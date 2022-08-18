Борис проводит ещё 2 экскурсии

Этот день подарит вам массу эстетического удовольствия от пейзажей края — вы посетите один из самых завораживающих памятников природы на Северном Кавказе и узнаете, почему с водоемами связано так много таинственных легенд и предположений. А на обратном пути отдохнете в Аушигерских источниках, славящихся целебными свойствами.

Описание экскурсии

Неземная красота карстовых озер

Путешествие к комплексу Голубых озер займёт около двух часов на легковом автомобиле. По дороге в Черекское ущелье, где они располагаются, вы послушаете о традициях и культуре разных народов Северного Кавказа, оцените красивые непрерывающиеся природные виды и откроете легенды, связанные с происхождением загадочных карстовых водоемов. А прибыв на место, прогуляетесь по окрестностям и сможете сделать великолепные фотографии. Затем, отведав местные лепешки (хичины) с чаем из горных трав, продолжите путь через живописный горный перевал и тоннель, к селению Верхняя Балкария, где вы прогуляетесь по живописным достопримечательностям и попробуете блюда балкарской кухни.

Аушигерские термальные источники

Во второй половине дня на обратном пути я отвезу вас на туристическую базу, где у вас будет 1,5-2 часа, чтобы понежиться в термальных источниках. Предварительно я расскажу о целебных свойствах артезианской воды и других дарах местной природы, в том числе, об омолаживающей голубой глине. Примерно в 19:00 вы вернетесь обратно.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Нива 2131.