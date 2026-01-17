Борис проводит ещё 2 экскурсии

Вы пройдете по центральному проспекту и увидите самое высокое сооружение Ингушетии — стометровую башню Согласия, построенную в стиле средневековых боевых башен. Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь великолепным видом на город и Главный Кавказский хребет. А я поделюсь самыми интересными фактами о Магасе — в честь какой древней столицы он назван, почему остановки общественного транспорта напоминают космические модули и какие реформы прославили местного мэра Беслана Цечоева.
Назрань сквозь века
Вы посетите сквер имени основателя Назрани, увидите остатки крепостной стены с бастионом и услышите о самых значимых событиях в истории ингушского народа у Мемориала памяти и славы. Кроме того, узнаете о развитии малого и среднего бизнеса в республике и заглянете в необычный магазин с изделиями из рыбьей кожи.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость. Поездка пройдёт на автомобиле Нива 2131.
Входные билеты в стометровую башню оплачиваются отдельно — 100 рублей с человека.
По желанию, мы можем завершить экскурсию посещением кафе, где вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Назрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 993 туристов
Меня зовут Багауддин (друзья из разных регионов называют меня Борисом), мне 46 лет. С 2013 года я занимаюсь проведением экскурсий и туров по Горной Ингушетии. Это музей-заповедник под открытым небом, читать дальшеуменьшить
притом до конца еще не изведанный и не изученный. До сих пор ученые (историки, археологи, биологи и др.) делают открытия при изучении древних памятников, флоры и фауны. Мне есть что показать и рассказать вам об этом сказочном месте.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
Даниил
Багауддин отлично владеет информацией о своём регионе. Видно, что человек разбирается в теме. Много читает, анализирует, размышляет о родных местах. Язык живой, не академический, по опыту знаю, что для подавляющего читать дальшеуменьшить
большинства слушателей - это плюс. Также большой плюс, что человек живёт в этом регионе - это его родина. Вы можете найти много предложений на этом сайте из соседних регион по Ингушетии. Но поверьте - никто не расскажет лучше как местный. Как однажды сказал Джек Николсон «Я знал, что „Крестный отец“ будет великим фильмом, но в то время свято верил: каждый должен заниматься своим делом. Индейцы должны играть индейцев, а итальянцы — итальянцев».
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Виктор
Борис очень душевный и увлеченный человек. Хорошо владеет информацией о истории республики и России вцелом.
+2
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Сергей
Спасибо!
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Т
Татьяна
Замечательная экскурсия! Благожелательный, знающий экскурсовод. Мемориал, рассказывающий об истории ингушского народа и самая высокая башня-музей. Почти весь Магас можно увидеть с высоты птичьего полёта. Сам город современный (нет старинных сооружений, читать дальшеуменьшить
кроме исторической крепости). Непременно посетите кафе с местной кухней. Атмосфера в республике доброжелательная. Советую взять экскурсию по двум столицам: Назрани и Магасу и добавить путешествие по горной Ингушетии. Получите удовольствие. Можно остановиться в мотеле, вполне приличный и недорогой или в немногочисленных отелях в городе.
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Светлана
Борис отличный гид. Организован. Очень интересно рассказывал, отвечал на все интересующие меня вопросы. Завез даже меня на производство рыбной кожи, фабрику Шади.
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О
Олег
Багауддин замечательный гид, который обладает огромным багажом знаний. Экскурсия не только открывает Ингушетию, но погружает в историю и культуру республики. Наша поездка длилась более пяти часов, но пролетела незаметно. Мы, читать дальшеуменьшить
люди связанные, с искусством, были в восторге, когда Багауддин организовал нам (в рамках этой экскурсии) теплую встречу с представителями ансамбля народного танца Ингушетия. Мы очень благодарны и всем рекомендуем этого прекрасного человека и профессионала своего дела.
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