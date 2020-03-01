Петр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Исторические сюжеты на водной прогулке

В путешествии вы взглянете с прекрасных ракурсов на Нижегородский кремль, вековой Канавинский мост, новый стадион и места слияния Волги и Оки. Я расскажу о крупнейшей реке в Европе и появлении больших городов на ее берегах. Вы услышите о торговом пути «из варяг в персы», о купеческих флотилиях и нижегородских кредитных товариществах. Также поговорим о милитаризированной экономике РСФСР, новых речных технологиях и перспективных городских проектах для жизни и отдыха.

О духе нижегородцев за ароматной ухой

На фоне захватывающих видов и под аккомпанемент исторических заметок вы станете лучше понимать и сам дух коренных нижегородцев. Узнаете, как разные эпохи и городские сюжеты формировали характер, менталитет и быт местных жителей. А также отведаете на борту яхты купеческую уху с пряностями по классическому нижегородскому рецепту, послушаете анекдоты и предания, которые ценили горожане, и примете участие в церемонии посвящения в речные матросы.