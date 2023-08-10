Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Авторский тур в Нальчике

Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов

5
1 отзыв
Едем туда, где парят орлы, цветут краснокнижные цветы и нет никого — только вы и безмолвные горы.

Будем ночевать в палатках, готовить плов на костре и пить кофе, сваренный на углях, глядя на подмигивающие звёзды.

Преодолеем на внедорожниках несколько перевалов, побродим по покинутым аулам, покачаемся на качелях над пропастью и взберёмся на Язык тролля. А ещё погуляем по Верхней Балкарии и полюбуемся таинственным Голубым озером. Отыщем свой затерянный мир!
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Ближайшие даты:
17
мая
23
мая
5
июл
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. В палатках. Всё необходимое предоставляется: палатки tramp — одна трёхместная на двоих; спальный мешок индивидуально; каримат индивидуально; надувная подушка индивидуально, вся необходимая мебель и посуда.

Питание. Включено питание в горах (завтраки и ужины) — готовим еду по вечерам на костре. Обеды — за доплату: заезжаем в кафе в горных селениях по маршруту.

Километраж. В первый день пройдём 20 километров, поднимемся на перевал Думала. Во второй день пройдём 10 километров с радиальными выходами в точках остановок.

Связь и интернет. Первый день в походе на перевал — только голосовая. Вечером первого дня в лагере — LTE. Второй день LTE до выезда из селения Верхняя Балкария (до границы с Грузией, там связи нет вообще). При подъёме в долину рододендронов связи нет. Вечером в лагере — LTE. Третий день постоянная устойчивая связь.

Программа тура по дням

1 день

Безенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролля

Встречаемся и отправляемся в горы — в Безенгийское ущелье. Здесь находятся высочайшие вершины Большого Кавказского хребта — шесть из восьми пятитысячников Кавказа, а за труднодоступность и живописность место называют Малыми Гималаями. Установим лагерь и совершим небольшой радиальный выход. Дойдём до перевала Кышлык, соединяющего Чегемское и Хуламо-Безенгийское ущелья. Подышим чистым воздухом и насладимся видами с высоты 2600 метров над уровнем моря. Заглянем в заброшенный высокогорный аул Хулам — одно из древнейших поселений на территории Балкарии, где посмотрим на сохранившиеся развалины домов и родовые башни, некоторые из которых датируются 12-13 веками.

Побываем на Языке тролля — скальном выступе, застывшем над пропастью, откуда открывается головокружительная панорама. «Полетаем» на горных качелях на вершине холма — ощущения незабываемые. К вечеру вернёмся в лагерь, приготовим в плов в казане, сварим наш фирменный кофе в углях и будем любоваться звёздным небом, растворяясь в тишине и потрескивании костра.

Безенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролляБезенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролляБезенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролляБезенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролля
2 день

Прогулки по горам

Проснёмся в окружении гор, приготовим на завтрак яичницу на костре, соберём лагерь и отправимся ещё в одно ущелье, где поднимемся до самой границы с Грузией. Наберём целебного нарзана из источника. Пройдём по старой дороге над пропастью на уровне полёта орлов и улицам покинутых аулов, увидим древние башни и полюбуемся лугами с пасущимися на них овцами и лошадьми.

Затем доедем до высоты 2500 метров и пешком поднимемся до 3000, где цветёт знаменитый горный рододендрон. Только представьте, какая красота откроется перед нами: широкие поляны и целые склоны, усеянные цветами!

К вечеру спустимся чуть ниже и установим наш второй лагерь посреди цветущего дикого фруктового сада. Приготовим ужин, снова сварим фирменный кофе и ароматный согревающий глинтвейн. А перед сном найдём на небе Млечный Путь и поищем знакомые созвездия.

Прогулки по горамПрогулки по горамПрогулки по горамПрогулки по горам
3 день

Верхняя Балкария, Голубое озеро

Сегодня побываем в уникальном и живописном селении Верхняя Балкария в Черекском ущелье, где сохранились руины традиционных балкарских поселений, оборонительные башни и склепы. Прогуляемся и осмотрим древние строения. Пройдём по дороге над местностью, где снимал сцены фильмов режиссер Алексей Балабанов.

После обеда направимся к Нижнему Голубому озеру (Черек-Кёль) — самому глубокому карстовому озеру в России и второму по глубине после Байкала. Вода в нём имеет постоянную температуру 9 градусов и летом, и зимой. Полюбуемся бирюзовой гладью в обрамлении изогнутых деревьев и отправимся вниз, на равнину.

Верхняя Балкария, Голубое озероВерхняя Балкария, Голубое озероВерхняя Балкария, Голубое озероВерхняя Балкария, Голубое озеро

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида и проводника
  • Питание в горах
  • Предоставление всего необходимого инвентаря и снаряжения: палатки tramp - одна трёхместная на двоих спальный мешок outventure индивидуально каримат outventure индивидуально надувная подушка outventure индивидуально. Вся необходимая мебель и посуда
  • Запас воды и дров для костра
  • Фирменный кофе в углях, чай с горными травами, фирменный глинтвейн у костра
Что не входит в цену
  • Проезд до места старта и обратно
  • Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нальчик, до 9:00. Точное место встречи - по договорённости
Завершение: Нальчик, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
10 авг 2023
Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим. Отдельное спасибо Михаилу за организацию и четкое продумывание маршрута, интересную информацию и душевное отношение!
Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим.

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