Экскурсия на яхте в Нижнем Новгороде: яркие эмоции и новые впечатления
Прогулка под парусом — это ветер в волосах, ощущение свободы, яркие эмоции и возможность запечатлеть их на фото.
Участники экскурсии проплывут по Оке, а гид расскажет интересные факты о Нижнем Новгороде и его достопримечательностях.
Участники экскурсии проплывут по Оке, а гид расскажет интересные факты о Нижнем Новгороде и его достопримечательностях.
Ближайшие даты:
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Прогулка на яхте по Оке вдоль Нижнего Новгорода.
- Рассказ гида.
Важная информация:
- Прогулки на яхте проводятся по средам и воскресеньям с мая по сентябрь.
- Продолжительность экскурсии — 2 часа.
- В случае неподходящей для плавания погоды организаторы отменяют экскурсию и могут перенести ее на другую удобную для заказчиков дату.
- Также организаторы просят выбирать для прогулки обувь на светлой подошве и без каблука.
Каждую среду (16:00-18:00) и воскресенье (12:00-14:00) с 07.06.2023.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода по Оке и Волге в течение 2-х часов
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- ПГ клуб «Мистраль», ул. Воротынская, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждую среду (16:00-18:00) и воскресенье (12:00-14:00) с 07.06.2023.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании