Авторский тур
3 дня
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Начало: Нальчик, до 9:00. Точное место встречи - по догово...
«Обеды — за доплату: заезжаем в кафе в горных селениях по маршруту»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Мультиактив на Эльбрусе
Начало: г. Нальчик
«В рамках тура вы сможете не только посетить самые красочные места КБР в сжатый срок, но и насладиться различными видами туризма: вас ожидают прогулочные экскурсии, треккинги на природе, джипинг к самым труднодоступным уголкам Республики»
4 июля в 10:00
25 июля в 10:00
от 37 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения4 июня 20243 дня в горах с замечательным гидом! Это путешествие мы запомним надолго. Обязательно рекомендуем это путешествие с Михаилом: просыпаться в
- ЮЮлия8 ноября 2023Спасибо большое вам за этот тур, даже уезжать не хочется, невероятно много красивых мест и очень вкусная местная кухня, огромное
- ЕЕлена7 ноября 2023Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции и состояние эйфории. Все
- ДДарья10 августа 2023Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим. Отдельное спасибо Михаилу за организацию и четкое продумывание маршрута, интересную информацию и душевное отношение!
- ААнастасия18 мая 2022Были в туре мульиактиктив на Эльбрусе. Все было организовано замечательно. Отель Азимут с видом на горы и пением птиц по
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Природа и пейзажи»
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