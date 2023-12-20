Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады

Групповой тур в Нальчике
Посещение великана Эльбруса. Уникальное сочетание горных лыж, трекинга, экскурсий и термальных источников. В одном туре лёд и пламень. Катание про склонам самой высокой горы Европы с высоты 3847 метров. Снега здесь всегда достаточно. Зимние водопады. Это нужно видеть своими глазами!
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Зимнее Приэльбрусье. Горы, термальные источники и водопады
Ближайшие даты:
20
дек
25
янв
5
фев
20
мар
2
апр

Что вас ожидает:

Лёд и пламя
Лёд и пламя
Из зимней стужи в горячую воду и обратно — посетим термальные источники под открытым небом
Горнолыжный отдых
Горнолыжный отдых
Спустимся на лыжах или сноубордах с видом на Эльбрус и с самого Эльбруса!
Зимние водопады
Зимние водопады
Восхитимся мощи и великолепию водопадов, обращённых в лёд

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники Гедуко

Мы встречаемся с вами в Минеральных Водах и отправляемся в Приэльбрусье.

По дороге посещаем термальные источники Гедуко.

Зимой купаться можно прямо на открытом воздухе.

Перепад температур невероятен.

Всюду пар.

Вот уж действительно лёд и пламень.

Термальные источники ГедукоТермальные источники ГедукоТермальные источники ГедукоТермальные источники Гедуко
2 день

Поляна Азау. Горные лыжи и сноуборд

Первый день горнолыжных приключений.

Поднимаемся на канатной дороге на Эльбрус и сверху вниз, с ветерком.

Подняться можно до 3847 метров.

Выше не бывает.

Это самые высокогорные трассы в России.

И самые длинные.

Протяженность маршрута от старта до финиша может достигать 6 км.

Такого больше нет нигде.

Снег здесь есть всегда.

Трасс множество: зеленые, синие, красные, черные.

Есть места для фрирайда.

Лыжи, сноуборд или по желанию.

Адреналин гарантирован.

Поляна Азау. Горные лыжи и сноубордПоляна Азау. Горные лыжи и сноубордПоляна Азау. Горные лыжи и сноубордПоляна Азау. Горные лыжи и сноуборд
3 день

Новый сектор катания! Водопад Девичьи косы и обсерватория

Вновь на склоны и кататься.

На Эльбрусе создан новый сектор катания.

Сразу 8 новых трасс и 2 канатных дороги.

Отправляемся на водопад Девичьи косы.

Сейчас к нему подвели канатную дорогу и построили горнолыжные трассы.

Кататься можно недалеко от водопада.

Зимой он замерзает.

Целое царство сосулек.

Невероятное зрелище.

Между ними можно ходить, трогать руками и встать туда, куда в период половодья никогда не получиться.

Здесь же находится астрофизическая обсерватория.

Новый сектор катания! Водопад Девичьи косы и обсерваторияНовый сектор катания! Водопад Девичьи косы и обсерваторияНовый сектор катания! Водопад Девичьи косы и обсерваторияНовый сектор катания! Водопад Девичьи косы и обсерватория
4 день

Гора Чегет. Канатки и трассы

Отправляемся на второй курорт.

На этот раз на знаменитый Чегет, здесь находится кафе Ай.

Для горнолыжников это самое любимое место.

Трассы здесь посложнее и катаются настоящие профессионалы Чегет — культовое место.

Первый горнолыжный курорт СССР.

Катание с невероятными видами на Эльбрус просто потрясает.

Гора Чегет. Канатки и трассыГора Чегет. Канатки и трассыГора Чегет. Канатки и трассыГора Чегет. Канатки и трассы
5 день

Чегемские водопады

Сегодня отправляемся на знаменитые Чегемские водопады.

Зимой они просто невероятны.

Огромные ледяные замки.

На любой вкус и цвет.

Лед иногда сплетается так причудливо, что просто невозможно оторвать глаз.

Настоящее нерукотворное чудо природы.

Чегемские водопадыЧегемские водопадыЧегемские водопадыЧегемские водопады
6 день

Вновь на Эльбрус. Снова катаем

Снова поднимаемся на Эльбрус.

Снова горнолыжный день.

Здесь много канаток и трасс.

Опробуем места, в которых ещё не были.

Катание зимой сверху вниз остаётся в памяти навсегда.

Вновь на Эльбрус. Снова катаемВновь на Эльбрус. Снова катаемВновь на Эльбрус. Снова катаемВновь на Эльбрус. Снова катаем
7 день

Сувенирный рынок

Сегодня отправляемся на сувенирный рынок.

Здесь масса интересного.

От местных деликатесов: айрана, хычина до всевозможных подарков.

Есть и одежда, и ножи, и зимнее снаряжение, и многое другое

Сувенирный рынокСувенирный рынокСувенирный рынокСувенирный рынокСувенирный рынокСувенирный рынок

Проживание

Проживание в гостинице или отеле парка Приэльбрусье. Удобства в номере. Поселок Терскол или Азау.

Варианты проживания

Гостиница в Терсколе или Азау

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или отеле (удобства вв нномере)
  • Трансфер из / в аэропорт
  • Переезды по маршруту
  • Доставки до подьемников
  • Питание по программе (завтрак, ужин)
  • Билет на термальные источники
Что не входит
  • Дорога до Минеральных вод и обратно
  • Питание вне программы
  • Ски пасс
  • Аренда горнолыжного снаряжения
  • Услуги профессионального инструктора горных лыж
  • Активности вне программы (снегоходы, лошади, дджипы ии др.)
Место начала и завершения?
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Иметь собственное горнолыжное снаряжение — лыжы, сноуборд и т. д. При желании можно приобрести на месте в аренду. Если хотите искупаться в термальных источниках, возьмите купальные принадлежности.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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