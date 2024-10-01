Познакомиться с историей города в его ключевых локациях
Нижний Новгород раскинулся вдоль берегов Оки и Волги на холмах, которые зовут Дятловыми горами. Предлагаем объехать историческую часть города на авто и не упустить ничего интересного. Вы увидите набережные и храмы, посетите Чкаловскую лестницу и лучшие смотровые. Узнаете местные легенды, окунётесь в атмосферу купеческого Нижнего и сравните её с современной.
Наш маршрут пройдёт от стен древнего кремля и главной площади Минина и Пожарского по Верхне-Волжской набережной — самой красивой улице города с усадьбами 19 века, которую нижегородцы зовут Волжский откос.
Затем мы окажемся на Сенной площади, откуда начинается дорога на Казань. Поговорим о её торговом прошлом.
Отправимся по Нижне-Волжской набережной к подножию Чкаловской лестницы в 668 ступеней. Вас ждёт подлинная история и настоящее название лестницы, а бонусом — головокружительный вид на Волгу!
Поедем к площади Народного Единства. Вы узнаете, как Нижний базар стал Скобой, а Скоба — площадью. Увидите копию знаменитого памятника Минину и Пожарскому.
Заглянем на улицу Рождественскую и выясним, с каким размахом жили нижегородцы. Здесь вы услышите несколько купеческих историй, главная из которых — о Дмитрии Строганове. Полюбуемся шедевром барокко — храмом Собора Пресвятой Богородицы, или Строгановской церковью.
Остановимся на Стрелке в месте слияния Оки и Волги и посетим территорию знаменитой Ярмарки, где вы увидите величественный собор Александра Невского и современный стадион «Нижний Новгород».
Поднимемся на обзорную площадку на Дятловых горах. Вы поймёте, как воздушный шар Жюля Верна оказался на одной из лучших видовых точек Нижнего и почему семь холмов города называют горами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном Kia Carnival с кондиционером. Есть детское кресло
Женщинам надо взять шарфик или платок для посещения храмов
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 5193 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего Новгорода, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях, истории и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!