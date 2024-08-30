читать дальше

гиды, которые у нас были настоящие профессионалы, с ними я чувствовала спокойствие и уверенность. Очень продуманный тайминг поездок и экскурсий, никуда не бежим, не летим, нет никакой суеты, но успевали везде. Все четко и спокойно. При этом очень комфортное время встречи из отеля на экскурсии. Можно спокойно позавтракать в предвкушении очередной приключений и живописных пейзажей. Мы были в Кабардино-Балкарии тур мультиактивный Эльбрус. Это смесь Швейцарии и Италии, я даже представить не могла, что у нас тоже такое есть. Почему мне никто не рассказал об этом раньше?! Спасибо за это путешествие, приехали обновленные и заряженные!