Приглашаются все желающие на уникальную водную прогулку по Нижнему Новгороду на яхте. Маршрут включает набережные, собор Александра Невского, стадион, Чкаловскую лестницу и кремль. Возможность искупаться на необитаемых островах и в уютных бухточках. Вечерние прогулки особенно красивы на закате. На борту можно взять еду и напитки. Капитан расскажет интересные факты о городе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для водной прогулки по Нижнему Новгороду. В это время можно насладиться теплым солнцем и безмятежными видами с воды. Закаты в этот период особенно впечатляют, создавая романтическую атмосферу. Май и сентябрь также подходят для прогулок. В мае природа оживает, а в сентябре можно ощутить спокойствие и уединение, избегая летней суеты.

Сейчас август — это идеальное время.