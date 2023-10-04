Экскурсии на Бермамыт из Нальчика

Найдено 3 экскурсии в категории «Плато Бермамыт» в Нальчике, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Северного Кавказа»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
Начало: Назначает турист
«Главной нашей целью станет Плато Бермамыт»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 500 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт
Индивидуальная
10 часов
Плато Бермамыт
Начало: 360000 КБР, г. Нальчик, проспект Ленина 75, офис 3
«Мы с вами побываем на впечатляющем плато Бермамыт»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влад
    4 октября 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Организатор тура Азамат, один из достойных представителей для вхождения в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков,инструкторов.
  • Х
    Хакимов
    3 сентября 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это
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    было невероятное приключение, которое оставит в ваших воспоминаниях яркий след. Азамат - исключительный гид, который сделал этот опыт особенным. Его увлекательные рассказы о местных достопримечательностях и истории родины были захватывающими. Он обладает глубокими знаниями и поделился с нами множеством интересных фактов и историй. Мы наслаждались невероятной природой и пейзажами, увидели Эльбрус, потрясающие виды, развалины местного Стоунхенджа, самый высокогорный кинотеатр, увидели орлов парящих не над, а под нами в долине. При поездке к озеру Гижгит наше приключение достигло апогея. Все это создало незабываемый опыт.

    Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Очень благодарны Азамату за насыщенный день и красивую поездку. Интересный маршрут, супервиды, забота о гостях. Спасибо огромное!
  • В
    Виктория
    20 июля 2022
    К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
    Водитель профессионал, так по горам ездить ещё уметь надо)) Виды по дороге к плато шикарные! Но нам не повезло с погодой, был туман и мы ничего не увидели. . обидно, но это погода. . тут не угадаешь))

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Плато Бермамыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Голубые озера
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  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Плато Бермамыт" можно забронировать 3 экскурсии от 17 000 до 23 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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