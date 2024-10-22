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Грозном чуть больше времени - мало времени было на некоторых локациях из-за на вещности тура - хотелось бы добавить в середину тура один день отдыха без экскурсий - очень далекий был путь из Владикавказа до Приэльбрусья. Дорога вымотала. Мне кажется именно в этом туре это было лишним.