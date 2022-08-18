Борис проводит ещё 2 экскурсии

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Голубые озера Кабардино-Балкарии

Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
Этот день подарит вам массу эстетического удовольствия от пейзажей края — вы посетите один из самых завораживающих памятников природы на Северном Кавказе и узнаете, почему с водоемами связано так много таинственных легенд и предположений. А на обратном пути отдохнете в Аушигерских источниках, славящихся целебными свойствами.
5
5 отзывов
Голубые озера Кабардино-Балкарии
Голубые озера Кабардино-Балкарии
Голубые озера Кабардино-Балкарии

Описание экскурсии

Неземная красота карстовых озер

Путешествие к комплексу Голубых озер займёт около двух часов на легковом автомобиле. По дороге в Черекское ущелье, где они располагаются, вы послушаете о традициях и культуре разных народов Северного Кавказа, оцените красивые непрерывающиеся природные виды и откроете легенды, связанные с происхождением загадочных карстовых водоемов. А прибыв на место, прогуляетесь по окрестностям и сможете сделать великолепные фотографии. Затем, отведав местные лепешки (хичины) с чаем из горных трав, продолжите путь через живописный горный перевал и тоннель, к селению Верхняя Балкария, где вы прогуляетесь по живописным достопримечательностям и попробуете блюда балкарской кухни.

Аушигерские термальные источники

Во второй половине дня на обратном пути я отвезу вас на туристическую базу, где у вас будет 1,5-2 часа, чтобы понежиться в термальных источниках. Предварительно я расскажу о целебных свойствах артезианской воды и других дарах местной природы, в том числе, об омолаживающей голубой глине. Примерно в 19:00 вы вернетесь обратно.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Нива 2131.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваш гид в Назрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 993 туристов
Меня зовут Багауддин (друзья из разных регионов называют меня Борисом), мне 46 лет. С 2013 года я занимаюсь проведением экскурсий и туров по Горной Ингушетии. Это музей-заповедник под открытым небом,
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притом до конца еще не изведанный и не изученный. До сих пор ученые (историки, археологи, биологи и др.) делают открытия при изучении древних памятников, флоры и фауны. Мне есть что показать и рассказать вам об этом сказочном месте.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Андрей
Отличная поездка, красивейшие места. Борис добрейшей души человек.
Плюс, завёз нас ещё в одно место.
Однозначно советую посетить данную экскурсию, эмоции вызовет однозначно.
Единственное, что не очень понравилось - это чистота термальных источников
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(Но это к Борису), просто что бы люди были готовы, что там грязно, примерно, как на русских югах, по этому берите обязательно тапочки и т. д.

В остальном мы остались крайне довольны и однозначно рекомендуем данного гида.

Отличная поездка, красивейшие места. Борис добрейшей души человек.
Отличная поездка, красивейшие места. Борис добрейшей души человек.
Отличная поездка, красивейшие места. Борис добрейшей души человек.
Отличная поездка, красивейшие места. Борис добрейшей души человек.
Отличная поездка, красивейшие места. Борис добрейшей души человек.
Отличная поездка, красивейшие места. Борис добрейшей души человек.
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Екатерина
Какая же красота!!! Море фоток и удовольствия. Борис прекрасный гид! Учтет все пожелания и возможности, но при этом качество экскурсии не пострадает. Провели прекрасный насыщенный день. Спасибо большое!!! Однозначно всем советую и саму экскурсию и Бориса как гида.
Какая же красота!!! Море фоток и удовольствия. Борис прекрасный гид! Учтет все пожелания и возможности, но
Какая же красота!!! Море фоток и удовольствия. Борис прекрасный гид! Учтет все пожелания и возможности, но
Какая же красота!!! Море фоток и удовольствия. Борис прекрасный гид! Учтет все пожелания и возможности, но
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Анна
Не могу представить экскурсии лучше. Борис провел по супер-красивым местам, всю дорогу болтали. Довез даже до дальнего места для фотосессий, хотя это не входило в экскурсию - он просто заметил,
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что мы всюду фотографировались 😅

Успели пособирать грецкие орехи, купить местные яблоки, незабываемая атмосфера 🥰 Летом надеюсь проехать с Борисом по тому же маршруту еще раз! Хватит читать отзывы - эта экскурсия того стоит!

P.s. Борис еще таааак хорошо фоткает!

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M
Это было волшебно! Горы, голубые озера и термальные источники - все было прекрасно. Огромная благодарность Борису за это, все было безумно интересно. Я поменяла своё представление об этом регионе. Очень интересный рассказ, комфортная поездка и максимальная забота.
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С
Все была очень хорошо, благодарны гиду за все. Всем буду его рекомендавать.
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