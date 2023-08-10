Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Будем ночевать в палатках, готовить плов на костре и пить кофе, сваренный на углях, глядя на подмигивающие звёзды.
Преодолеем на внедорожниках несколько перевалов, побродим по покинутым аулам, покачаемся на качелях над пропастью и взберёмся на Язык тролля. А ещё погуляем по Верхней Балкарии и полюбуемся таинственным Голубым озером. Отыщем свой затерянный мир!
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. В палатках. Всё необходимое предоставляется: палатки tramp — одна трёхместная на двоих; спальный мешок индивидуально; каримат индивидуально; надувная подушка индивидуально, вся необходимая мебель и посуда.
Питание. Включено питание в горах (завтраки и ужины) — готовим еду по вечерам на костре. Обеды — за доплату: заезжаем в кафе в горных селениях по маршруту.
Километраж. В первый день пройдём 20 километров, поднимемся на перевал Думала. Во второй день пройдём 10 километров с радиальными выходами в точках остановок.
Связь и интернет. Первый день в походе на перевал — только голосовая. Вечером первого дня в лагере — LTE. Второй день LTE до выезда из селения Верхняя Балкария (до границы с Грузией, там связи нет вообще). При подъёме в долину рододендронов связи нет. Вечером в лагере — LTE. Третий день постоянная устойчивая связь.
Программа тура по дням
Безенгийское ущелье, перевал Кышлык, Язык тролля
Встречаемся и отправляемся в горы — в Безенгийское ущелье. Здесь находятся высочайшие вершины Большого Кавказского хребта — шесть из восьми пятитысячников Кавказа, а за труднодоступность и живописность место называют Малыми Гималаями. Установим лагерь и совершим небольшой радиальный выход. Дойдём до перевала Кышлык, соединяющего Чегемское и Хуламо-Безенгийское ущелья. Подышим чистым воздухом и насладимся видами с высоты 2600 метров над уровнем моря. Заглянем в заброшенный высокогорный аул Хулам — одно из древнейших поселений на территории Балкарии, где посмотрим на сохранившиеся развалины домов и родовые башни, некоторые из которых датируются 12-13 веками.
Побываем на Языке тролля — скальном выступе, застывшем над пропастью, откуда открывается головокружительная панорама. «Полетаем» на горных качелях на вершине холма — ощущения незабываемые. К вечеру вернёмся в лагерь, приготовим в плов в казане, сварим наш фирменный кофе в углях и будем любоваться звёздным небом, растворяясь в тишине и потрескивании костра.
Прогулки по горам
Проснёмся в окружении гор, приготовим на завтрак яичницу на костре, соберём лагерь и отправимся ещё в одно ущелье, где поднимемся до самой границы с Грузией. Наберём целебного нарзана из источника. Пройдём по старой дороге над пропастью на уровне полёта орлов и улицам покинутых аулов, увидим древние башни и полюбуемся лугами с пасущимися на них овцами и лошадьми.
Затем доедем до высоты 2500 метров и пешком поднимемся до 3000, где цветёт знаменитый горный рододендрон. Только представьте, какая красота откроется перед нами: широкие поляны и целые склоны, усеянные цветами!
К вечеру спустимся чуть ниже и установим наш второй лагерь посреди цветущего дикого фруктового сада. Приготовим ужин, снова сварим фирменный кофе и ароматный согревающий глинтвейн. А перед сном найдём на небе Млечный Путь и поищем знакомые созвездия.
Верхняя Балкария, Голубое озеро
Сегодня побываем в уникальном и живописном селении Верхняя Балкария в Черекском ущелье, где сохранились руины традиционных балкарских поселений, оборонительные башни и склепы. Прогуляемся и осмотрим древние строения. Пройдём по дороге над местностью, где снимал сцены фильмов режиссер Алексей Балабанов.
После обеда направимся к Нижнему Голубому озеру (Черек-Кёль) — самому глубокому карстовому озеру в России и второму по глубине после Байкала. Вода в нём имеет постоянную температуру 9 градусов и летом, и зимой. Полюбуемся бирюзовой гладью в обрамлении изогнутых деревьев и отправимся вниз, на равнину.
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Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида и проводника
- Питание в горах
- Предоставление всего необходимого инвентаря и снаряжения: палатки tramp - одна трёхместная на двоих спальный мешок outventure индивидуально каримат outventure индивидуально надувная подушка outventure индивидуально. Вся необходимая мебель и посуда
- Запас воды и дров для костра
- Фирменный кофе в углях, чай с горными травами, фирменный глинтвейн у костра
Что не входит в цену
- Проезд до места старта и обратно
- Обеды