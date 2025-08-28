Активный Архыз! На перезагрузку в горы

Программа родилась из ваших любимых активностей в Архызе на протяжении всего весенне-летнего сезона
Описание тура

Это и рафтинг, и квадрики, подъемы на самые высокогорные локации с потрясающими видами! Мы выбрали то, что действительно заставит ваши сердечки биться сильнее, вызовет прилив бешеной энергии и добавит ярчайших эмоций в жизненный опыт!

Историческая составляющая региона + пейзажи, от которых сносит крышу (в хорошем смысле этого слова)) + выбор активных приключений + отличные кафешки и рестики + возможность отдохнуть и расслабиться в спа, а при желании - поиграть в бильяд, попеть в караоке и пр. - делает этот регион супер-находкой для wow-перезагрузки в горах!

Welcome! На вашем месте я бы на меньшее не соглашалась!

Тур проводится на вместительном джипе в мини-группе до 6ти человек.

Жильё - уровень комфорт!

Программа тура по дням

1 день

Едем в живописный Архыз

Сегодня мы встречаемся в 12 ч. и едем навстречу красивым местам и активным приключениям!

Если вы остановились в каком-либо городе Кмв, то ориентируйтесь по времени на 11.00 - 11.30. Вас заберут первыми!

Для начала мы едем в туркомплекс Медовые, при желании летим на зиплайне над Аликоновским ущельем и уже дальше перебираемся в горную часть Карачаево-Черкесской Республики через панорамный перевал Гум-Баши!

Конечно, останавливаемся на смотровой, ловим момент, фотографируемся и спускаемся к Архызу.

По пути заезжаем в этно кафе, пьем кофе/чай. При желании - обедаем.

Мы будем проезжать мимо так называемых сырных пещер, желающие - вперед) Но стоит учитывать, что обувь должна быть не скользкой, например, кеды точно не подойдут и штанишки придётся почистить от песчаника)) Но фото и эмоции всё компенсируют!

Вот теперь точно в Архыз! Если успеваем, то в этот же день посещаем Аланское городище - исторический памятник 10-12вв. Сегодня он является частью Карачаево-Черкесского историко-культурного заповедника.

P.S. Если мы чуть задержимся на маршруте, то уделим этой локации время на обратном пути.

Заселяемся в отель, идём вкусно ужинать и отдыхать от дальней дороги!

2 день

Активный вайб Архыза

Завтракаем и выдвигаемся на активности!

На мой взгяд - в Архызе воедино смешались кони, люди, квадрики, уазики и пр.

И это его не портит, а придаёт определенный вайб! Здесь не бывает скучно и невозможно сказать, что у тебя плохое настроение) Всё супер гуд и точка))

В ещё в Архызе приятный, веселый рафтинг. Он не особо экстремальный, но свою долю позитива 100% получаешь! Гидрокостюмы, жилеты, инструктаж и поплыли!

Эмоции - на высоте - под стать бомбическим видам!

Далее по планам - катание на огромных квадриках-болотоходах. Делимся на мини-группы и вперед!

На выбор будет 2 маршрута: к Безымянному озеру с яркими спусками/подъемами, водичкой и прочими адреналиновыми примочками)) Либо к Белому водопаду - более спокойный путь, но зато - красивая видовая точка!

P.S. я не закладываю в тур стоимость этих активностей, тк это будет комиссионная цена, плюс - не все хотят посещать обе активности. Выбираем (можно все!) и вперед, гид распределит, отвезет и пр.

Если погода позволит, посетим перевал Пхия с потрясающими видами и закатным солнцем!

Вечером при желании идём в баньку. Комплес выбираем по факту - на дровах, с чанами/бассейном и пр. Бронируем, расслабляемся, отдыхаем!

3 день

Канатки и Обсерватория Ран

Сегодня на завтрак выходим пораньше, тк в 9 утра вы уже должны садиться в первую кабинку одной из канатных дорог Архыза))

Какой из склонов выбрать - ваше право. Южный с новой Орбитой более скалистый, но и канатка поднимает до уровня 3030м. Северный - более живописный и можно подняться на открытой канатке Аполлон до отметки 2840м.

Если поспешить, то можно посетить оба склона, но это скорее для галочки, чем для удовольствия от видов)

Спускаемся - и на обед.

Выезжаем в Нижний Архыз на экскурсию в Астрофизическую Обсерваторию Ран. Здесь тайны Вселенной и тема космоса становится ближе и понятнее каждому)

Вот и наш активный тур близится к завершению. Впереди 3ех часовая дорога до Минеральных Вод.

P.S. Если вы планируете улететь этим же днем - рейс не ранее 20ч! Если остаетесь в регионе - отвезем до нужного вам адреса.

Ну что, друзья, думаю Архыз занял достойное место в ваших воспоминаниях!

До новых встреч, крепко обнимаем!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортных отелях с завтраками
  • Приветственный ужин
  • Все трансферы и передвижения по маршруту
  • Работа гида-водителя, который не жалеет своего времени и сил. Всё для вас
  • Эко-сборы
  • Входной билет в Обсерваторию
  • Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины (за исключением приветственного)
  • Все активности по маршруту, указаные в списке доп. услуг (зиплайн, рафтинг, квадроциклы, канатные дороги, банька). Нужно понимать, что любая включенная услуга на агрегаторе будет комиссионнной, поэтому бережем ваш бюджет и настроение. Доплачиваем по факту
О чём нужно знать до поездки

Список одежды отправляю в мессенджер после бронирования

Пожелания к путешественнику

С собой берем классное настроение, чувство юмора и душевность!

Остальное оставляем дома))

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

