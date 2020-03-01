Петр проводит ещё 1 экскурсию

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  3. На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода

Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы

Петр
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Петр – ваш гид
В дружеском путешествии вы откроете неизведанные панорамы нижегородского исторического центра, услышите о торговом пути «из варяг в персы», купеческих флотилиях и современных речных технологиях.

Узнаете, как складывался характер нижегородцев, послушаете наши любимые анекдоты и предания, а также оцените традиционную уху с пряностями и «станете» речными матросами.
12500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На кораблике
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе остановки «пл. Ленина»
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На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

Исторические сюжеты на водной прогулке
В путешествии вы взглянете с прекрасных ракурсов на Нижегородский кремль, вековой Канавинский мост, новый стадион и места слияния Волги и Оки. Я расскажу о крупнейшей реке в Европе и появлении больших городов на ее берегах. Вы услышите о торговом пути «из варяг в персы», о купеческих флотилиях и нижегородских кредитных товариществах. Также поговорим о милитаризированной экономике РСФСР, новых речных технологиях и перспективных городских проектах для жизни и отдыха.

О духе нижегородцев за ароматной ухой
На фоне захватывающих видов и под аккомпанемент исторических заметок вы станете лучше понимать и сам дух коренных нижегородцев. Узнаете, как разные эпохи и городские сюжеты формировали характер, менталитет и быт местных жителей. А также отведаете на борту яхты купеческую уху с пряностями по классическому нижегородскому рецепту, послушаете анекдоты и предания, которые ценили горожане, и примете участие в церемонии посвящения в речные матросы.

Организационные детали

Бронирование возможно с мая по октябрь включительно.

На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе остановки «пл. Ленина».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Петр
Петр
Меня зовут Петр. Я автор трех книг, иронически обыгрывающих альтернативные истории «великого прошлого великого государства». На прогулках по городу я предлагаю путешественникам возможность по-новому взглянуть на историю Нижнего Новгорода. Мои экскурсии — это колоритный стендап в окружении памятников архитектуры, увлекательные сюжеты минувших дней и парадоксальное сочетание фактов и свидетельств.
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Петр проводит ещё 1 экскурсию

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