Увидеть главные достопримечательности с воды, послушать рассказы о городе и побывать в тихих бухтах
Приглашаем в путешествие на яхте по Нижнему Новгороду.
Этот город на двух реках стоит увидеть с воды! Мы пройдём от площади Ленина под Ярмарочным мостом до стрелки Оки и Волги. Вам откроются виды на кремль, Чкаловскую лестницу, набережные, собор Александра Невского и стадион. Или же отправимся на необитаемые острова и в уютные бухточки, где можно искупаться.
Этот город на двух реках стоит увидеть с воды! Мы пройдём от площади Ленина под Ярмарочным мостом до стрелки Оки и Волги. Вам откроются виды на кремль, Чкаловскую лестницу, набережные, собор Александра Невского и стадион. Или же отправимся на необитаемые острова и в уютные бухточки, где можно искупаться.
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🔸 Выстроим маршрут в зависимости от ваших предпочтений: городские панорамы, ключевые достопримечательности или уединённые бухточки и необитаемые острова — выбирать вам. Капитан поделится интересными фактами из истории Нижнего Новгорода, расскажет о жизни здесь.
🔸 При выборе природного маршрута вы сможете искупаться. Также на борту яхты есть столик, поэтому можно взять еду и напитки.
🔸 Если вы хотите встретить на воде закат, то выбирайте вечернее время отправления. Заход солнца особенно красив на стрелке, где мы сможем покататься под парусом.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из наших капитанов
- Вы можете взять с собой еду и напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на остановке Стрелка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 282 туристов
Мы любим яхтинг. Любим смотреть, как по-новому открывают нижегородцы свой родной город и как путешественники знакомятся с ним. Эти незабываемые закаты, отражение огней в воде. Необитаемые острова и закрытые бухты в центре на стрелке Оки и Волги. Будем рады подарить вам яркие впечатления!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
4 авг 2023
Очень понравилась прогулка с Сергеем на парусной яхте. Давно хотели). Сергей хороший собеседник, с чувством юмора, умеет общаться с детьми, знает лучшие ракурсы и места для бомбических фотографий. Мы очень довольны! Однозначно рекомендуем!
О
Олеся
3 авг 2023
Всё понравилось! Пунктуальность, маршрут, приятная беседа. Отмечали день рождения дочери на закате, подростки остались в восторге)
Анастасия
30 июля 2023
Получили огромное удовольствие провести два часа в компании прекрасного, заводного, умного и веселого Сергея! Научились управлять яхтой, посмеялись, побоялись и даже искупались. Очень рекомендую данную экскурсию! Сергей, спасибо вам еще раз!
Е
Елена
27 июля 2023
Очень понравилось! Прекрасный вид на город и кремль!
Юлия
19 июля 2023
Комфортно и приятно провели время! Открыли для себя паруса, яхта под парусами словно оживает, спасибо Сергею!
А
Александр
18 июля 2023
С семьей были на выходных в НН, нестандартный опыт, легкий рассказчик, новые впечатления, детям особенно понравилось! Спасибо большое!
А
Анна
10 июля 2023
Отлично провели время. Все на высшем уровне. От организации, до всего маршрута путешествия. Спасибо большое. Мы под впечатлением!)
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