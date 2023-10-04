1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Северного Кавказа»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
Начало: Назначает турист
«Главной нашей целью станет Плато Бермамыт»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Плато Бермамыт
Начало: 360000 КБР, г. Нальчик, проспект Ленина 75, офис 3
«Мы с вами побываем на впечатляющем плато Бермамыт»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад4 октября 2023Организатор тура Азамат, один из достойных представителей для вхождения в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков,инструкторов.
- ХХакимов3 сентября 2023Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это
- ТТатьяна19 августа 2023Очень благодарны Азамату за насыщенный день и красивую поездку. Интересный маршрут, супервиды, забота о гостях. Спасибо огромное!
- ВВиктория20 июля 2022Водитель профессионал, так по горам ездить ещё уметь надо)) Виды по дороге к плато шикарные! Но нам не повезло с погодой, был туман и мы ничего не увидели. . обидно, но это погода. . тут не угадаешь))
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Плато Бермамыт»
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