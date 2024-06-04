Познавательные туры на природе в Нальчике

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Нальчике, цены от 23 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Начало: Нальчик, до 9:00. Точное место встречи - по догово...
«Обеды — за доплату: заезжаем в кафе в горных селениях по маршруту»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
23 900 за человека
Мультиактив на Эльбрусе
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мультиактив на Эльбрусе
Начало: г. Нальчик
«В рамках тура вы сможете не только посетить самые красочные места КБР в сжатый срок, но и насладиться различными видами туризма: вас ожидают прогулочные экскурсии, треккинги на природе, джипинг к самым труднодоступным уголкам Республики»
4 июля в 10:00
25 июля в 10:00
от 37 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
    3 дня в горах с замечательным гидом! Это путешествие мы запомним надолго. Обязательно рекомендуем это путешествие с Михаилом: просыпаться в
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    горах с волшебными видами, увидеть диких яков во время трекинга, наслаждаться самой вкусной едой, приготовленной на костре в приятной компании за интересной беседой.

    3 дня в горах с замечательным гидом! Это путешествие мы запомним надолго. Обязательно рекомендуем это путешествие
  • Ю
    Юлия
    8 ноября 2023
    Мультиактив на Эльбрусе
    Спасибо большое вам за этот тур, даже уезжать не хочется, невероятно много красивых мест и очень вкусная местная кухня, огромное
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    спасибо за таких гидов за Стаса, Ибрагима и Эдуарда, они очень интересные рассказывают и сами по себе очень классные, с радостью бы еще вернулись и побывали бы других красивых и интересных местах

  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Мультиактив на Эльбрусе
    Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции и состояние эйфории. Все
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    гиды, которые у нас были настоящие профессионалы, с ними я чувствовала спокойствие и уверенность. Очень продуманный тайминг поездок и экскурсий, никуда не бежим, не летим, нет никакой суеты, но успевали везде. Все четко и спокойно. При этом очень комфортное время встречи из отеля на экскурсии. Можно спокойно позавтракать в предвкушении очередной приключений и живописных пейзажей. Мы были в Кабардино-Балкарии тур мультиактивный Эльбрус. Это смесь Швейцарии и Италии, я даже представить не могла, что у нас тоже такое есть. Почему мне никто не рассказал об этом раньше?! Спасибо за это путешествие, приехали обновленные и заряженные!

    Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции
  • Д
    Дарья
    10 августа 2023
    Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
    Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим. Отдельное спасибо Михаилу за организацию и четкое продумывание маршрута, интересную информацию и душевное отношение!
    Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим
  • А
    Анастасия
    18 мая 2022
    Мультиактив на Эльбрусе
    Были в туре мульиактиктив на Эльбрусе. Все было организовано замечательно. Отель Азимут с видом на горы и пением птиц по
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    утра просто сказка! Отдельная благодарность гидам Аскеру, Алле, чудесные, добрые люди, прекрасные экскурсии! Встретили, проводили, были с нами все это время. Ещё поедем обязательно на Кавказ через вашу компания!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
  2. Мультиактив на Эльбрусе
Сколько стоит тур в Нальчике в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 23 900 до 37 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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