересного, познакомитесь с замечательными людьми, увидеть этот прекрасный мир Кабардино Балкарии!

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