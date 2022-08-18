Борис проводит ещё 2 экскурсии

Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
Этот день подарит вам массу эстетического удовольствия от пейзажей края — вы посетите один из самых завораживающих памятников природы на Северном Кавказе и узнаете, почему с водоемами связано так много таинственных легенд и предположений. А на обратном пути отдохнете в Аушигерских источниках, славящихся целебными свойствами.
Путешествие к комплексу Голубых озер займёт около двух часов на легковом автомобиле. По дороге в Черекское ущелье, где они располагаются, вы послушаете о традициях и культуре разных народов Северного Кавказа, оцените красивые непрерывающиеся природные виды и откроете легенды, связанные с происхождением загадочных карстовых водоемов. А прибыв на место, прогуляетесь по окрестностям и сможете сделать великолепные фотографии. Затем, отведав местные лепешки (хичины) с чаем из горных трав, продолжите путь через живописный горный перевал и тоннель, к селению Верхняя Балкария, где вы прогуляетесь по живописным достопримечательностям и попробуете блюда балкарской кухни.
Аушигерские термальные источники
Во второй половине дня на обратном пути я отвезу вас на туристическую базу, где у вас будет 1,5-2 часа, чтобы понежиться в термальных источниках. Предварительно я расскажу о целебных свойствах артезианской воды и других дарах местной природы, в том числе, об омолаживающей голубой глине. Примерно в 19:00 вы вернетесь обратно.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Нива 2131.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Назрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 993 туристов
Меня зовут Багауддин (друзья из разных регионов называют меня Борисом), мне 46 лет. С 2013 года я занимаюсь проведением экскурсий и туров по Горной Ингушетии. Это музей-заповедник под открытым небом, читать дальшеуменьшить
притом до конца еще не изведанный и не изученный. До сих пор ученые (историки, археологи, биологи и др.) делают открытия при изучении древних памятников, флоры и фауны. Мне есть что показать и рассказать вам об этом сказочном месте.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Андрей
Отличная поездка, красивейшие места. Борис добрейшей души человек. Плюс, завёз нас ещё в одно место. Однозначно советую посетить данную экскурсию, эмоции вызовет однозначно. Единственное, что не очень понравилось - это чистота термальных источников читать дальшеуменьшить
(Но это к Борису), просто что бы люди были готовы, что там грязно, примерно, как на русских югах, по этому берите обязательно тапочки и т. д.
В остальном мы остались крайне довольны и однозначно рекомендуем данного гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Какая же красота!!! Море фоток и удовольствия. Борис прекрасный гид! Учтет все пожелания и возможности, но при этом качество экскурсии не пострадает. Провели прекрасный насыщенный день. Спасибо большое!!! Однозначно всем советую и саму экскурсию и Бориса как гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Не могу представить экскурсии лучше. Борис провел по супер-красивым местам, всю дорогу болтали. Довез даже до дальнего места для фотосессий, хотя это не входило в экскурсию - он просто заметил, читать дальшеуменьшить
что мы всюду фотографировались 😅
Успели пособирать грецкие орехи, купить местные яблоки, незабываемая атмосфера 🥰 Летом надеюсь проехать с Борисом по тому же маршруту еще раз! Хватит читать отзывы - эта экскурсия того стоит!
P.s. Борис еще таааак хорошо фоткает!
Вам был полезен этот отзыв?
M
Margarita
Это было волшебно! Горы, голубые озера и термальные источники - все было прекрасно. Огромная благодарность Борису за это, все было безумно интересно. Я поменяла своё представление об этом регионе. Очень интересный рассказ, комфортная поездка и максимальная забота.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сауле
Все была очень хорошо, благодарны гиду за все. Всем буду его рекомендавать.
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Голубые озера Кабардино-Балкарии»