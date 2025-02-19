За Северный полярный круг в гости к оленеводам: этнический тур
Прокатиться на снегоходах по тундре, погрузиться в быт ненецкого народа и отведать местных блюд
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт, утром (время зависит от рейс...
5 дек в 12:00
8 дек в 12:00
39 000 ₽ за человека
Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Познакомиться с традициями ненецкого народа, побывать в чуме и попробовать северную кухню
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт или гостиница вашего проживан...
17 июн в 08:00
20 июн в 12:00
31 000 ₽ за человека
Этнотур к оленеводам: погружение в культуру, местная гастрономия и тундра
Побывать в гостях у ненецкого народа, сходить на рыбалку, прокатиться на снегоходах и отведать кухню
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт, утром (время зависит от рейс...
2 дек в 10:00
5 дек в 10:00
71 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна19 февраля 2025Этот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняя тундра! Другие люди - добрые, отзывчивые, любящие Арктику и умеющие ценить жизнь)) Оленеводы в чуме посреди бескрайней тундры и тысячи оленей. Такое не забывается)))
Ответы на вопросы от путешественников по Нарьяну-Мару в категории «Можно с детьми»
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