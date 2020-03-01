Борис проводит ещё 2 экскурсии

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Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии

Борис
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Борис – ваш гид
Ингушетия — это древний, загадочный мир башен и настоящая «терра инкогнита» для жителей остальной страны.

Я покажу бывшую и нынешнюю столицы удивительной республики, раскрою ее тайны и помогу понять местный менталитет!
4000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Добро пожаловать в Ингушетию!
Добро пожаловать в Ингушетию!

Что вас ожидает

Магас — самая молодая столица России
Вы пройдете по центральному проспекту и увидите самое высокое сооружение Ингушетии — стометровую башню Согласия, построенную в стиле средневековых боевых башен. Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь великолепным видом на город и Главный Кавказский хребет. А я поделюсь самыми интересными фактами о Магасе — в честь какой древней столицы он назван, почему остановки общественного транспорта напоминают космические модули и какие реформы прославили местного мэра Беслана Цечоева.

Назрань сквозь века
Вы посетите сквер имени основателя Назрани, увидите остатки крепостной стены с бастионом и услышите о самых значимых событиях в истории ингушского народа у Мемориала памяти и славы. Кроме того, узнаете о развитии малого и среднего бизнеса в республике и заглянете в необычный магазин с изделиями из рыбьей кожи.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Входные билеты в стометровую башню оплачиваются отдельно — 100 рублей с человека.
  • По желанию, мы можем завершить экскурсию посещением кафе, где вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Добро пожаловать в Ингушетию!
Добро пожаловать в Ингушетию!
Добро пожаловать в Ингушетию!
Добро пожаловать в Ингушетию!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Борис
Борис
Меня зовут Багауддин (друзья из разных регионов называют меня Борисом), мне 46 лет. С 2013 года я занимаюсь проведением экскурсий и туров по Горной Ингушетии. Это музей-заповедник под открытым небом, притом до конца еще не изведанный и не изученный. До сих пор ученые (историки, археологи, биологи и др.) делают открытия при изучении древних памятников, флоры и фауны. Мне есть что показать и рассказать вам об этом сказочном месте.
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Борис проводит ещё 2 экскурсии

Горная Ингушетия — страна башен и легендГорная Ингушетия — страна башен и легендГорная Ингушетия — страна башен и легенд
7800 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Поездка в горную Ингушетию — тот случай, когда дух захватывает не просто от красоты природы, но от ее гармонии с рукотворными постройками. За день вы проедете по Военно-Грузинской дороге, через узкие ущелья и перевалы, надышитесь кристальным воздухом и откроете старинные легенды. Главным акцентом станут знаменитые башни — я расскажу об их истории и значении, поделюсь преданиями древнего народа галгаев. Водопады, «замки» и много-много гор — вы познаете богатство Ингушетии.
Голубые озера Кабардино-БалкарииГолубые озера Кабардино-БалкарииГолубые озера Кабардино-Балкарии
9100 за экскурсию
8 часов
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
Этот день подарит вам массу эстетического удовольствия от пейзажей края — вы посетите один из самых завораживающих памятников природы на Северном Кавказе и узнаете, почему с водоемами связано так много таинственных легенд и предположений. А на обратном пути отдохнете в Аушигерских источниках, славящихся целебными свойствами.

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