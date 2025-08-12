Петр проводит ещё 1 экскурсию

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Город в объятиях Волги - квест на парусной яхте

Вас ждёт захватывающее путешествие по Волге с квестом, где вы узнаете о фольклоре и истории торговых путей, оцените панорамы и попробуете уху
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода на парусной яхте.

В квесте откроются виды на Кремль и Канавинский мост, а также вы узнаете о торговом пути «из варяг в персы». Игровой сюжет познакомит
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с историей купеческих флотилий и современными речными технологиями. На борту яхты вас ждёт традиционная уха с пряностями, а также церемония посвящения в речные матросы.

Путешествие доступно с мая по октябрь, что позволяет насладиться всеми прелестями Волги и духом нижегородцев

5
31 отзыв

6 причин купить этот квест

  • ⛵ Путешествие на парусной яхте
  • 🏰 Виды на Нижегородский кремль
  • 🌉 Канавинский мост и стадион
  • 📜 История торговых путей
  • 🍲 Традиционная уха на борту
  • 🎭 Игровой сюжет и анекдоты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для квеста на парусной яхте - июнь, июль и август. В это время условия для водных прогулок наиболее комфортные, а пейзажи особенно живописны. Май, сентябрь и октябрь также подходят для мероприятия. В это время можно насладиться спокойствием и уединением на воде, что придаст особую атмосферу квесту.
Сейчас август — это идеальное время.
Город в объятиях Волги - квест на парусной яхте
Город в объятиях Волги - квест на парусной яхте
Город в объятиях Волги - квест на парусной яхте

Что можно увидеть

  • Нижегородский кремль
  • Канавинский мост
  • Стадион

Описание квеста

Квест о речных традициях на водной прогулке

В путешествии вы взглянете с прекрасных ракурсов на Нижегородский кремль, вековой Канавинский мост, новый стадион и места слияния Волги и Оки. Сюжет квеста о крупнейшей реке в Европе и появлении больших городов на её берегах. Торговый путь «из варяг в персы», купеческих флотилии и нижегородские кредитные товарищества — то, что сформировало особые взгляды на жизнь, познакомиться с которыми поможет игровая форма. Её действие коснётся и милитаризированной экономики РСФСР, новых речных технологий и перспективных городских проектов для жизни и отдыха.

О духе нижегородцев за ароматной ухой

На фоне захватывающих видов и под аккомпанемент легенд самой большой реки в Европе вы станете лучше понимать и сам дух коренных нижегородцев. Узнаете, как разные эпохи и городские сюжеты формировали характер, ментальность и быт местных жителей. А также отведаете на борту яхты купеческую уху с пряностями по классическому нижегородскому рецепту, послушаете анекдоты и предания, которые ценили горожане, и примете участие в церемонии посвящения в речные матросы.

Организационные детали

Бронирование возможно с мая по октябрь включительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе остановки «пл. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр
Петр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 7003 туристов
С увлечением занимаюсь историей (университетская степень). Честь для меня — представить свой родной город, один из ключевых пунктов и самый большой речной перекрёсток на торговом маршруте «из варяг в персы». Располагая
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опытом парусных путешествий по рекам Восточной Европы, пеших и конных маршрутов по Шёлковому пути, я уделил внимание взглядам и образу жизни купцов, рассказываю не только о торговцах 19 века, но и ранних периодов истории. Показываю, какую роль в возникновении и развитии Нижнего Новгорода сыграло это сословие. Интересующихся историей путешественников не оставляет равнодушными наглядное и выразительное применение причинно-следственных связей к реальным объектам городской среды. Любителей впечатлений привлекает подборка видовых точек по маршруту и пункты движения с выходом к огромным городским холмам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
2
3
2
1
Елена
Прекрасная прогулка. Панорамные виды, неторопливый рассказ Петра про особенности местного менталитета, уклада жизни нижегородцев в разные времена и, конечно, уха из осетра не смогла нас оставить равнодушными 😋 Петр любезно согласился нас по фотографировать, за что ему от нашей компании большое спасибо 🙏
Прекрасная прогулка. Панорамные виды, неторопливый рассказ Петра про особенности местного менталитета, уклада жизни нижегородцев в разные
Прекрасная прогулка. Панорамные виды, неторопливый рассказ Петра про особенности местного менталитета, уклада жизни нижегородцев в разные
Прекрасная прогулка. Панорамные виды, неторопливый рассказ Петра про особенности местного менталитета, уклада жизни нижегородцев в разные
Прекрасная прогулка. Панорамные виды, неторопливый рассказ Петра про особенности местного менталитета, уклада жизни нижегородцев в разные
Прекрасная прогулка. Панорамные виды, неторопливый рассказ Петра про особенности местного менталитета, уклада жизни нижегородцев в разные
Прекрасная прогулка. Панорамные виды, неторопливый рассказ Петра про особенности местного менталитета, уклада жизни нижегородцев в разные
Прекрасная прогулка. Панорамные виды, неторопливый рассказ Петра про особенности местного менталитета, уклада жизни нижегородцев в разные
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Вадим
Был в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по Нижнем Новгороду. Поплавать на НН на воздушном шаре было не суждено, помешали погодные условия. Вишенкой
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же на торте оказалась вечерняя экскурсия на парусно-моторной яхте с Петром и шкипером Андреем. Отличная погода, потрясающие панорамы города, интересный рассказ гида, историка по образованию. Однако на вишенке оказалась еще одна вишенка. Это уха из осетрины, которую приготовил Петр. В эти дни я дважды ходил в ресторан Безухов и заказывал калью. Это такая уха из волжских рыб, среди которых числилась и осетрина. с наполнителем из перловки. Мне ее посоветовали заказать друзья. Ничего не скажешь, вкусна. Но та уха, которую соорудил Петр, была музыкой небесных сфер! Самое главное - аромат! Она пахла детством (мне 74), и я помню запах настоящей осетрины. Ничего подобного я не ел давно. Петр рассказал, что долго работал над ее рецептом, экспериментировал с ингредиентами и режимом варки. А еще он угостил меня напитком из трав. По вкусу напиток напомнил кока-колу, но был изготовлен из натуральных составляющих. Потрясающий вкус… И все это с фантастическими видами на закат (мы отплыли от берега в 7 вечера). которые, как известно, в НН самые красивые. В следующий раз специально приеду в НН, что еще раз проплыть с Петром вдоль Волжских берегов на его яхте и обязательно повторить его знаменитую уху. Спасибо, Петр!

Был в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по Нижнем
Был в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по Нижнем
Был в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по Нижнем
Был в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по Нижнем
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Н
Отлично провели вечер! Мы забронировали экскурсию на вечернее время чтобы увидеть закат. Погода была лунная и безветренная. Село солнце и вышла огромная луна (были дни суперлуния), яхта тихо скользила по
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воде, вид на Нижний был прекрасен. Петр вывел нас на ее нос и рассказывал о городе, о традициях купечества, о современном Нижнем, о яхтинге и своих морских походах. Время пролетело незаметно! В конце экскурсии мы ели фирменную вкуснейшую уху,"нагуляв" аппетит на свежем воздухе. Великолепно! Большое спасибо

Отлично провели вечер! Мы забронировали экскурсию на вечернее время чтобы увидеть закат. Погода была лунная и
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В
Отличная прогулка на яхте!
Позновательно, увлекательно и сытно)! Спасибо!
Отличная прогулка на яхте!
Отличная прогулка на яхте!
Отличная прогулка на яхте!
Отличная прогулка на яхте!
Отличная прогулка на яхте!
Отличная прогулка на яхте!
Отличная прогулка на яхте!
Отличная прогулка на яхте!+2
Отличная прогулка на яхте!
Отличная прогулка на яхте!
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Наталья
Эта прогулка на яхте стала настоящим маленьким путешествием! Мы плыли по Оке и Волге, любуясь великолепными видами. Слушали увлекательные рассказы Петра, узнавая насколько своеобразна и колоритна история Нижнего Новгорода. Ели вкуснейшую золотую уху. И даже задумались, не отправиться ли нам в более долгое путешествие по воде. Большое спасибо Петру за этот ценный опыт и прекрасно проведенное время!
Эта прогулка на яхте стала настоящим маленьким путешествием! Мы плыли по Оке и Волге, любуясь великолепными
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Наталья
Атмосфера поездки наполнена интересными историческими фактами, легкой подачей, непринужденностью. Уха полный восторг, открытие для нас, новые сочетания оценены по достоинству. Петр и шкипер Андрей знают, любят то чем занимаются. . рядом с ними чувствуешь себя безопасно, расслаблено и комфортно. Спасибо. Это уникальный формат, культурный, с хорошим вкусом.
Атмосфера поездки наполнена интересными историческими фактами, легкой подачей, непринужденностью. Уха полный восторг, открытие для нас, новые
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