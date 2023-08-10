Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. В палатках. Всё необходимое предоставляется: палатки tramp — одна трёхместная на двоих; спальный мешок индивидуально; каримат индивидуально; надувная подушка индивидуально, вся необходимая мебель и посуда.

Питание. Включено питание в горах (завтраки и ужины) — готовим еду по вечерам на костре. Обеды — за доплату: заезжаем в кафе в горных селениях по маршруту.

Километраж. В первый день пройдём 20 километров, поднимемся на перевал Думала. Во второй день пройдём 10 километров с радиальными выходами в точках остановок.

Связь и интернет. Первый день в походе на перевал — только голосовая. Вечером первого дня в лагере — LTE. Второй день LTE до выезда из селения Верхняя Балкария (до границы с Грузией, там связи нет вообще). При подъёме в долину рододендронов связи нет. Вечером в лагере — LTE. Третий день постоянная устойчивая связь.