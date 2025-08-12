Петр проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для квеста на парусной яхте - июнь, июль и август. В это время условия для водных прогулок наиболее комфортные, а пейзажи особенно живописны. Май, сентябрь и октябрь также подходят для мероприятия. В это время можно насладиться спокойствием и уединением на воде, что придаст особую атмосферу квесту.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижегородский кремль
Канавинский мост
Стадион
Описание квеста
Квест о речных традициях на водной прогулке
В путешествии вы взглянете с прекрасных ракурсов на Нижегородский кремль, вековой Канавинский мост, новый стадион и места слияния Волги и Оки. Сюжет квеста о крупнейшей реке в Европе и появлении больших городов на её берегах. Торговый путь «из варяг в персы», купеческих флотилии и нижегородские кредитные товарищества — то, что сформировало особые взгляды на жизнь, познакомиться с которыми поможет игровая форма. Её действие коснётся и милитаризированной экономики РСФСР, новых речных технологий и перспективных городских проектов для жизни и отдыха.
О духе нижегородцев за ароматной ухой
На фоне захватывающих видов и под аккомпанемент легенд самой большой реки в Европе вы станете лучше понимать и сам дух коренных нижегородцев. Узнаете, как разные эпохи и городские сюжеты формировали характер, ментальность и быт местных жителей. А также отведаете на борту яхты купеческую уху с пряностями по классическому нижегородскому рецепту, послушаете анекдоты и предания, которые ценили горожане, и примете участие в церемонии посвящения в речные матросы.
Организационные детали
Бронирование возможно с мая по октябрь включительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе остановки «пл. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 7003 туристов
С увлечением занимаюсь историей (университетская степень). Честь для меня — представить свой родной город, один из ключевых пунктов и самый большой речной перекрёсток на торговом маршруте «из варяг в персы».
Располагая читать дальшеуменьшить
опытом парусных путешествий по рекам Восточной Европы, пеших и конных маршрутов по Шёлковому пути, я уделил внимание взглядам и образу жизни купцов, рассказываю не только о торговцах 19 века, но и ранних периодов истории. Показываю, какую роль в возникновении и развитии Нижнего Новгорода сыграло это сословие.
Интересующихся историей путешественников не оставляет равнодушными наглядное и выразительное применение причинно-следственных связей к реальным объектам городской среды. Любителей впечатлений привлекает подборка видовых точек по маршруту и пункты движения с выходом к огромным городским холмам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Прекрасная прогулка. Панорамные виды, неторопливый рассказ Петра про особенности местного менталитета, уклада жизни нижегородцев в разные времена и, конечно, уха из осетра не смогла нас оставить равнодушными 😋 Петр любезно согласился нас по фотографировать, за что ему от нашей компании большое спасибо 🙏
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Вадим
Был в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по Нижнем Новгороду. Поплавать на НН на воздушном шаре было не суждено, помешали погодные условия. Вишенкой читать дальшеуменьшить
же на торте оказалась вечерняя экскурсия на парусно-моторной яхте с Петром и шкипером Андреем. Отличная погода, потрясающие панорамы города, интересный рассказ гида, историка по образованию. Однако на вишенке оказалась еще одна вишенка. Это уха из осетрины, которую приготовил Петр. В эти дни я дважды ходил в ресторан Безухов и заказывал калью. Это такая уха из волжских рыб, среди которых числилась и осетрина. с наполнителем из перловки. Мне ее посоветовали заказать друзья. Ничего не скажешь, вкусна. Но та уха, которую соорудил Петр, была музыкой небесных сфер! Самое главное - аромат! Она пахла детством (мне 74), и я помню запах настоящей осетрины. Ничего подобного я не ел давно. Петр рассказал, что долго работал над ее рецептом, экспериментировал с ингредиентами и режимом варки. А еще он угостил меня напитком из трав. По вкусу напиток напомнил кока-колу, но был изготовлен из натуральных составляющих. Потрясающий вкус… И все это с фантастическими видами на закат (мы отплыли от берега в 7 вечера). которые, как известно, в НН самые красивые. В следующий раз специально приеду в НН, что еще раз проплыть с Петром вдоль Волжских берегов на его яхте и обязательно повторить его знаменитую уху. Спасибо, Петр!
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Н
Наталья
Отлично провели вечер! Мы забронировали экскурсию на вечернее время чтобы увидеть закат. Погода была лунная и безветренная. Село солнце и вышла огромная луна (были дни суперлуния), яхта тихо скользила по читать дальшеуменьшить
воде, вид на Нижний был прекрасен. Петр вывел нас на ее нос и рассказывал о городе, о традициях купечества, о современном Нижнем, о яхтинге и своих морских походах. Время пролетело незаметно! В конце экскурсии мы ели фирменную вкуснейшую уху,"нагуляв" аппетит на свежем воздухе. Великолепно! Большое спасибо
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В
Владимир
Отличная прогулка на яхте! Позновательно, увлекательно и сытно)! Спасибо!
+2
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Наталья
Эта прогулка на яхте стала настоящим маленьким путешествием! Мы плыли по Оке и Волге, любуясь великолепными видами. Слушали увлекательные рассказы Петра, узнавая насколько своеобразна и колоритна история Нижнего Новгорода. Ели вкуснейшую золотую уху. И даже задумались, не отправиться ли нам в более долгое путешествие по воде. Большое спасибо Петру за этот ценный опыт и прекрасно проведенное время!
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Наталья
Атмосфера поездки наполнена интересными историческими фактами, легкой подачей, непринужденностью. Уха полный восторг, открытие для нас, новые сочетания оценены по достоинству. Петр и шкипер Андрей знают, любят то чем занимаются. . рядом с ними чувствуешь себя безопасно, расслаблено и комфортно. Спасибо. Это уникальный формат, культурный, с хорошим вкусом.
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