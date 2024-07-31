Отправиться на ночёвку в горы, заглянуть в бескрайнее небо и загадать желание на падающую звезду
Любоваться звёздами лучше всего в горах, вдали от городского света.
Время с августа по октябрь – самое удачное для наблюдения за звёздами: прозрачный воздух, минимальная облачность, а Млечный путь виден отчетливо и ярко.
Мы отправимся на плато Канжол, плотно поужинаем и выпьем горячего чаю у костра, а после сосчитаем все звёзды бескрайнего космоса.
Описание экскурсии
Места в партере
Нашей смотровой площадкой станет плато Канжал: его высота — 2890 метров над уровнем моря. Отсюда открывается захватывающий вид на Эльбрус, который особенно прекрасен в рассветные и закатные часы. Плато расположено далеко от населенных пунктов, и это гарантирует отличную видимость звёздного неба.
Программа «Вечер в горах»
Мы выедем из города в 14:00, дорога займет 2-3 часа. Живописные горы и зеленые леса — виды из окна автомобиля не оставят вас равнодушными. Мы увидим заброшенный высокогорный кинотеатр, современный «Стоунхэндж» — останки радиолокационной станции, — а вокруг будут пастись табуны лошадей. Прибыв на место в 16-17 часов, разобьем лагерь и поужинаем. Вы сможете попробовать национальный напиток махсыма и блюда, приготовленные на мангале, а горный чай с дымком согреет и придаст сил. После начнем готовиться к наблюдению за звездами. Отыскать все созвездия и галактики или просто наслаждаться мерцанием звёзд — выбор за вами. А утром нас ждет легкий завтрак и дорога домой.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер, палатка, спальники, национальные сладости и травяной чай. Меню ужина и завтрака согласовывается отдельно.
Экскурсия ночная, средняя температура ночью в горах +8, высокая влажность — одевайтесь по погоде. С собой лучше взять теплые куртки и кофты, но если у вас их нет — я вас обеспечу теплой одеждой.
Выбирайте удобную непромокаемую обувь — или берите два комплекта: утром много росы.
Вы можете взять любое оборудование для наблюдения за звездами, у меня с собой будет бинокль.
Отправление обратно – около 9 часов.
Если погода будет пасмурной, по согласованию мы выберем одну из резервных точек в других районах республики — например, в Черекском или Чегемском ущелье.
В случае плохой погоды на плато возможны дополнительные расходы в альтернативных точках: на аренду дополнительной палатки и спальников: (500р/чел.), на питание в кафе (от 500р/чел.).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 1080 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальшеуменьшить
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
мое состояние в момент, когда впервые открылась бездна над плато я бы даже назвала растерянностью:"То, что я вижу - действительно происходит со мной?!!!"
Ближе к Эльбрусу уже просто некуда. Это… это читать дальшеуменьшить
потрясающе. Нет подходящих слов, чтобы описать то, что творится на душе в эти моменты. Только здесь и сейчас ты понимаешь, что всё не зря, что ты живёшь правильной жизнью и что именно здесь ты по-настоящему свободен.
+2
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К
Ксения
Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать эту экскурсию! Как только вы выезжаете за черту, где уже нет читать дальшеуменьшить
связи, вы будто попадаете в другой мир! Невероятная природа, сумасшедшие виды, чистейший воздух, и вокруг тишинааа)) Вы проводите день на краю, увидите чудесный закат; встретите ночь, где небо усыпано звёздами; встретите вероятно самый красивый восход в вашей жизни, с чашечкой свежесваренного кофе. Всё это подкреплялось вкусной едой и напитками от Александра. Александр отлично знает своё дело, отличный гид, с которым поездка была очень комфортной. Это, определенно, был лучший день рождения! Спасибо!
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И
Ирина
Путешествие организовано прекрасно, безопасно и комфортно. В палатке тепло и удобно. Красота окружающей природы впечатляет и позволяет отвлечься от рабочих будней. Александр очень увлеченный человек, передающий нам свою любовь к жизни в целом и Кавказу в частности!
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Виктория
Я первый раз была в горах, а тем более на такой экскурсии(с ночёвкой) мне пока не с чем даже сравнить, но скажу одно, что оооочееееень понравилось🥰😍 я восторге, а сколько читать дальшеуменьшить
было эмоции, просто не описать/передать словами вам🥰перезагрузилась,отдохнула и в принципе, что искала то нашла в этой поездке☺️ Александра, мне рекомендовали как надёжного и хорошего гида. Поэтому по ехала именно с ним🥰 Ну скажу так что и не зря☺️ Как человек он очень отзывчивый,внимателен и самое главное понктуален😁 одним словом прекрасный гид, аккуратный водитель и очень душевный человек🤗💖💓
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Д
Дарья
Эта экскурсия стала замечательным завершением нашего отпуска. Красивые виды, потрясающие запахи трав, тишина и безлюдность, приятное общение с Александром и,разумеется, удивительное звездное небо (ради которого пришлось встать ночью - но читать дальшеуменьшить
это того стоило). Спасибо Александру за организацию и внимание к мелочам. Из-за нестабильной погоды он готов был отменить экскурсию даже в самый последний момент, т. к. знал. что я буду с детьми. Впечатление было немного смазано ранним подъемом и быстрым отъездом, но зато у нас появился дополнительный день на осмотр Нальчика.
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А
Анна
Все было здорово, кроме луны которая не дала увидеть звёздное небо во всей красе.
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