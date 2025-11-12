Приглашаются все желающие на уникальную водную прогулку по Нижнему Новгороду на яхте. Маршрут включает набережные, собор Александра Невского, стадион, Чкаловскую лестницу и кремль. Возможность искупаться на необитаемых островах и в уютных бухточках. Вечерние прогулки особенно красивы на закате. На борту можно взять еду и напитки. Капитан расскажет интересные факты о городе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды на город с воды
- ⛵ Возможность управлять яхтой
- 🏝️ Купание на необитаемых островах
- 🌅 Встреча заката на стрелке
- 📜 Интересные факты от капитана
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для водной прогулки по Нижнему Новгороду. В это время можно насладиться теплым солнцем и безмятежными видами с воды. Закаты в этот период особенно впечатляют, создавая романтическую атмосферу. Май и сентябрь также подходят для прогулок. В мае природа оживает, а в сентябре можно ощутить спокойствие и уединение, избегая летней суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережные города
- Собор Александра Невского
- Стадион
- Чкаловская лестница
- Кремль
Описание экскурсии
🔸 Выстроим маршрут в зависимости от ваших предпочтений: городские панорамы, ключевые достопримечательности или уединённые бухточки и необитаемые острова — выбирать вам.
🔸 При выборе природного маршрута вы сможете искупаться. Также на борту яхты есть столик, поэтому можно взять еду и напитки.
🔸 Если вы хотите встретить на воде закат, то выбирайте вечернее время отправления. Заход солнца особенно красив на стрелке, где мы сможем покататься под парусом.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из наших капитанов
- Вы можете взять с собой еду и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Яхт-клуб «Лето»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1462 туристов
Мы любим яхтинг. Любим смотреть, как по-новому открывают нижегородцы свой родной город и как путешественники знакомятся с ним. Эти незабываемые закаты, отражение огней в воде. Необитаемые острова и закрытые бухты в центре на стрелке Оки и Волги. Будем рады подарить вам яркие впечатления!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая увлекательная прогулка! Обязательно вернусь ещё раз полюбоваться закатом с яхты)
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Очень комфортно покатались на яхте с Сергеем) причем, можно выбрать любой формат - либо просто кататься и чиллить, либо учиться управлять яхтой) у нас был вариант 50 на 50. Сергей
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Я
Все было замечательно, яхта очень красивая)) Два часа в самый раз для прогулки по воде!))))
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С
Огромнейшее спасибо Сергею за великолепную прогулку и замечательный мастер класс по управлению яхтой! Незабываемые впечатления, эмоции! Восторг от прогулки и замечательные фото останутся навсегда! Рекомендуем!!!!
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Прогулка на яхте была пожалуй самой запоминщейся частью поездки в Нижний Новгород, всем рекомендую!
Помимо того что это просто очень красиво, стоит отметить искрометное чувство юмора Сергея, с ним было легко,
Помимо того что это просто очень красиво, стоит отметить искрометное чувство юмора Сергея, с ним было легко,
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Сергей с командой это просто "МАСТ ХЭВ" в Нижнем! Самое яркое впечатление от этого визита - это прогулка под парусом на закате. Шикарно было ВСË! И обучение шкиперству, и веселые истории, и купание на острове, и гонки под парусом! Жалко сюда нельзя загрузить видео с моими восторженными визгами)) Время пролетело очень быстро! Однозначно рекомендую!!
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