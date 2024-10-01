Нижний Новгород раскинулся вдоль берегов Оки и Волги на холмах, которые зовут Дятловыми горами. Предлагаем объехать историческую часть города на авто и не упустить ничего интересного. Вы увидите набережные и храмы, посетите Чкаловскую лестницу и лучшие смотровые. Узнаете местные легенды, окунётесь в атмосферу купеческого Нижнего и сравните её с современной.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Наш маршрут пройдёт от стен древнего кремля и главной площади Минина и Пожарского по Верхне-Волжской набережной — самой красивой улице города с усадьбами 19 века, которую нижегородцы зовут Волжский откос.

Затем мы окажемся на Сенной площади, откуда начинается дорога на Казань. Поговорим о её торговом прошлом.

Отправимся по Нижне-Волжской набережной к подножию Чкаловской лестницы в 668 ступеней. Вас ждёт подлинная история и настоящее название лестницы, а бонусом — головокружительный вид на Волгу!

Поедем к площади Народного Единства. Вы узнаете, как Нижний базар стал Скобой, а Скоба — площадью. Увидите копию знаменитого памятника Минину и Пожарскому.

Заглянем на улицу Рождественскую и выясним, с каким размахом жили нижегородцы. Здесь вы услышите несколько купеческих историй, главная из которых — о Дмитрии Строганове. Полюбуемся шедевром барокко — храмом Собора Пресвятой Богородицы, или Строгановской церковью.

Остановимся на Стрелке в месте слияния Оки и Волги и посетим территорию знаменитой Ярмарки, где вы увидите величественный собор Александра Невского и современный стадион «Нижний Новгород».

Поднимемся на обзорную площадку на Дятловых горах. Вы поймёте, как воздушный шар Жюля Верна оказался на одной из лучших видовых точек Нижнего и почему семь холмов города называют горами.

Организационные детали