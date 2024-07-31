Любоваться звёздами лучше всего в горах, вдали от городского света. Время с августа по октябрь – самое удачное для наблюдения за звёздами: прозрачный воздух, минимальная облачность, а Млечный путь виден отчетливо и ярко. Мы отправимся на плато Канжол, плотно поужинаем и выпьем горячего чаю у костра, а после сосчитаем все звёзды бескрайнего космоса.

Описание экскурсии

Места в партере

Нашей смотровой площадкой станет плато Канжал: его высота — 2890 метров над уровнем моря. Отсюда открывается захватывающий вид на Эльбрус, который особенно прекрасен в рассветные и закатные часы. Плато расположено далеко от населенных пунктов, и это гарантирует отличную видимость звёздного неба.

Программа «Вечер в горах»

Мы выедем из города в 14:00, дорога займет 2-3 часа. Живописные горы и зеленые леса — виды из окна автомобиля не оставят вас равнодушными. Мы увидим заброшенный высокогорный кинотеатр, современный «Стоунхэндж» — останки радиолокационной станции, — а вокруг будут пастись табуны лошадей. Прибыв на место в 16-17 часов, разобьем лагерь и поужинаем. Вы сможете попробовать национальный напиток махсыма и блюда, приготовленные на мангале, а горный чай с дымком согреет и придаст сил. После начнем готовиться к наблюдению за звездами. Отыскать все созвездия и галактики или просто наслаждаться мерцанием звёзд — выбор за вами. А утром нас ждет легкий завтрак и дорога домой.

Организационные детали