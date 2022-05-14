Солнечный Дагестан авторский тур

Вас ждет Бархан Сарыкум - это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон - одна из самых популярных природных

Авторский тур
Вас ждет Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана, Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования, Карадахская теснина, Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации, Богатое культурное и историческое наследие и конечно же национальная кухня.
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур
Солнечный Дагестан авторский тур

Что вас ожидает 🤩

  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Село Гамсутль
  • Карадахская теснина
  • Дербент

Программа тура:

    План тура в Дагестан:

      1 день:

        В 4.00ч. выезжаем из г. Нальчик

        В 10.00ч. завтракаем в пос. Миатли

        В 11.00ч. отправляемся в старое Зубутли, для прогулки на катерах по Сулакскому каньону.
        13.00ч. обед.
        14.30ч. смотровая площадка в пос. Дубки
        15.00ч. смотровая на Чиркейскую ГЭС
        18.00ч. закат у моря в Махачкале
        19.00ч. заселение в гостиницу
        20.00ч. ужин.

        2 день:

          Завтрак 7:30
          Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу)
          Обед в ауле Чох
          Гунибский высокогорный парк на закате
          Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе

          3 день:

            Завтрак 7:30
            Прогулка по Карадахской Теснине
            Обед в ауле Хунзах
            Фотосессия у водопада Тобот
            Салтинский водопад
            Музей села Гуниб
            Ужинаем и ночуем в Гунибе

            4 день:

              Завтрак 7:30
              Выезд в Дербент
              Экскурсия по крепости Нарын-Кала
              Обед в Чайхане
              Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей
              Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода
              Торжественный ужин в ресторане «Дубай»
              Ночуем в Дербенте

              5 день:

                Завтрак 7:30
                Отправление к бархану
                Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия
                Обед
                Возвращение домой

                Вас ожидает:

                • Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире
                • Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана
                • Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования
                • Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье)
                • Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации
                • Богатое культурное и историческое наследие
                • Национальная кухня

                С собой рекомендуем взять:

                • Куртку непромокаемую или дождевик
                • Сандалии или тапочки для ходьбы по реке (Салтинский водопад)
                • Купальные принадлежности

                Организаторские моменты:

                • Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
                • Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.
                • Участники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов могут прилетать в аэропорт Минеральные Воды.

                Ответы на вопросы

                Что входит
                • Завтраки, обеды и ужины 5 дней
                • Трансфер
                • 4 ночи в гостиницах
                • Оплата за посещение музеев и достопримечательностей
                • Местные Гиды
                • Катание на катерах в каньоне
                • Торжественный ужин с дискотекой
                Где начинаем и завершаем?
                Начало: ваш адрес
                Завершение: по договоренности
                Когда и сколько длится?
                Когда: По договоренности
                Экскурсия длится около 5 дней
                Кто ещё будет вместе со мной?
                Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
                Важная информация
                Нужно оплачивать всё сразу?
                Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
                Можно задать вопрос до бронирования?
                Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
                Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

                Вы сами выбираете дату и время

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