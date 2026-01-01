Поход из Теберды в Архыз — удивительное путешествие по одним из самых красивых и молодых гор в мире. Путешествие, в котором мы увидим, как от зимнего сна пробуждается весна, расцветая крокусами и незабудками на зелёных коврах долин и альпийских лугов. Увидим, как рождаются звонкие ручьи и быстротечные горные речки. Под рюкзаками мы пройдём по дорогам и тропам через горные аулы и перевалы, поднимемся на максимальную высоту в 3000 метров, где перед нами предстанет невероятная панорама снежных гор. Ещё в древности по этим дорогам проходил известный шёлковый путь. Этот трекинг для тех, кому близка походная романтика и кто за долгие месяцы зимы соскучился по горам!
Долина реки Муху
В 07:30 встречаемся на железнодорожном вокзале г. Невинномысск и на микроавтобусе отправляемся в курортный городок Теберда, расположенный на высоте 1350 метров. По пути делаем остановку в кафе, чтобы отведать знаменитые осетинские пироги (в стоимость не входит). С перевода на карачаевский язык Теберда означает Божий дар. Отсюда, по широкой грунтовой дороге, мы начнём свой подъём по долине реки Муху. Густые хвойные леса сменятся альпийскими лугами. Наш путь простой, проходим всего 4.5 км, на протяжении которых набираем высоту 400 метров. К обеду должны добраться к слиянию Мухи и Азгека. Здесь-то мы и встанем лагерем на ночлег. Если после ходового дня останутся силы, то отправимся гулять в сторону Лысой горы. А если сил не останется, то проведём время за вечерними посиделками у костра.
Ночуем на высоте 1850 метров.
Перевал Мухинский
Просыпаемся с первыми лучами солнца, плотно завтракаем и, собрав палатки, отправляемся в путь. Первую половину дня идём вдоль уже знакомой реки Муху, в которую, то и дело, впадают звонкие ручьи, преграждая нам дорогу. Их мы будем преодолевать вброд. Подъём на Мухинский перевал (2764 м) затяжной. Зато с него открывается потрясающая панорама на снежные вершины гор, ущелья и зелёные долины. Запечатлев всю эту красоту, начинаем спуск по тропе в долину реки Уллу-Марка. На живописной поляне, в окружении сосен, разобьём лагерь. По вечерам на эту долину частенько надвигается туман, создавая мистическую атмосферу. Протяжённость перехода за день составит 10 км.
Ночуем на высоте 2100 метров.
Долина реки Уллу-Марка, Красный Карачай
Сегодня нам предстоит пройти 8 км по долине реки Уллу-Марка. Рождённая на одноимённой горной вершине, река устремляет свои серебряные воды в красивейшую долину Аксаут. С утра, преодолев несколько бродов, по извилистой тропе мы продолжаем спускаться. Оставив позади не один деревянный мост, связывающий два берега, оказываемся в заброшенном ауле Красный Карачай (Схауат). Когда-то здесь кипела жизнь, а местные выпасали овец. Но уже много лет дома пребывают в запустении. На окраине аула установим палаточный лагерь. В этот день есть возможность отдохнуть, постирать в ручье вещи и сходить в баню (в стоимость не входит).
Ночуем на высоте 1600 метров.
Чудесная долина реки Аксаут
Вчерашняя тропа вновь сменяется широкой дорогой, над которой раскинули свои могучие ветви сосны-великаны. А на покрытых молодой травой лугах умиротворённо пасутся кони и коровы. Весь день идём по живописной долине реки Аксаут без значительного перепада высот. Сюда часто приезжают с катамаранами, чтобы сплавиться. В переводе с карачаевского языка Аксуат означает Белая чаша. И действительно, вода в ней белёсого оттенка. Спустя 12 км установим лагерь (недалеко от места завтрашнего подъёма к перевалу Хадюка). Сделав запасы дров для костра, налегке отправимся к небольшому водопаду, на подходе к которому будет слышен его рёв.
Ночуем на высоте 1650 метров.
Подъём к перевалу Хадюка
Впереди непростой день: нас ожидает путь в 7 км с набором высоты в 1000 метров. Предстоит как можно ближе подойти к перевалу Хадюка. Первые несколько сот метров высоты набираем по усыпанной камнями дороге, резко уходящей вверх. Далее она закончится, перейдя в тропу. Весенние краски сменятся на зимний пейзаж, а могущественные сосны останутся позади. До завтрашнего вечера мы прощаемся с лесом. Предстоящая ночь будет самой холодной, температура может опуститься ниже 0 С. После ужина, приготовленного на горелках, расходимся по палаткам, чтобы пораньше лечь спать.
Ночуем на высоте 2650 метров.
Выше облаков. Перевал Хадюка
Просыпаемся до первых лучей солнца и скидываем с себя оковы холодной ночи. Согреваемся горячим чаем с бутербродами и, взвалив рюкзаки на плечи, выдвигаемся в путь. Медленно и верно, соблюдая дистанцию, осуществляем траверс на перевал Хадюка (1А, 2950 метров). С вершины открывается удивительная панорама на царство снежных гор и сползающих с них ледников. Запечатлев эту зимнюю сказку, начинаем спуск в долину реки Маруха. По мере сброса высоты, на нашем пути из под снега начнут проглядывать кусты рододендрона, брусники и можжевельника. А потом и вовсе появится долгожданный лес. В долине реки Маруха, миновав погранпост, разбиваем лагерь. Вечером непременно соберёмся у костра, чтобы за ароматным чаем поделиться своими впечатлениями и поиграть. Ещё 10 км позади.
Ночуем на высоте 1850 метров.
Долина реки Маруха
Сегодня целый день спускаемся по долине реки Маруха. Вновь наш путь наполнен жизнерадостным щебетом птиц, журчанием ручьёв и видом на цветущие альпийские луга с пасущимися коровками. Идти по широкой дороге одно удовольствие! Переход в 17 км пройдёт без особых перепад высот. По пути остановимся под цветущей сливой для отдыха и перекуса. Лагерь установим на небольшой возвышенности от дороги в приятном весеннем лесочке.
Ночуем на высоте 1600 метров
Спуск в Архыз
А вот и новый день! Сегодня нам предстоит подняться на перевал Сао. С него открывается вид на обсерваторию и зелёные горы. Да, в этих горах уже лето. При благоприятных погодных условиях нам представится возможность вновь полюбоваться на Эльбрус. До обсерватории идём 11 км. Желающие могут сходить на экскурсию (в стоимость не входит). На заказном трансфере доезжаем до Архыза. Наш сегодняшний лагерь будет на территории турбазы. Вечером можно заказать баньку (в стоимость не входит, предупредить инструктора о желании попариться заранее).
Ночуем в палатках на высоте 1500 метров.
Возвращение домой
Вот и подошёл к завершению наш чудесный поход по горам Кавказа. Делимся впечатлениями, закупаемся сувенирами. В 10:00 мы отправимся в обратный путь, в г. Невинномысск. По пути заезжаем на горячие источники (в стоимость не входит). К 17:00 прибываем на вокзал.
Что включено
- Трансфер Невинномысск - Теберда - Невинномысск
- Трёхразовое питание (завтрак, перекус/обед, ужин)
- Прокат общественного снаряжения (палатки, котлы, газовые горелки, тент, лопатка, топор и прочее)
- Групповая аптечка
- Средства защиты от медведя
- Регистрация группы в Мчс
- Оформление пропуска в заповедник
- Услуги сертифицированного инструктора
Что не входит в цену
- Авиа/жд билеты до г. Невинномысск и обратно
- Прокат личного снаряжения (рюкзак, спальник и прочее)
- Питание в кафе (завтрак в первый день, обед в последний день)
- Страхование жизни, здоровья
- Баня
- Экскурсии
- Горячие источники
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Покупку билетов необходимо согласовать с инструктором.
Пожелания к путешественнику
Поход подойдёт для участников с опытом длительных автономных походов и в хорошей физической форме без противопоказаний по здоровью.