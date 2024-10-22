3 дня
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Начало: Нальчик, до 9:00. Точное место встречи - по догово...
«Включено питание в горах (завтраки и ужины) — готовим еду по вечерам на костре»
30 мая в 08:00
6 июн в 08:00
24 900₽ за человека
10 дней
Новогодний автотур по Кабардино-Балкарии и Северной Осетии с выездом из Москвы
Отметить праздник в горах, увидеть топ достопримечательностей республик и познакомиться с историей
Начало: Москва, 05:00
«Горы и ущелья, озёра и водопады, древние башни и селения — всё это и не только ждёт вас в поездке с нами»
29 дек в 05:00
70 725₽ за человека
6 дней
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
«Также Вы сможете на канатной дороге подняться на гору Мусса-Ачитара, поляну Азау и высочайшую вершину Европы — Эльбрус»
8 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от 36 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана22 октября 2024Тур прекрасный получился, несмотря на грустную погоду: солнышко так к нам и не вышло- макушки гор мы так и не увидели((но это повод приехать ещё) очень красивые места-завораживают, чудесные гиды. Спасибо)
- ММарина21 октября 2024Большую благодарность хочу выразить гидам, они сделали это путешествие интересным и увлекательным) Ставлю 4 только из-за следующих моментов: - хотелось бы провести
- ММарина21 октября 2024Тур шикарный, весь Кавказ с его разнообразными и прекрасными видами❤️ в тур входят основные туристические места Кавказа👍
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Горы»
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