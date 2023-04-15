Мы с вами побываем на впечатляющем плато Бермамыт.
Именно здесь открывается невероятный вид на Эльбрус, которого по отзывам бывалых путешественников нет нигде.
Организаторы тура имея большой опыт проведения экскурсий и экспедиций в условиях высокогорья, приложат все силы, чтобы ваше путешествие прошло максимально безопасно и комфортно.
Именно здесь открывается невероятный вид на Эльбрус, которого по отзывам бывалых путешественников нет нигде.
Организаторы тура имея большой опыт проведения экскурсий и экспедиций в условиях высокогорья, приложат все силы, чтобы ваше путешествие прошло максимально безопасно и комфортно.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы с вами побываем на впечатляющем плато Бермамыт. Это часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его название переводится как «кривое колено». Рельеф места необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья выглядят, словно декорации в кино. Именно здесь открывается невероятный вид на Эльбрус, которого по отзывам бывалых путешественников нет нигде. Безлесое скалистое плато окружено просторными горными долинами и альпийскими лугами, на которых местные жители пасут коров, лошадей и черных карачаевских овец.
Организаторы тура имея большой опыт проведения экскурсий и экспедиций в условиях высокогорья, приложат все силы, чтобы ваше путешествие прошло максимально безопасно и комфортно. При этом обеспечить вашу безопасность будет возможно только в случае соблюдения техники безопасности и рекомендаций гида-инструктора на маршруте!
Важная информация• Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.
Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Пикник
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 360000 КБР, г. Нальчик, проспект Ленина 75, офис 3Завершение: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Для комфортного путешествия необходимо взять с собой продуктовую корзину для пикника
- Закрытую спортивную обувь
- Костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном)
- Солнцезащитные очки и отличную компанию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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