Борис проводит ещё 2 экскурсии

Ингушетия — это древний, загадочный мир башен и настоящая «терра инкогнита» для жителей остальной страны. Я покажу бывшую и нынешнюю столицы удивительной республики, раскрою ее тайны и помогу понять местный менталитет!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Магас — самая молодая столица России

Вы пройдете по центральному проспекту и увидите самое высокое сооружение Ингушетии — стометровую башню Согласия, построенную в стиле средневековых боевых башен. Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь великолепным видом на город и Главный Кавказский хребет. А я поделюсь самыми интересными фактами о Магасе — в честь какой древней столицы он назван, почему остановки общественного транспорта напоминают космические модули и какие реформы прославили местного мэра Беслана Цечоева.

Назрань сквозь века

Вы посетите сквер имени основателя Назрани, увидите остатки крепостной стены с бастионом и услышите о самых значимых событиях в истории ингушского народа у Мемориала памяти и славы. Кроме того, узнаете о развитии малого и среднего бизнеса в республике и заглянете в необычный магазин с изделиями из рыбьей кожи.

Организационные детали