По Нижнему Новгороду - на авто

Познакомиться с историей города в его ключевых локациях
Нижний Новгород раскинулся вдоль берегов Оки и Волги на холмах, которые зовут Дятловыми горами. Предлагаем объехать историческую часть города на авто и не упустить ничего интересного. Вы увидите набережные и храмы, посетите Чкаловскую лестницу и лучшие смотровые. Узнаете местные легенды, окунётесь в атмосферу купеческого Нижнего и сравните её с современной.
По Нижнему Новгороду - на авто
По Нижнему Новгороду - на авто
По Нижнему Новгороду - на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Наш маршрут пройдёт от стен древнего кремля и главной площади Минина и Пожарского по Верхне-Волжской набережной — самой красивой улице города с усадьбами 19 века, которую нижегородцы зовут Волжский откос.

Затем мы окажемся на Сенной площади, откуда начинается дорога на Казань. Поговорим о её торговом прошлом.

Отправимся по Нижне-Волжской набережной к подножию Чкаловской лестницы в 668 ступеней. Вас ждёт подлинная история и настоящее название лестницы, а бонусом — головокружительный вид на Волгу!

Поедем к площади Народного Единства. Вы узнаете, как Нижний базар стал Скобой, а Скоба — площадью. Увидите копию знаменитого памятника Минину и Пожарскому.

Заглянем на улицу Рождественскую и выясним, с каким размахом жили нижегородцы. Здесь вы услышите несколько купеческих историй, главная из которых — о Дмитрии Строганове. Полюбуемся шедевром барокко — храмом Собора Пресвятой Богородицы, или Строгановской церковью.

Остановимся на Стрелке в месте слияния Оки и Волги и посетим территорию знаменитой Ярмарки, где вы увидите величественный собор Александра Невского и современный стадион «Нижний Новгород».

Поднимемся на обзорную площадку на Дятловых горах. Вы поймёте, как воздушный шар Жюля Верна оказался на одной из лучших видовых точек Нижнего и почему семь холмов города называют горами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном Kia Carnival с кондиционером. Есть детское кресло
  • Женщинам надо взять шарфик или платок для посещения храмов
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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