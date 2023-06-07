Экскурсионная прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода

Экскурсия на яхте в Нижнем Новгороде: яркие эмоции и новые впечатления

Описание
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Ответы на вопросы
Прогулка под парусом — это ветер в волосах, ощущение свободы, яркие эмоции и возможность запечатлеть их на фото.

Участники экскурсии проплывут по Оке, а гид расскажет интересные факты о Нижнем Новгороде и его достопримечательностях.
Экскурсионная прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Экскурсионная прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Экскурсионная прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Экскурсионная прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Экскурсионная прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Экскурсионная прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Экскурсионная прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
7
июн
11
июн
14
июн
18
июн
21
июн
25
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Прогулка на яхте по Оке вдоль Нижнего Новгорода.
  • Рассказ гида.

Важная информация:

  • Прогулки на яхте проводятся по средам и воскресеньям с мая по сентябрь.
  • Продолжительность экскурсии — 2 часа.
  • В случае неподходящей для плавания погоды организаторы отменяют экскурсию и могут перенести ее на другую удобную для заказчиков дату.
  • Также организаторы просят выбирать для прогулки обувь на светлой подошве и без каблука.

Каждую среду (16:00-18:00) и воскресенье (12:00-14:00) с 07.06.2023.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода по Оке и Волге в течение 2-х часов
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
ПГ клуб «Мистраль», ул. Воротынская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую среду (16:00-18:00) и воскресенье (12:00-14:00) с 07.06.2023.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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