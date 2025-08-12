Петр проводит ещё 1 экскурсию

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же на торте оказалась вечерняя экскурсия на парусно-моторной яхте с Петром и шкипером Андреем. Отличная погода, потрясающие панорамы города, интересный рассказ гида, историка по образованию. Однако на вишенке оказалась еще одна вишенка. Это уха из осетрины, которую приготовил Петр. В эти дни я дважды ходил в ресторан Безухов и заказывал калью. Это такая уха из волжских рыб, среди которых числилась и осетрина. с наполнителем из перловки. Мне ее посоветовали заказать друзья. Ничего не скажешь, вкусна. Но та уха, которую соорудил Петр, была музыкой небесных сфер! Самое главное - аромат! Она пахла детством (мне 74), и я помню запах настоящей осетрины. Ничего подобного я не ел давно. Петр рассказал, что долго работал над ее рецептом, экспериментировал с ингредиентами и режимом варки. А еще он угостил меня напитком из трав. По вкусу напиток напомнил кока-колу, но был изготовлен из натуральных составляющих. Потрясающий вкус… И все это с фантастическими видами на закат (мы отплыли от берега в 7 вечера). которые, как известно, в НН самые красивые. В следующий раз специально приеду в НН, что еще раз проплыть с Петром вдоль Волжских берегов на его яхте и обязательно повторить его знаменитую уху. Спасибо, Петр!