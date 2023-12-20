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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Термальные источники Гедуко
Мы встречаемся с вами в Минеральных Водах и отправляемся в Приэльбрусье.
По дороге посещаем термальные источники Гедуко.
Зимой купаться можно прямо на открытом воздухе.
Перепад температур невероятен.
Всюду пар.
Вот уж действительно лёд и пламень.
Поляна Азау. Горные лыжи и сноуборд
Первый день горнолыжных приключений.
Поднимаемся на канатной дороге на Эльбрус и сверху вниз, с ветерком.
Подняться можно до 3847 метров.
Выше не бывает.
Это самые высокогорные трассы в России.
И самые длинные.
Протяженность маршрута от старта до финиша может достигать 6 км.
Такого больше нет нигде.
Снег здесь есть всегда.
Трасс множество: зеленые, синие, красные, черные.
Есть места для фрирайда.
Лыжи, сноуборд или по желанию.
Адреналин гарантирован.
Новый сектор катания! Водопад Девичьи косы и обсерватория
Вновь на склоны и кататься.
На Эльбрусе создан новый сектор катания.
Сразу 8 новых трасс и 2 канатных дороги.
Отправляемся на водопад Девичьи косы.
Сейчас к нему подвели канатную дорогу и построили горнолыжные трассы.
Кататься можно недалеко от водопада.
Зимой он замерзает.
Целое царство сосулек.
Невероятное зрелище.
Между ними можно ходить, трогать руками и встать туда, куда в период половодья никогда не получиться.
Здесь же находится астрофизическая обсерватория.
Гора Чегет. Канатки и трассы
Отправляемся на второй курорт.
На этот раз на знаменитый Чегет, здесь находится кафе Ай.
Для горнолыжников это самое любимое место.
Трассы здесь посложнее и катаются настоящие профессионалы Чегет — культовое место.
Первый горнолыжный курорт СССР.
Катание с невероятными видами на Эльбрус просто потрясает.
Чегемские водопады
Сегодня отправляемся на знаменитые Чегемские водопады.
Зимой они просто невероятны.
Огромные ледяные замки.
На любой вкус и цвет.
Лед иногда сплетается так причудливо, что просто невозможно оторвать глаз.
Настоящее нерукотворное чудо природы.
Вновь на Эльбрус. Снова катаем
Снова поднимаемся на Эльбрус.
Снова горнолыжный день.
Здесь много канаток и трасс.
Опробуем места, в которых ещё не были.
Катание зимой сверху вниз остаётся в памяти навсегда.
Сувенирный рынок
Сегодня отправляемся на сувенирный рынок.
Здесь масса интересного.
От местных деликатесов: айрана, хычина до всевозможных подарков.
Есть и одежда, и ножи, и зимнее снаряжение, и многое другое
Проживание
Проживание в гостинице или отеле парка Приэльбрусье. Удобства в номере. Поселок Терскол или Азау.
Варианты проживания
Гостиница в Терсколе или Азау
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице или отеле (удобства вв нномере)
- Трансфер из / в аэропорт
- Переезды по маршруту
- Доставки до подьемников
- Питание по программе (завтрак, ужин)
- Билет на термальные источники
- Что не входит
- Дорога до Минеральных вод и обратно
- Питание вне программы
- Ски пасс
- Аренда горнолыжного снаряжения
- Услуги профессионального инструктора горных лыж
- Активности вне программы (снегоходы, лошади, дджипы ии др.)
- Место начала и завершения?
- Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Иметь собственное горнолыжное снаряжение — лыжы, сноуборд и т. д. При желании можно приобрести на месте в аренду. Если хотите искупаться в термальных источниках, возьмите купальные принадлежности.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору