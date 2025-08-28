Описание тура
Программа родилась из ваших любимых активностей в Архызе на протяжении всего весенне-летнего сезона!
Это и рафтинг, и квадрики, подъемы на самые высокогорные локации с потрясающими видами! Мы выбрали то, что действительно заставит ваши сердечки биться сильнее, вызовет прилив бешеной энергии и добавит ярчайших эмоций в жизненный опыт!
Историческая составляющая региона + пейзажи, от которых сносит крышу (в хорошем смысле этого слова)) + выбор активных приключений + отличные кафешки и рестики + возможность отдохнуть и расслабиться в спа, а при желании - поиграть в бильяд, попеть в караоке и пр. - делает этот регион супер-находкой для wow-перезагрузки в горах!
Welcome! На вашем месте я бы на меньшее не соглашалась!
Тур проводится на вместительном джипе в мини-группе до 6ти человек.
Жильё - уровень комфорт!
Программа тура по дням
Едем в живописный Архыз
Сегодня мы встречаемся в 12 ч. и едем навстречу красивым местам и активным приключениям!
Если вы остановились в каком-либо городе Кмв, то ориентируйтесь по времени на 11.00 - 11.30. Вас заберут первыми!
Для начала мы едем в туркомплекс Медовые, при желании летим на зиплайне над Аликоновским ущельем и уже дальше перебираемся в горную часть Карачаево-Черкесской Республики через панорамный перевал Гум-Баши!
Конечно, останавливаемся на смотровой, ловим момент, фотографируемся и спускаемся к Архызу.
По пути заезжаем в этно кафе, пьем кофе/чай. При желании - обедаем.
Мы будем проезжать мимо так называемых сырных пещер, желающие - вперед) Но стоит учитывать, что обувь должна быть не скользкой, например, кеды точно не подойдут и штанишки придётся почистить от песчаника)) Но фото и эмоции всё компенсируют!
Вот теперь точно в Архыз! Если успеваем, то в этот же день посещаем Аланское городище - исторический памятник 10-12вв. Сегодня он является частью Карачаево-Черкесского историко-культурного заповедника.
P.S. Если мы чуть задержимся на маршруте, то уделим этой локации время на обратном пути.
Заселяемся в отель, идём вкусно ужинать и отдыхать от дальней дороги!
Активный вайб Архыза
Завтракаем и выдвигаемся на активности!
На мой взгяд - в Архызе воедино смешались кони, люди, квадрики, уазики и пр.
И это его не портит, а придаёт определенный вайб! Здесь не бывает скучно и невозможно сказать, что у тебя плохое настроение) Всё супер гуд и точка))
В ещё в Архызе приятный, веселый рафтинг. Он не особо экстремальный, но свою долю позитива 100% получаешь! Гидрокостюмы, жилеты, инструктаж и поплыли!
Эмоции - на высоте - под стать бомбическим видам!
Далее по планам - катание на огромных квадриках-болотоходах. Делимся на мини-группы и вперед!
На выбор будет 2 маршрута: к Безымянному озеру с яркими спусками/подъемами, водичкой и прочими адреналиновыми примочками)) Либо к Белому водопаду - более спокойный путь, но зато - красивая видовая точка!
P.S. я не закладываю в тур стоимость этих активностей, тк это будет комиссионная цена, плюс - не все хотят посещать обе активности. Выбираем (можно все!) и вперед, гид распределит, отвезет и пр.
Если погода позволит, посетим перевал Пхия с потрясающими видами и закатным солнцем!
Вечером при желании идём в баньку. Комплес выбираем по факту - на дровах, с чанами/бассейном и пр. Бронируем, расслабляемся, отдыхаем!
Канатки и Обсерватория Ран
Сегодня на завтрак выходим пораньше, тк в 9 утра вы уже должны садиться в первую кабинку одной из канатных дорог Архыза))
Какой из склонов выбрать - ваше право. Южный с новой Орбитой более скалистый, но и канатка поднимает до уровня 3030м. Северный - более живописный и можно подняться на открытой канатке Аполлон до отметки 2840м.
Если поспешить, то можно посетить оба склона, но это скорее для галочки, чем для удовольствия от видов)
Спускаемся - и на обед.
Выезжаем в Нижний Архыз на экскурсию в Астрофизическую Обсерваторию Ран. Здесь тайны Вселенной и тема космоса становится ближе и понятнее каждому)
Вот и наш активный тур близится к завершению. Впереди 3ех часовая дорога до Минеральных Вод.
P.S. Если вы планируете улететь этим же днем - рейс не ранее 20ч! Если остаетесь в регионе - отвезем до нужного вам адреса.
Ну что, друзья, думаю Архыз занял достойное место в ваших воспоминаниях!
До новых встреч, крепко обнимаем!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортных отелях с завтраками
- Приветственный ужин
- Все трансферы и передвижения по маршруту
- Работа гида-водителя, который не жалеет своего времени и сил. Всё для вас
- Эко-сборы
- Входной билет в Обсерваторию
- Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
- Обеды и ужины (за исключением приветственного)
- Все активности по маршруту, указаные в списке доп. услуг (зиплайн, рафтинг, квадроциклы, канатные дороги, банька). Нужно понимать, что любая включенная услуга на агрегаторе будет комиссионнной, поэтому бережем ваш бюджет и настроение. Доплачиваем по факту
О чём нужно знать до поездки
Список одежды отправляю в мессенджер после бронирования
Пожелания к путешественнику
С собой берем классное настроение, чувство юмора и душевность!
Остальное оставляем дома))