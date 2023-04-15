Плато Бермамыт

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Ответы на вопросы
Мы с вами побываем на впечатляющем плато Бермамыт.

Именно здесь открывается невероятный вид на Эльбрус, которого по отзывам бывалых путешественников нет нигде.

Организаторы тура имея большой опыт проведения экскурсий и экспедиций в условиях высокогорья, приложат все силы, чтобы ваше путешествие прошло максимально безопасно и комфортно.
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт
Ближайшие даты:
15
апр
16
апр
18
апр
21
апр
22
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы с вами побываем на впечатляющем плато Бермамыт. Это часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его название переводится как «кривое колено». Рельеф места необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья выглядят, словно декорации в кино. Именно здесь открывается невероятный вид на Эльбрус, которого по отзывам бывалых путешественников нет нигде. Безлесое скалистое плато окружено просторными горными долинами и альпийскими лугами, на которых местные жители пасут коров, лошадей и черных карачаевских овец.
Организаторы тура имея большой опыт проведения экскурсий и экспедиций в условиях высокогорья, приложат все силы, чтобы ваше путешествие прошло максимально безопасно и комфортно. При этом обеспечить вашу безопасность будет возможно только в случае соблюдения техники безопасности и рекомендаций гида-инструктора на маршруте!
Важная информация• Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.
Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

каждый день в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Пикник
Где начинаем и завершаем?
Начало: 360000 КБР, г. Нальчик, проспект Ленина 75, офис 3
Завершение: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для комфортного путешествия необходимо взять с собой продуктовую корзину для пикника
  • Закрытую спортивную обувь
  • Костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном)
  • Солнцезащитные очки и отличную компанию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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