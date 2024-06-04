3 дня
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Начало: Нальчик, до 9:00. Точное место встречи - по догово...
30 мая в 08:00
6 июн в 08:00
24 900₽ за человека
5 дней
Солнечный Дагестан 5 дней авторский тур из Махачкалы
Начало: Ваш адрес
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 000₽ за человека
10 дней
Новогодний автотур по Кабардино-Балкарии и Северной Осетии с выездом из Москвы
Отметить праздник в горах, увидеть топ достопримечательностей республик и познакомиться с историей
Начало: Москва, 05:00
29 дек в 05:00
70 725₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения4 июня 20243 дня в горах с замечательным гидом! Это путешествие мы запомним надолго. Обязательно рекомендуем это путешествие с Михаилом: просыпаться в
- ДДарья10 августа 2023Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим. Отдельное спасибо Михаилу за организацию и четкое продумывание маршрута, интересную информацию и душевное отношение!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Групповые»
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