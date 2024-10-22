Туры к горам Нальчика

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Нальчике, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
2 отзыва
3 дня
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Начало: Нальчик, до 9:00. Точное место встречи - по догово...
«Включено питание в горах (завтраки и ужины) — готовим еду по вечерам на костре»
30 мая в 08:00
6 июн в 08:00
24 900 за человека
Новогодний автотур по Кабардино-Балкарии и Северной Осетии с выездом из Москвы
На машине
10 дней
Новогодний автотур по Кабардино-Балкарии и Северной Осетии с выездом из Москвы
Отметить праздник в горах, увидеть топ достопримечательностей республик и познакомиться с историей
Начало: Москва, 05:00
«Горы и ущелья, озёра и водопады, древние башни и селения — всё это и не только ждёт вас в поездке с нами»
29 дек в 05:00
70 725 за человека
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
«Также Вы сможете на канатной дороге подняться на гору Мусса-Ачитара, поляну Азау и высочайшую вершину Европы — Эльбрус»
8 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от 36 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    22 октября 2024
    Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
    Тур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки гор мы так и не увидели((но это повод приехать ещё) очень красивые места-завораживают, чудесные гиды. Спасибо)
    Тур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки горТур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки горТур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки горТур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки горТур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки горТур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки горТур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки горТур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки горТур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки горТур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки гор
  • М
    Марина
    21 октября 2024
    Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
    Большую благодарность хочу выразить гидам, они сделали это путешествие интересным и увлекательным) Ставлю 4 только из-за следующих моментов: - хотелось бы провести
    читать дальше

    Грозном чуть больше времени - мало времени было на некоторых локациях из-за на вещности тура - хотелось бы добавить в середину тура один день отдыха без экскурсий - очень далекий был путь из Владикавказа до Приэльбрусья. Дорога вымотала. Мне кажется именно в этом туре это было лишним.

    Большую благодарность хочу выразить гидам, они сделали это путешествие интересным и увлекательным)Большую благодарность хочу выразить гидам, они сделали это путешествие интересным и увлекательным)Большую благодарность хочу выразить гидам, они сделали это путешествие интересным и увлекательным)Большую благодарность хочу выразить гидам, они сделали это путешествие интересным и увлекательным)Большую благодарность хочу выразить гидам, они сделали это путешествие интересным и увлекательным)
  • М
    Марина
    21 октября 2024
    Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
    Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍
    Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Нальчике
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
  2. Новогодний автотур по Кабардино-Балкарии и Северной Осетии с выездом из Москвы
  3. Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
Сколько стоит тур в Нальчике в ноябре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 70 725. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Нальчике на 2024 год по теме «Горы», 5 ⭐ отзывов, цены от 24900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам