Приглашаем в путешествие на яхте по Нижнему Новгороду. Этот город на двух реках стоит увидеть с воды! Мы пройдём от площади Ленина под Ярмарочным мостом до стрелки Оки и Волги. Вам откроются виды на кремль, Чкаловскую лестницу, набережные, собор Александра Невского и стадион. Или же отправимся на необитаемые острова и в уютные бухточки, где можно искупаться.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔸 Выстроим маршрут в зависимости от ваших предпочтений: городские панорамы, ключевые достопримечательности или уединённые бухточки и необитаемые острова — выбирать вам. Капитан поделится интересными фактами из истории Нижнего Новгорода, расскажет о жизни здесь.

🔸 При выборе природного маршрута вы сможете искупаться. Также на борту яхты есть столик, поэтому можно взять еду и напитки.

🔸 Если вы хотите встретить на воде закат, то выбирайте вечернее время отправления. Заход солнца особенно красив на стрелке, где мы сможем покататься под парусом.

Организационные детали