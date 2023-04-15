Мы с вами побываем на впечатляющем плато Бермамыт. Это часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его название переводится как «кривое колено». Рельеф места необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья выглядят, словно декорации в кино. Именно здесь открывается невероятный вид на Эльбрус, которого по отзывам бывалых путешественников нет нигде. Безлесое скалистое плато окружено просторными горными долинами и альпийскими лугами, на которых местные жители пасут коров, лошадей и черных карачаевских овец.

Организаторы тура имея большой опыт проведения экскурсий и экспедиций в условиях высокогорья, приложат все силы, чтобы ваше путешествие прошло максимально безопасно и комфортно. При этом обеспечить вашу безопасность будет возможно только в случае соблюдения техники безопасности и рекомендаций гида-инструктора на маршруте!

Важная информация• Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.

Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.